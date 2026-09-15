Un bucătar din Italia a creat un restaurant în care fiecare fel de mâncare are propria coloană sonoră. Localul are doar 12 locuri, iar clienții încep cina în același timp și parcurg împreună un meniu în care fiecare preparat este asociat cu o compoziție muzicală.

Bucătarul Enrico Bellino, distins cu Stea Verde Michelin Foto: FB/Enrico Bellino

Restaurantul se numește LAND și se află în Toscana, în apropiere de Bolgheri. Proiectul îi aparține lui Enrico Bellino, un bucătar care, înainte de a se dedica gastronomiei, și-a dorit să devină muzician.

Restaurantul s-a deschis la 1 septembrie 2026, după aproape doi ani de pregătiri. Funcționează în cadrul unei ferme înconjurate de aproximativ cinci hectare de grădini și podgorii.

„Nu e doar o cină, e un concert pentru toate simțurile, stăm cu toții împreună și călătoria începe pentru toți în același timp, cu fiecare preparat însoțit de o piesă muzicală”, spune Enrico Bellino.

Preparat gătit de bucătarul Enrico Bellino Foto: FB/Enrico Bellino

Un ingredient pentru fiecare preparat

Meniul include zece feluri de mâncare și o selecție de produse de patiserie.

Fiecare preparat are la bază un singur ingredient, precum dovlecelul, ceapa, cartoful, grâul, roșia, morcovul, țelina, castravetele sau orezul. Acesta este prelucrat în mai multe moduri, prin fermentare, afumare, oxidare, gătire sau servire crudă.

De exemplu, ceapa poate fi servită la grătar, sub formă de emulsie, lichid fermentat, sos dulce-acrișor și pudră din frunze arse.

Muzică pentru fiecare fel de mâncare

Bellino a compus, împreună cu alți muzicieni, piese instrumentale asociate preparatelor. Muzica nu este doar un fundal, ci este aleasă în funcție de gusturile și senzațiile fiecărui fel de mâncare.

Preparatul pe bază de radicchio, mai amar, picant și acid, este acompaniat, de exemplu, de un pasaj în care se aude vioara.

„A pregăti un fel de mâncare este, în cele din urmă, ca și cum ai compune un cântec”, spune Bellino.

Bucătarul a lucrat anterior în mai multe restaurante din Italia și Europa, inclusiv la Noma, în Copenhaga.

În 2023, a obținut o stea verde Michelin la La Cerreta, în Sassetta, unde a dezvoltat o bucătărie bazată în principal pe plante, fermentație și produse locale.

Conceptul LAND a fost extins și în Sardinia, prin LAND On Board, o experiență gastronomică organizată la bordul unui catamaran.