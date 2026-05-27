Video Planul uriaș al unui preot care a lăsat altarul ca să gătească pentru sute de copii orfani: „Nicio burtică să nu rămână goală de 1 Iunie”

Părintele Dan Damaschin schimbă, pentru câteva zile, altarul cu bucătăria. Cunoscutul preot din Iași lansează o nouă mobilizare de proporții pentru sutele de copii sărmani din județ, chiar în prag de 1 Iunie. Sub deviza „Dăm zvon în țară, nicio burtică să nu rămână goală”, acesta a trecut direct la cratiță pentru a le oferi celor mai triști dintre copii o zi de neuitat.

„M-am lăsat de meserie și m-am apucat de bucătărie! Am de hrănit sute de copii pe 1 iunie!”, a anunțat preotul Dan Damaschin.

De la vorbă la faptă: „M-am echipat regulamentar!”

„Dragilor, mai sunt doar câteva zile până când începe vara, oficial! Ei bine, să știți că noi avem planuri mari pentru prima zi de vară și anume aceea de a sărbători Ziua Copilului cum se cuvine”, a transmis preotul.

Părintele Damaschin, implicat în numeroase campanii umanitare

Așadar, părintele Dan Damaschin nu a ezitat să îmbrace hainele de bucătar. De altfel, nu este la prima inițiativă de acest fel, preotul fiind cunoscut pentru implicarea sa constantă în acțiuni caritabile dedicate copiilor sărmani.

„Și, dacă tot ne pregătim de o mare sărbătoare, am zis că nu pot să vă chem la fapte bune doar cu vorbe, ci trebuie să trec direct la treabă. Așa că... m-am echipat regulamentar!”, a spus părintele.

Cu boneta pe cap ca un adevărat chef, echipat cu mănuși negre de protecție, șorțul roșu de sărbătoare și înarmat cu o solniță plină cu „praf magic și gust bun”, preotul a trecut direct la cârma unui cazan uriaș.

„Dragoste în loc de ingrediente”

Întrebat ce se pregătește în vasele uriașe de campanie, părintele explică în stilul său caracteristic: „Ce fierbe acolo? Ei bine, pe lângă ingredientele secrete, presărăm multă, multă dragoste și un strop de copilărie pentru prichindeii noștri. Nu de alta, dar când pornești la drum să hrănești sute de mii de copii, ai nevoie de un cazan cât un ocean și de mușchi pe măsură ca să amesteci în el!”

Inițiativa părintelui Dan Damaschin pornește dintr-o realitate socială tristă. În mai multe sate din județul Iași, sărăcia își pune amprenta asupra vieții de zi cu zi și asupra copilăriei a sute de copii. „Știți bine că 1 Iunie este ziua copilăriei, a zâmbetelor și a fericirii curate. Însă pentru sute de copilași din familiile noastre sărmane, acest 1 Iunie poate fi o zi la fel de grea ca toate celelalte: o zi cu burtica goală, cu dorințe ascunse și cu privirea întoarsă spre bucuriile altora. Pe ei cine îi ajută să simtă gustul fericirii? Cine le umple farfuriile cu bunătăți?”, a atras atenția Dan Damaschin.

Apel la mobilizare națională: „Punem polonicul în mișcare”

Părintele Damaschin a lansat un apel de mobilizare generală către toți românii cu inimă mare. „Nu putem sta cu mâinile în sân! Dăm zvon în țară, punem polonicul în mișcare și pornim o mobilizare generală pentru a le dărui cel mai frumos 1 Iunie din viața lor!”, a îndemnat acesta.

Luni, 1 Iunie, caravana generozității va ajunge în mediul rural profund: „Luni, mergem cu toată bucuria în comunitatea din Mădârjac, unde sute de copii sărmani ori orfani ne așteaptă cu ochii plini de speranță.”

Evenimentul nu va fi doar o simplă distribuire de pachete. După slujba religioasă, totul se va transforma într-o mare sărbătoare în aer liber: „După Sfânta Liturghie, transformăm totul într-un uriaș ospăț al bucuriei!”, a promis preotul.

„Chef Damaschin” și meniul de sărbătoare: shaorma și un tort uriaș

Pentru micuții din Mădârjac, care nu au avut niciodată parte de petreceri în spații de joacă moderne, părintele Damaschin promite un festin pe cinste. „Vrem ca acești copii să uite de griji și să guste din tot ce e mai bun. Dacă ei nu pot merge la petreceri de fițe, vine «Chef Damaschin» cu bucătăria mobilă și cu petrecerea direct la ei!”, spune părintele.

Meniul a fost deja stabilit și este gândit să fie pe placul tuturor copiilor, chiar și al celor mai pofticioși: „Vrem distracție pe cinste, jocuri, râsete și mese pline-ochi cu shaorma, cartofi prăjiți rumeni, fructe, prăjituri, sucuri dulci și un tort atât de mare, încât și cei mai pofticioși să spună că au obosit mestecând!”.

50 de lei pentru o copilărie de poveste. Cum puteți ajuta?

Preotul le cere oamenilor cu suflet mare de acasă să devină complicii săi în această poveste frumoasă. „Dar pentru ca acest cazan uriaș să fie plin vârf și nicio burtică să nu rămână goală, am mare nevoie de ajutorul vostru, de «ajutoarele mele de bucătar » de la distanță!”, a spus părintele Dan Damaschin.

Costul calculat pentru a face fericit un copil este echivalentul unei sume modice pentru un om cu un venit mediu: „Cât costă un bilet pentru un copil la acest ospăț de poveste? Doar 50 de lei!. Cu doar 50 de lei, un prichindel va mânca pe săturate, va primi mâncărică, dulciuri și o amintire caldă pe care o va purta mereu în suflet. O nimica toată pentru noi, dar o minune întreagă pentru ei!”.

Toți cei care doresc să se implice o pot face printr-un simplu mesaj pe rețelele de socializare: „Trimiteți un mesaj privat pe Facebook, Instagram, TikTok sau WhatsApp și spuneți-ne hotărât: părinte, pun și eu un ingredient în cazan! Vreau să ofer un 1 Iunie de poveste pentru 1, 2, 3 sau 10 copii!. Să ne unim forțele și să le oferim pe masă toate bunătățile copilăriei! DĂRUIM O COPILĂRIE DE VIS?”

Toată această acțiune este derulată prin Fundația „Glasul Vieții”, prin care părintele Dan Damaschin coordonează de ani de zile proiecte sociale în județul Iași și nu numai.

Prin intermediul acestei organizații, peste 1.000 de copii proveniți din medii defavorizate primesc lunar sprijin material, alimente, îmbrăcăminte și suport educațional pentru a nu abandona școala.

Totodată, părintele Dan Damaschin a construit, din donaţii, un spital cu zeci de specializări, cu aparatură performantă şi chiar farmacie. Clinica se numește „Veronica” și este primul spital social din România destinat oamenilor nevoiași.