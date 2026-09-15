 „Beau trei sticle de votcă pe zi și bag patru linii pe seară”. Mărturisirea șocantă a unui fost internațional | adevarul.ro
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„Beau trei sticle de votcă pe zi și bag patru linii pe seară”. Mărturisirea șocantă a unui fost internațional

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Martin Fenin, fost atacant al naționalei Cehiei și jucător cu 89 de apariții în Bundesliga, a vorbit fără ocolișuri despre problemele cu alcoolul și drogurile cu care s-a confruntat de-a lungul timpului.

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Foto: Instagram @martin.fenin_official

Transferul de la Teplice la Eintracht Frankfurt, în 2008, i-a schimbat radical viața. Odată cu veniturile mai mari au apărut și excesele, iar perioada petrecută în Germania, la Frankfurt și ulterior la Cottbus, a fost una dificilă din punct de vedere psihic. Fenin a povestit că a ajuns să caute refugiu în consumul de substanțe.

„Nu sunt dependent. Pe parcursul unei seri, cam patru linii!”

În cadrul podcastului The Cast, citat de sport.aktuality.sk, fostul internațional ceh a făcut dezvăluiri dure despre relația sa cu alcoolul. Acesta a spus că, dacă nu consumă alcool timp de două zile, șase beri sunt suficiente pentru a-l îmbăta. În schimb, atunci când bea constant, susține că poate ajunge la trei sticle de vodcă pe zi fără să resimtă efectele în același mod.

Fenin afirmă că se consideră alcoolic, dar nu dependent, și spune că privește consumul de alcool ca pe o formă de divertisment. Potrivit fostei sale soții, această problemă a contribuit inclusiv la destrămarea căsniciei. Fostul fotbalist a recunoscut, de asemenea, că mai consumă ocazional și droguri.

„Nu spun că le beau dintr-o înghițitură, dar cu siguranță beau cele trei sticle. Dacă vreau, mă opresc de la o zi la alta. Beau pentru că îmi place. Toată lumea crede că sunt dependent de droguri. Îmi place să iau, dar nu sunt dependent. Pe parcursul unei seri, cam patru linii!, a menționat Fenin în cadrul podcast-ului.

Cine a fost Martin Fenin

Martin Fenin și-a făcut primii pași în fotbal la Teplice, club pentru care a și debutat în fotbalul profesionist. Performanțele sale l-au dus în 2008 în Bundesliga, la Eintracht Frankfurt, unde a rămas timp de trei sezoane.

După experiența din Germania, atacantul a mai trecut pe la Energie Cottbus și Slavia Praga, înainte de a reveni pentru scurt timp la Teplice în 2014. Ulterior, Fenin a ajuns în Franța, la FC Istres, iar apoi cariera sa a continuat la mai multe formații din ligile inferioare, printre care Chemnitzer FC, Zbrojovka Brno B, Varnsdorf, Řeporyje și ZD Kovářov. La nivel internațional, fostul atacant a strâns 17 selecții și a marcat de trei ori pentru Cehia. În Bundesliga, Fenin a înscris 14 goluri și a oferit 14 pase decisive pentru Eintracht Frankfurt.

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