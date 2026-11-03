Brexitul, aproape de resetare: Londra și Bruxelles elimină una dintre cele mai mari bariere comerciale în comerțul cu produse alimentare și agricole

Marea Britanie și UE au convenit un proiect de acord pentru eliminarea unei mari părți a birocrației introduse după Brexit în comerțul cu produse alimentare și agricole, înaintea summitului Regatul Unit-UE programat pentru sfârșitul acestei luni.

Acordul vizează eliminarea unei mari părți a birocrației introduse după Brexit Foto: Shutterstock

Potrivit BBC, proiectul de acord sanitar și fitosanitar (SPS), care are aproximativ 200 de pagini, a fost deja transmis statelor membre ale UE și urmează să fie analizat de ambasadorii europeni în cadrul unei reuniuni programate miercuri.

Resetarea Brexitului

Documentul este considerat cea mai importantă componentă a procesului de„resetare a Brexitului”, deoarece elimină o mare parte dintre controalele și formalitățile care au afectat exportatorii britanici după ieșirea Regatului Unit din piața unică europeană.

Dacă va intra în vigoare, acordul va elimina obligativitatea certificatelor sanitare și fitosanitare, a unor taxe de inspecție și a altor verificări impuse comerțului cu produse agroalimentare între Regatul Unit și Uniunea Europeană.

Totodată, vor putea fi reluate exporturile britanice către UE de cârnați proaspeți, burgeri, fructe de mare provenite din apele britanice și cartofi pentru sămânță.

În schimb, Londra va accepta să respecte și să adapteze legislația națională la normele europene privind comerțul cu plante, animale și produse alimentare, prin mecanismul denumit „aliniere dinamică”.

Guvernul britanic estimează că efectele economice ale acordului vor ajunge, în timp, la aproximativ 5,1 miliarde de lire sterline anual. De asemenea, măsura va permite reintroducerea pașapoartelor pentru animalele de companie care călătoresc din Regatul Unit în UE și va facilita conectarea sistemului britanic de comercializare a emisiilor cu cel european.

Mediul de afaceri a salutat acordul

William Bain, director pentru politici comerciale în cadrul British Chambers of Commerce, a declarat că acceptarea unor reguli comune este„un preț care merită plătit”, deoarece companiile vor beneficia de„costuri mai mici, întârzieri reduse și acces mai mare pe piață”.

Organizația patronală susține că actuala relație comercială dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană „nu oferă rezultatele așteptate”, multe firme fiind încă nevoite să se confrunte cu „un hățiș de birocrație generată de Brexit”, la aproape șase ani de la ieșirea țării din blocul comunitar.