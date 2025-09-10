search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
Belarus susţine că a doborât drone care au deviat de la traiectorie, în timpul atacurilor dintre Rusia și Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:

Belarus, aliat al Rusiei şi vecin cu Ucraina şi Polonia, a anunţat miercuri, 10 septembrie, că a doborât drone deasupra teritoriului său în timpul unui schimb de lovituri între Rusia şi Ucraina în cursul nopţii de marţi spre miercuri, fără a preciza originea acestora.

Atac cu drone FOTO: Getty Images
Atac cu drone FOTO: Getty Images

Ministerul Apărării din Belarus a declarat că a doborât deasupra teritoriului său drone „care îşi pierduseră traiectoria”, fără a preciza dacă era vorba de drone ruseşti sau ucrainene. Acesta a adăugat că forţele poloneze şi belaruse s-au informat reciproc cu privire la apropierea dronelor.

„În timpul schimbului de focuri din timpul nopţii dintre Federaţia Rusă şi Ucraina, forţele şi unităţile de apărare aeriană ale Republicii Belarus au urmărit în mod continuu dronele care au deviat de la cursul lor din cauza utilizării unităţilor de război electronic ale părţilor implicate în conflict”, a explicat şeful Statului Major General din Belarus, general-maiorul Pavel Muraveiko, potrivit reuters.

„Unele dintre dronele pierdute au fost distruse de forţele de apărare aeriană ale ţării noastre deasupra teritoriului Republicii”, a spus el.

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care i-au încălcat spațiul aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei vecine, într-o acțiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa.

Este pentru prima oară de la declanșarea războiului din Ucraina, în 2022, când un stat membru NATO a acționat direct împotriva unor obiective rusești în spațiul său aerian. În urma incidentului, patru aeroporturi au fost închise, iar avioane de luptă poloneze și aliate au fost ridicate de la sol.

Autoritățile transmit că a fost o încălcare fără precedent a spațiului aerian și că obiectele doborâte au reprezentat o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor

În fața deputaților din parlament, premierul polonez Donald Tusk a declarat: „Nu există nicio îndoială că această provocare este incomparabil mai periculoasă din punctul de vedere al Poloniei decât cele anterioare”.

Tusk a afirmat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO, care permite țărilor membre să ridice o problemă în fața Consiliului Nord-Atlantic (principalul organism decizional politic al NATO).

Apoi au loc consultări pentru a se stabili dacă integritatea teritorială, independența politică sau securitatea unui stat membru au fost amenințate.

Tusk a declarat că se așteaptă la un sprijin mai mare în cadrul acestor consultări.

„Acesta nu este doar un război pentru ucraineni. Este o confruntare pe care Rusia a declarat-o întregii lumi libere”, a afirmat el.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că armata poloneză a înregistrat 19 incursiuni ale unor drone în spațiul aerian al țării în cursul nopții.

Europa

