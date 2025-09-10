Valentin Naumescu consideră că dronele rusești din Polonia reprezintă mesajul lui Putin pentru Nawrocki: „A primit o avertizare rusească?”

Profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu, expert evaluator al Comisiei Europene, consideră că dronele rusești care au invadat teritoriul Poloniei ar putea fi „mesajul lui Putin pentru Nawrocki”, după declarațiile făcute în Finlanda.

Președintele polonez Karol Nawrocki, aflat la Helsinki, a declarat că țara sa și Finlanda nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”, care este gata „să invadeze și alte țări”.

„Mesajul lui Putin pentru Nawrocki, după declarația din Finlanda? Nu știm, dar ceva știm, totuși, cu siguranță....Rusia a atacat Polonia cu drone. Nu e vorba de una accidentală, ci de mai multe (peste 10) și pe o arie destul de largă. Armata poloneză a doborât imediat o parte din dronele rusești. Acum două zile, noul președinte al Poloniei, conservatorul Karol Nawrocki, spunea la întâlnirea cu președintele Finlandei că <Putin este gata să invadeze și alte țări>. A primit o avertizare rusească?”, a scris Valentin Naumescu, pe FB.

Potrivit expertului, se apropie momentul de care vorbim de mult, „testarea NATO prin agresiuni la început interpretabile, la limita între incidente și atac deliberat, între eroare și manevră deliberată, greu de încadrat ca invadare propriu-zisă a teritoriului, dar în același timp imposibil de neglijat”.

„Cel mai probabil, Putin mizează pe relația cu Trump pentru a anihila o eventuală reacție militară a NATO împotriva Rusiei, în caz de agresiune asupra unui stat membru al Alianței. Sperăm să fie o miză greșită, ca și cea de la începutul lui 2022, legată de invadarea Ucrainei cu speranța că o va ocupa în câteva zile și nu va întâmpina rezistențe semnificative”, susține Valentin Naumescu.

În opinia profesorului Valentin Naumescu, reacția militară promptă și fermă a Poloniei, cu doborârea aparatelor militare de zbor ale Rusiei intrate în spațiul aerian polonez, însoțită de cea politică de condamnare (națională și la nivelul aliaților) reprezintă „prima formă de descurajare pe viitor a altor încercări, poate mai mari, de testare a reacției”.

„S-ar putea să nu fie suficientă această reacție pentru a opri Rusia, dar cu siguranță absența sau slăbiciunea acestei reacții ar <invita> Moscova la următoarea agresiune, să vină mai repede și să fie mai mare... Testul nu este doar pentru NATO și capacitatea armatei poloneze de a reacționa prompt și ferm, este și pentru autoritățile politice ale țării agresate, pentru societate, pentru întreaga regiune”, explică expertul român.

În încheiere, Valentin Naumescu a transmis un mesaj celor care s-au opus și au criticat doborârea de către forțele armate a dronelor care violează spațiul aerian al țării, subliniind că nu vem de a face nu cu <suveraniști>, ci cu trădători ai României.

„Când ne gândim câte discuții prelungite și inutile, <piruete și fandări> am avut anii trecuți, mai ales în ultimele 12 luni, în România pe o temă atât de simplă, în esență - doborârea de către forțele armate a dronelor care violează spațiul aerian al țării, când vedem intensitatea războiului hibrid al Rusiei în Europa, scandalurile de trădare și spionaj din regiune, dezvăluririle privind rețeaua pro-rusă care acționa în Republica Moldova și România, parcă ne vine să-i căutăm mai bine pe cei care se opuneau cu ipocrizie apărării țării în fața Rusiei și să realizăm că avem de a face nu cu <suveraniști>, ci cu trădători ai României”, a conchis Valentin Naumescu.