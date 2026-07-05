„Batalionul Monaco”. Cum a devenit Riviera Franceză refugiul unei părți a oligarhilor ucraineni

Monaco este de decenii unul dintre cele mai exclusiviste refugii pentru elitele financiare ale lumii. Principatul atrage celebrități, membri ai familiilor regale și miliardari datorită regimului fiscal favorabil, nivelului ridicat de securitate și poziției sale privilegiate pe Riviera Franceză. Portul plin de superiahturi, proprietățile de lux și celebrul Cazinou din Monte Carlo au consolidat imaginea unei enclave aproape imune la violență.

Această percepție a fost însă zdruncinată de un atac cu explozibil care l-a avut drept țintă pe omul de afaceri ucrainean Vadîm Ermolaev. Incidentul, petrecut în centrul principatului, a ridicat semne de întrebare nu doar asupra securității locale, ci și asupra prezenței unui număr important de oameni de afaceri ucraineni controversați stabiliți în sudul Franței după declanșarea războiului din Ucraina, scrie Daily Mail.

Explozia din centrul Monaco

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, explozia s-a produs luni seara, în jurul orei 21:00, în fața unui imobil rezidențial de lux de pe Rue Révérend Père Louis Frolla.

În momentul atacului, Vadim Ermolaev, în vârstă de 58 de ani, se întorcea acasă împreună cu partenera sa, Anna Nasobina, și cu fiul lor în vârstă de 13 ani.

Conform anchetatorilor, dispozitivul exploziv fusese amplasat la intrarea în clădire și detonat de la distanță exact în momentul în care familia se apropia de intrare.

Anna Nasobina a fost grav rănită în urma exploziei, suferind traumatisme extrem de severe și fiind transportată în stare critică la spital, unde a fost internată la terapie intensivă. Atât Ermolaev, cât și copilul au fost, la rândul lor, răniți.

Suspecta principală

Autoritățile din Monaco au identificat drept principal suspect o femeie de origine ucraineană, Anastasiia Berezovska, în vârstă de 39 de ani.

Potrivit procurorilor, imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată o persoană care a monitorizat zona încă din cursul dimineții, revenind ulterior pentru a amplasa un rucsac în care se afla dispozitivul exploziv.

Anchetatorii susțin că suspecta s-ar fi retras apoi pe o bancă situată la aproximativ 12 metri de intrarea în clădire și ar fi detonat încărcătura folosind un telefon mobil.

Imaginile CCTV o surprind fugind imediat după explozie spre localitatea franceză Beausoleil, aflată la granița cu Monaco.

Ulterior, Interpol a emis o Notificare Roșie pentru localizarea și arestarea acesteia, precizând că este căutată pentru tentativă de omor și alte infracțiuni grave. Autoritățile au avertizat că femeia trebuie considerată periculoasă și că este posibil să fie însoțită de complici.

Procurorul general al Principatului, Stéphane Thibault, a declarat că suspecta figura oficial cu domiciliul în Germania și că există indicii potrivit cărora ar fi părăsit deja Franța, îndreptându-se posibil către Italia sau regiunea Balcanilor.

Un atac atent planificat

Surse apropiate anchetei consideră că operațiunea a fost pregătită în detaliu și nu reprezintă un act spontan.

Clădirea în care locuia Ermolaev era aproape complet nelocuită în momentul atacului, ceea ce i-ar fi permis atacatorului să amplaseze explozibilul fără a atrage atenția și să urmărească în liniște sosirea țintelor.

Mai multe surse din domeniul securității apreciază că persoana care a construit și detonat dispozitivul avea experiență în manipularea explozivilor, existând ipoteza că ar putea avea pregătire militară sau experiență în structurile de aplicare a legii.

Peste o sută de polițiști și membri ai serviciilor de urgență au intervenit după explozie. Alte patru persoane au primit îngrijiri medicale pentru răni ușoare provocate de geamurile sparte de suflul deflagrației.

Un cartier aflat permanent sub supraveghere

Atacul a surprins inclusiv din cauza locului în care s-a desfășurat.

Monaco dispune de una dintre cele mai dense rețele de supraveghere video din Europa și de un efectiv de aproximativ 500 de polițiști pentru o populație de circa 40.000 de locuitori, ceea ce îi conferă una dintre cele mai ridicate rate de polițiști raportate la numărul de locuitori.

Imobilul vizat se află într-o zonă centrală, cu vedere spre litoral, înconjurat de magazine și alte proprietăți rezidențiale de lux.

Locuitorii din zonă au descris incidentul drept fără precedent pentru Principat.

O femeie care locuiește în apropiere a declarat că nu consideră atacul o problemă de securitate a Monaco, ci un conflict strict personal. Ea a subliniat că autoritățile au intervenit în câteva minute și că orașul continuă să fie unul dintre cele mai sigure din Europa.

Ipotezele anchetei

Motivul atentatului rămâne, deocamdată, neclar. În primele zile au circulat mai multe scenarii.

Printre acestea s-au numărat ipoteza unei operațiuni desfășurate de serviciile speciale ucrainene, posibilitatea unui conflict între grupări de crimă organizată și existența unor dispute financiare legate de afaceri desfășurate în Ucraina.

Unele publicații au susținut că Ermolaev urma să susțină un discurs în Parlamentul European privind presupuse cazuri de corupție din Ucraina.

Alte surse au avansat teoria că atacul ar avea legătură cu conflicte între grupări infracționale din orașul ucrainean Dnipro, de unde provin atât Ermolaev, cât și Anna Nasobina.

Până în prezent, autoritățile din Monaco nu au confirmat public niciuna dintre aceste ipoteze.

Totuși, surse apropiate anchetei afirmă că cea mai plauzibilă pistă rămâne aceea a unei reglări de conturi în mediul crimei organizate.

Investigații privind presupuse fraude financiare

Numele lui Vadîm Ermolaev a mai apărut anterior în anchete privind presupuse fraude financiare desfășurate prin intermediul unor call centere din Ucraina.

Potrivit informațiilor apărute în mai multe publicații europene, anchetatorii investighează existența unei rețele care ar fi produs prejudicii de ordinul sutelor de milioane de euro prin escrocherii financiare desfășurate în mai multe state europene.

Familia Ermolaev ar fi fost vizată de această investigație, deși omul de afaceri nu a fost condamnat pentru astfel de acuzații.

Fiul său cel mare, Artur Ermolaev, a fost arestat în Cipru la sfârșitul anului trecut și extrădat în Estonia, unde autoritățile investigau activitatea presupusei rețele.

Ulterior, acesta a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea, fiind eliberat condiționat în cursul acestui an după depunerea unei cauțiuni semnificative. În prezent, el locuiește în Israel.

Surse din domeniul securității susțin că investigațiile privind această presupusă rețea au fost însoțite de episoade de violență, inclusiv asasinate și răpiri, ceea ce indică existența unor interese financiare importante și a unor grupări criminale implicate.

În acest context, anchetatorii încearcă să stabilească dacă atentatul din Monaco reprezintă o continuare a acestor conflicte sau dacă are o motivație diferită.

„Batalionul Monaco”

Atentatul asupra lui Vadim Ermolaev a readus în atenția publică un fenomen cunoscut de mai mulți ani de autoritățile ucrainene: prezența pe Coasta de Azur a unui grup influent de oameni de afaceri și foști demnitari care au părăsit Ucraina după declanșarea invaziei ruse din februarie 2022.

În cercurile serviciilor de informații de la Kiev, acest grup este cunoscut sub denumirea neoficială de „Batalionul Monaco” – o etichetă folosită pentru a descrie persoane cu averi considerabile care, în timp ce Ucraina își mobiliza resursele pentru război, și-au stabilit reședința în unele dintre cele mai exclusiviste zone ale Rivierei Franceze.

De la mobilizare generală la exilul de lux

După invazia lansată de Rusia în februarie 2022, autoritățile ucrainene au decretat mobilizarea generală, iar majoritatea bărbaților apți de serviciul militar au rămas în țară sau s-au alăturat efortului de apărare.

În același timp însă, un număr restrâns de oameni de afaceri, foști parlamentari, diplomați, investitori și conducători ai unor cluburi sportive au reușit să părăsească Ucraina înainte sau imediat după introducerea restricțiilor de călătorie.

Potrivit informațiilor vehiculate în presa ucraineană și occidentală, serviciul ucrainean de securitate (SBU) a identificat aproximativ 84 de persoane considerate parte a acestui cerc exclusivist.

Nu toți s-au stabilit efectiv în Monaco. Mulți locuiesc în localitățile aflate la câțiva kilometri distanță, precum Saint-Jean-Cap-Ferrat, Cap d'Ail, Èze, Beaulieu-sur-Mer sau Villefranche-sur-Mer, zone care oferă același nivel de discreție, dar proprietăți mai mari și un grad ridicat de intimitate.

O viață departe de front

În timp ce luptele continuau în estul și sudul Ucrainei, iar milioane de persoane erau strămutate, membrii acestui cerc exclusivist și-au continuat viața într-un mediu radical diferit.

Vile cu vedere la Mediterană, sisteme sofisticate de securitate, automobile de lux, iahturi și investiții internaționale au devenit noua normalitate pentru o parte dintre acești oligarhi.

Surse locale afirmă că mulți evită aparițiile publice și limitează contactele cu comunitatea locală. În numeroase cazuri, proprietățile sunt cumpărate prin intermediul unor companii offshore, trusturi sau reprezentanți legali, ceea ce face dificilă identificarea beneficiarilor reali.

Discreția reprezintă una dintre principalele caracteristici ale acestui mediu.

Saint-Jean-Cap-Ferrat – „Peninsula miliardarilor”

Deși Monaco este asociat în mod tradiuțional cu averile spectaculoase, numeroși membri ai așa-numitului „Batalion Monaco” preferă să locuiască în apropiere, în Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Așezată pe o peninsulă împădurită dintre Nisa și Monaco, localitatea este considerată una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume.

Cu aproximativ 1.400 de locuitori și câteva sute de proprietăți de lux ascunse în spatele unor ziduri înalte și al unor sisteme complexe de securitate, localitatea oferă exact ceea ce caută cei foarte bogați: liniște, discreție și acces rapid la aeroportul din Nisa sau la heliportul din Monaco.

În timpul unei vizite efectuate după atentatul asupra lui Ermolaev, numeroase proprietăți păreau complet inaccesibile privirilor din exterior. Garduri înalte, vegetație densă, camere video și porți automatizate transformă multe dintre vile în adevărate fortărețe private.

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Comunitatea locală observă schimbarea

Locuitorii din Saint-Jean-Cap-Ferrat afirmă că prezența cetățenilor ucraineni a crescut vizibil după începutul războiului.

Un comerciant local declara că noii rezidenți sunt rareori văzuți în centrul localității.

„Trăiesc în vile și foarte rar ies. Nu sunt clienții magazinelor obișnuite. Preferă discreția și încearcă să nu atragă atenția”, a explicat acesta.

Un angajat al unei pizzerii din localitate afirmă că observă tot mai multe familii ucrainene stabilindu-se în zonă, majoritatea fiind persoane cu resurse financiare considerabile.

O impresie similară este împărtășită și de angajații altor afaceri locale, care spun că numărul automobilelor înmatriculate în Ucraina a crescut vizibil în ultimii ani.

O investigație începută în 2022

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a deschis încă din 2022 o investigație privind acest grup de persoane influente.

Scopul anchetei este stabilirea modului în care unii dintre acești oameni de afaceri au părăsit Ucraina în condițiile mobilizării generale și verificarea eventualelor legături cu activități economice sau financiare desfășurate în afara țării.

Surse apropiate administrației locale din Monaco afirmă că, față de perioada imediat următoare izbucnirii războiului, numărul membrilor grupului rămași în Principat a scăzut.

O parte s-ar fi mutat ulterior în alte destinații considerate la fel de sigure pentru persoane cu averi foarte mari, precum Dubai, Londra, Paris, Tel Aviv sau diferite state de pe coasta de vest a Statelor Unite.

Legături controversate

Nu toate persoanele asociate cu „Batalionul Monaco” sunt cercetate penal.

Totuși, mai multe nume din acest cerc au fost, în ultimii ani, implicate în anchete privind fraude financiare, evaziune fiscală, spălare de bani sau presupuse relații de afaceri cu Federația Rusă.

În unele cazuri este vorba despre persoane aflate sub sancțiuni internaționale, în timp ce altele sunt investigate în Ucraina sau în alte state europene.

Anchetatorii subliniază însă că simpla prezență pe Riviera Franceză nu constituie, în sine, o dovadă a implicării în activități ilegale, iar situația juridică diferă semnificativ de la un caz la altul.

Un simbol al contrastelor

În Ucraina, expresia „Batalionul Monaco” a devenit, în ultimii ani, un simbol al contrastului dintre sacrificiile populației și stilul de viață al unei părți a elitei economice.

În timp ce soldații ucraineni continuă să lupte pe front, iar infrastructura civilă este afectată constant de bombardamente, imaginile cu vile luxoase, automobile exclusiviste și iahturi acostate pe Riviera Franceză au alimentat dezbaterile privind responsabilitatea morală a celor care au ales să părăsească țara.

Atentatul asupra lui Vadîm Ermolaev a readus această lume discretă în atenția publicului internațional. Dincolo de explozia care a zguduit unul dintre cele mai sigure orașe din Europa, cazul oferă o perspectivă asupra rețelelor de putere, afaceri și influență care continuă să opereze departe de frontul din Ucraina.

Pe măsură ce ancheta autorităților din Monaco și Franța avansează, rămâne de stabilit dacă atacul reprezintă un episod izolat, o reglare de conturi între grupări criminale sau expresia unor rivalități mai profunde din interiorul cercurilor de afaceri care alcătuiesc ceea ce serviciile ucrainene au numit, încă din 2022, „Batalionul Monaco”.

Cine sunt cei mai cunoscuți membri ai „Batalionului Monaco”

Atentatul asupra omului de afaceri Vadîm Ermolaev a readus în atenție numele unor dintre cei mai influenți oligarhi și foști demnitari ucraineni care și-au stabilit reședința pe Riviera Franceză după declanșarea războiului din Ucraina. Unii sunt implicați în anchete judiciare sau controverse politice, în timp ce alții susțin că au ales sudul Franței exclusiv din motive de securitate, notează Daily Mail.

Vadim Ermolaev

Om de afaceri originar din Dnipro, Vadîm Ermolaev și-a construit averea în domeniul imobiliar, al construcțiilor, agriculturii și industriei, fiind fondatorul conglomeratului Alef Group. În clasamentul Forbes Ucraina din 2020 ocupa locul 39 în topul celor mai bogați ucraineni, cu o avere estimată la aproximativ 174 de milioane de lire sterline.

Stabilit între Monaco și Saint-Jean-Cap-Ferrat, Ermolaev este cunoscut pentru stilul de viață discret, dar extrem de luxos. Deține proprietăți de milioane de euro, un iaht sub pavilion ucrainean și o colecție de automobile exclusiviste.

De-a lungul anilor, numele său a fost asociat cu acuzații privind spălarea banilor, activități financiare controversate și presupuse legături cu o rețea internațională de fraude prin call center. El a respins constant toate acuzațiile și neagă orice implicare în activități ilegale.

În 2019 a renunțat la cetățenia ucraineană și a obținut cetățenia Ciprului. În 2023, autoritățile de la Kiev l-au sancționat pentru presupuse activități comerciale desfășurate în Crimeea ocupată de Rusia, acuzații pe care le contestă.

Rinat Ahmetov

Cu o avere estimată de revista Forbes la aproximativ 7,8 miliarde de dolari, Rinat Ahmetov rămâne cel mai bogat om din Ucraina. Imperiul său de afaceri cuprinde sectoarele minier, siderurgic, energetic și media, iar acesta este și proprietarul clubului de fotbal Șahtior Donețk.

Figura sa a fost asociată timp de decenii cu influenta elită economică din regiunea Donețk și cu fostul Partid al Regiunilor, apropiat de fostul președinte Viktor Ianukovici. Ahmetov a respins în repetate rânduri acuzațiile privind presupuse legături cu grupări de crimă organizată.

După invazia rusă din 2022, s-a refugiat pe Coasta de Azur, unde deținea deja proprietăți de prestigiu. Printre acestea se numără istorica Villa des Cèdres din Saint-Jean-Cap-Ferrat, achiziționată pentru aproximativ 200 de milioane de euro, precum și unul dintre cele mai scumpe apartamente cumpărate vreodată în Monaco, într-un complex rezidențial ultramodern.

Ahmetov este, de asemenea, proprietarul superiahtului Luminance, unul dintre cele mai mari iahturi private construite în ultimii ani.

Kostiantîn Jevago

Fost deputat în parlamentul ucrainean și fondator al companiei miniere Ferrexpo, Kostiantîn Jevago a fost considerat, la un moment dat, cel mai tânăr miliardar al Europei.

Autoritățile ucrainene îl acuză că ar fi fost implicat în dispariția a peste 100 de milioane de dolari din banca Finance & Credit, pe care o controla. Jevago respinge acuzațiile și afirmă că prezența sa în străinătate are motive personale și medicale.

Un suspect a fost reținut, apoi eliberat în ancheta privind atentatul de la Monaco care l-ar fi vizat pe miliardarul ucrainean Vadim Ermolaev

În 2022 a fost reținut în Franța la solicitarea Kievului, însă instanțele franceze au refuzat extrădarea. În prezent își împarte timpul între Franța și Dubai.

Frații Surkis

Igor și Grigori Surkis sunt două dintre cele mai cunoscute figuri ale fotbalului ucrainean. Igor este proprietarul clubului Dinamo Kiev, iar fratele său a ocupat funcții importante atât în Federația Ucraineană de Fotbal, cât și în UEFA.

După izbucnirea războiului, cei doi și-ar fi stabilit reședința în Monaco. Presa ucraineană a relatat că au părăsit Ucraina transportând importante sume de bani în numerar, informații pe care familia le-a negat.

Frații Surkis au fost implicați și într-o controversă financiară legată de distribuirea fondurilor UEFA prin intermediul unor companii offshore. Ei au respins acuzațiile și susțin că nu au comis nicio ilegalitate.

Igor Abramovici

Fost deputat și om de afaceri cu interese în energie, construcții, tehnologie și piața financiară, Igor Abramovici a părăsit Ucraina chiar înaintea invaziei ruse.

Ulterior a fost localizat în Saint-Jean-Cap-Ferrat, unde, potrivit presei locale, locuiește într-o proprietate închiriată. Numele său apare frecvent pe listele persoanelor influente care și-au mutat reședința pe Riviera Franceză în timpul războiului.

Iuri Ivaniușcenko

Considerat unul dintre cei mai influenți oameni din Ucraina în perioada administrației Viktor Ianukovici, Iurii Ivaniușcenko și-a construit averea în domeniile cărbunelui, agriculturii, comerțului și alcoolului.

După schimbarea regimului politic de la Kiev, mai multe state europene au înghețat sau confiscat active deținute de acesta, în cadrul unor investigații privind presupuse fapte de corupție și spălare de bani.

Iulia Liovocikina

Fostă deputată în parlamentul ucrainean, Iulia Liovocikina s-a stabilit într-o vilă din Saint-Jean-Cap-Ferrat după începerea războiului.

Presa franceză a relatat că a beneficiat de proceduri accelerate pentru obținerea documentelor de rezidență temporară, într-o perioadă în care numeroși refugiați ucraineni așteptau zile întregi pentru formalitățile administrative.

Viktor Pinciuk

Spre deosebire de alte nume asociate cu „Batalionul Monaco”, Viktor Pinciuk nu este vizat de acuzații publice privind corupția sau relații apropiate cu Kremlinul.

Magnatul din industria oțelului și media s-a refugiat împreună cu familia în sudul Franței după invazia rusă, invocând motive de securitate. În același timp, fundațiile și companiile sale au continuat să sprijine financiar și logistic Ucraina, inclusiv prin furnizarea de echipamente destinate armatei.

O comunitate discretă, aflată sub observație

Autoritățile ucrainene estimează că numărul membrilor așa-numitului „Batalion Monaco” s-a redus în ultimii ani, o parte dintre aceștia mutându-se în alte destinații precum Dubai, Londra, Paris, Tel Aviv sau Statele Unite.

Pentru opinia publică din Ucraina, expresia „Batalionul Monaco” a devenit un simbol al contrastului dintre sacrificiile populației aflate în război și stilul de viață al unei părți a elitei economice refugiate în unele dintre cele mai exclusiviste zone ale Europei. Totuși, situația juridică a persoanelor asociate acestui grup diferă considerabil: în timp ce unii sunt anchetați sau sancționați, alții nu sunt acuzați de nicio faptă penală și susțin că au părăsit Ucraina exclusiv din motive de securitate.