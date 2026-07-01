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Atentat cu bombă în Monaco. Amanta oligarhului ucrainean este femeia mutilată, iar fiul lor adolescent, grav rănit. Ipotezele din spatele atacului

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Femeia care și-a pierdut ambele picioare în urma unui atentat cu bombă în Monaco, ce îl viza cel mai probabil pe controversatul oligarh ucrainean Vadim Ermolaev s-a dovedit a fi amanta acestuia. În atac a fost rănit și fiul lor în vârstă de 13 ani, iar anchetatorii analizează legăturile de afaceri și posibilele ramificații politice ale cazului.

Anna Nasobina, amanta oligarhului ucrainean ce a fost ținta unui atentat în Monaco/FOTO:X
Anna Nasobina, amanta oligarhului ucrainean ce a fost ținta unui atentat în Monaco/FOTO:X

Ceea ce inițial părea a fi un atac îndreptat împotriva familiei oficiale a milionarului ucrainean Vadim Ermolaev (58 de ani) s-a transformat într-o poveste complicată, care scoate la iveală detalii ascunse despre viața de lux și rețelele de influență ale oligarhiei post-sovietice.

Anna Nasobina (46 de ani), stabilită la Londra, se află în stare critică la terapie intensivă după ce o explozie a devastat un imobil rezidențial din Monaco. Deși primele informații sugerau că victima ar fi fost soția oficială a oligarhului, s-a confirmat ulterior că Nasobina este partenera de lungă durată a acestuia și mama fiului său de 13 ani, care a fost de asemenea rănit în deflagrație.

Soția oficială a omului de afaceri, Anna Ermolaeva, a declarat pentru postul public ucrainean Suspilne că familia se află într-o stare de stres sever și colaborează activ cu organele de drept.

Profilul unei rețele de influență: de la Dnipro la Londra și Monaco

Originară din Dnipro și fiică a unui fost prim-procuror adjunct regional, Anna Nasobina are un parcurs academic și profesional legat de elitele internaționale. Licențiată în drept și management, ea s-a mutat în Marea Britanie, unde figurează ca director al companiei Wycombe Square Investments LLP.

Nasobina este cofondatoarea Clubului Éclectique, o societate culturală și artistică privată cu sedii la Londra și Monaco. Evenimentele organizate de club, deși găzduiau personalități din lumea artistică occidentală, au atras atenția din cauza participării unor artiști ruși cu legături strânse cu Kremlinul, devenind un punct de întâlnire pentru diaspora moscovită influentă din capitala britanică.

Răzbunare mafiotă sau operațiune specială?

Autoritățile franceze și cele din Monaco analizează mai multe piste în acest caz complex, amploarea investigației depășind granițele Principatului.

Pista SBU

Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca atacul să fi fost un avertisment orchestrat de serviciile secrete ucrainene (SBU) pe fondul tensiunilor politice. Ermolaev, care a renunțat la cetățenia ucraineană în 2019 în favoarea unui pașaport cipriot, a fost inclus în decembrie 2023 pe lista de sancțiuni impuse de Kiev. Mai mult, publicația Nice-Matin a dezvăluit că oligarhul intenționa să susțină un discurs în Parlamentul European privind corupția din Ucraina.

Frauda prin call-center-uri și crima organizată

O altă ipoteză majoră indică o reglare de conturi în lumea interlopă. Poliția ucraineană investiga anterior legăturile magnatului cu o rețea uriașă de call-center-uri frauduloase din Dnipro, acuzată de escrocherii financiare de peste 100 de milioane de euro în întreaga Europă. Potrivit publicației Ukrainska Pravda, atentatul ar fi survenit în urma eșuării unui acord de împărțire a sfererlor de influență și a unor datorii neachitate către lideri ai crimei organizate.

Reacțiile oficiale și contextul internațional

La fel ca mulți alți oameni de afaceri care s-au îmbogățit rapid după prăbușirea Uniunii Sovietice, Ermolaev s-a confruntat de-a lungul timpului cu acuzații de spălare de bani, pe care le-a respins constant. Asistentul său juridic din Monaco, Theo Koshlyakov, a subliniat că, până în prezent, nu au fost inițiate proceduri legale oficiale împotriva sa în nicio jurisdicție.

Franța sprijină activ investigația pentru localizarea suspectului principal, care a reușit să fugă de la locul faptei. Un oficial din cadrul Ministerului de Interne francez a confirmat că structurile de poliție lucrează la capacitate maximă pentru identificarea autorului unui atac ce ridică serioase semne de întrebare privind securitatea oligarhilor est-europeni pe Riviera Franceză.

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