Un suspect a fost reținut, apoi eliberat în ancheta privind atentatul de la Monaco care l-ar fi vizat pe miliardarul ucrainean Vadim Ermolaev

Autoritățile din Monaco au reținut miercuri, 1 iulie, un cetățean străin în cadrul anchetei privind explozia coletului-capcană soldată cu mai mulți răniți, însă l-au eliberat după verificări. Printre victime se află omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev, aflat în stare critică, și fiul său de 13 ani.

Monaco matin scrie că Parchetul din țară a oferit noi informații despre ancheta privind explozia produsă pe 29 iunie. Între timp, dosarul a fost încadrat ca tentativă de omor, iar la investigație participă, alături de autoritățile din Monaco, și anchetatori francezi.

Procurorul de stat Stéphane Thibault a declarat că ancheta avansează într-un ritm susținut. Anchetatorii reconstituie pas cu pas circumstanțele incidentului, analizează toate probele ridicate și efectuează expertize asupra dispozitivului exploziv.

Una dintre principalele priorități este identificarea persoanei care a confecționat sau a plasat explozibilul detonat după deschiderea coletului.

În dimineața zilei de 1 iulie, polițiștii au reținut un cetățean străin care ar fi putut avea legătură cu dosarul. Acesta a fost dus la audieri și verificări, însă ulterior a fost eliberat. Parchetul nu a precizat motivele eliberării și nici dacă bărbatul rămâne în atenția anchetatorilor.

Anchetatorii l-au audiat pe fiul de 13 ani al miliardarului ucrainean Vadim Ermolaev, rănit în explozie, însă ceilalți doi răniți nu au putut fi încă audiați din cauza stării lor de sănătate. Potrivit presei locale, cea mai grav afectată este Anna Nasobina, amanta oligarhului, care și-a pierdut ambele picioare în urma exploziei.

Ancheta continuă, iar autoritățile au transmis că vor comunica noi informații doar atunci când vor exista fapte confirmate sau când investigația va intra într-o nouă etapă procedurală.

Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca atacul să fi fost un avertisment orchestrat de serviciile secrete ucrainene (SBU) pe fondul tensiunilor politice.

Ermolaev, care a renunțat la cetățenia ucraineană în 2019 în favoarea unui pașaport cipriot, a fost inclus în decembrie 2023 pe lista de sancțiuni impuse de Kiev. Mai mult, publicația Nice-Matin a dezvăluit că oligarhul intenționa să susțină un discurs în Parlamentul European privind corupția din Ucraina.

Explozia s-a produs luni seară, 29 iunie, într-un imobil rezidențial din Monaco, după detonarea unui colet-capcană. Prințul Albert al II-lea a condamnat atacul, pe care l-a catalogat drept „o crimă odioasă”.