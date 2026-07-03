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Cine este femeia care a vrut să-i elimine pe oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev și pe partenera sa într-un atentat cu bombă la Monaco

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O ucraineancă în vârstă de aproximativ 30 de ani, descrisă de anchetatori drept „înarmată și periculoasă”, este principalul suspect în atentatul cu bombă care a zguduit Monaco și i-a rănit grav pe oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev și pe partenera sa, Anna Nasobina.

Oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev FOTO: X
Oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev FOTO: X

Procurorul general al Monaco, Stéphane Thibault, a confirmat că suspecta este o cetățeană ucraineană stabilită în prezent în Germania. „A fost emis un mandat de arestare pe numele suspectei, iar aceasta va face obiectul unei notificări roșii Interpol începând din această seară”, a declarat magistratul.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, femeia a încercat să își ascundă identitatea și „să pară bărbat” în momentul atacului, însă a fost recunoscută ulterior de un martor ocular.

„Principala suspectă a fost identificată de un martor. Este o femeie ucraineană în jurul vârstei de 30 de ani”, a declarat o sursă din cadrul investigației.

Bomba a fost detonată de la distanță

Anchetatorii susțin că suspecta a fost surprinsă de camerele de supraveghere în apropierea complexului rezidențial Sun's Palace încă din cursul dimineții de luni, revenind ulterior în zonă pentru a plasa dispozitivul exploziv.

Explozia s-a produs puțin înainte de ora 21.00, în holul clădirii de lux deținute de Ermolaev. Potrivit investigației, bomba fusese ascunsă într-un rucsac abandonat și a fost detonată de la distanță cu ajutorul unui telefon mobil.

Surse din anchetă afirmă că suspecta se afla la aproximativ 12 metri de dispozitiv în momentul detonării. Imediat după explozie, femeia a fost surprinsă de camerele de supraveghere purtând o pălărie neagră.

Femeie suprinsă pe camerele de supraveghere FOTO: X
Femeie suprinsă pe camerele de supraveghere FOTO: X

Anchetatorii cred că aceasta s-a deplasat ulterior în localitatea franceză Beausoleil, după care și-ar fi continuat drumul spre Italia, posibil împreună cu complici.

„Este înarmată și periculoasă și se crede că se află în compania unor complici. Trebuie abordată cu maximă precauție”, a declarat o sursă apropiată anchetei.

Anna Nasobina și-a pierdut ambele picioare

În urma exploziei, Anna Nasobina a suferit amputarea ambelor picioare și multiple răni provocate de schije și arsuri. Și controversatul oligarh Vadim Ermolaev a fost grav rănit.

Fiul cuplului a suferit doar răni ușoare și și-a revenit rapid, fiind audiat în prezent de anchetatori.

„El le spune exact ce a văzut, deși este evident că amintirile sale sunt foarte neclare”, a precizat o sursă din domeniul securității.

Autoritățile judiciare din Franța și Monaco au deschis o anchetă pentru tentativă de omor, plasarea unui dispozitiv exploziv pe domeniul public și constituirea unui grup infracțional organizat.

Coletul-capcană a fost lăsat la intrarea în clădire. FOTO: Monaco Matin
Coletul-capcană a fost lăsat la intrarea în clădire. FOTO: Monaco Matin

Cine este Anna Nasobina

Anna Nasobina este originară din orașul ucrainean Dnipro, la fel ca Vadim Ermolaev.  Ea se prezintă drept „stabilită la Londra” și figurează din 2023 ca director al companiei Wycombe Square Investments LLP.

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Totodată, este fiica fostului prim-adjunct al procurorului regiunii Dnipropetrovsk și a studiat dreptul înainte de a se muta în Regatul Unit.

Nasobina este și cofondatoare a Club Eclectique, un club privat cu sedii la Londra și Monaco, cunoscut pentru evenimente la care au participat artiști ruși considerați apropiați Kremlinului și membri ai diasporei ruse din capitala britanică.

Anna Nasobina, amanta oligarhului ucrainean ce a fost ținta unui atentat în Monaco/FOTO:X
Anna Nasobina, amanta oligarhului ucrainean ce a fost ținta unui atentat în Monaco/FOTO:X


În 2017, ea a organizat un eveniment dedicat celebrului balerin Rudolf Nureyev, la care au participat personalități precum Sophie Ellis-Bextor, Julien Macdonald și Jo Wood.

Ipoteza unei reglări de conturi

Deși au existat speculații privind o posibilă implicare a Serviciul de Securitate al Ucrainei, anchetatorii consideră în prezent că varianta cea mai probabilă este aceea a unei reglări de conturi în mediul crimei organizate.

Atentatul reprezintă primul atac cu bombă de acest tip produs vreodată în Monaco, stat considerat de mulți ani un teritoriu sigur și neutru pentru marile averi internaționale.

Omul de afaceri ucrainean Seyar Kurshutov a declarat pentru presa franceză că prietenul său era „obsedat de securitate”.

„Vadim Ermolaev trăia pe muchie de cuțit”, a declarat acesta pentru publicația Le Monde.

Legături cu o presupusă fraudă de 100 de milioane de euro

Potrivit unor surse din poliția ucraineană, atentatul ar putea avea legătură cu o rețea de centre telefonice frauduloase care ar fi operat din Dnipro și ar fi produs pierderi de aproximativ 100 de milioane de euro în mai multe state europene.

Familia  Ermolaev este suspectată că ar fi avut un rol important în această rețea, acuzații pe care le respinge.

La sfârșitul anului 2025, fiul cel mare al omului de afaceri, Artur Ermolaev, a fost arestat în Cipru și extrădat ulterior în Estonia, unde a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru implicarea în schema de fraudă.

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Totodată, omul de afaceri Igor Komarov, despre care se afirmă că era implicat în aceeași rețea, a fost răpit, torturat și ucis în Bali, în martie 2026.

„Ucigașii nu au fost niciodată identificați. Acest lucru oferă o idee despre tipul de dușmani pe care îi are Ermolaev”, a declarat o sursă din domeniul securității.

Publicația ucraineană Ukrainska Pravda a relatat că tentativa de asasinat ar putea avea legătură cu dispute privind împărțirea unor teritorii de influență și datorii neachitate către grupări de crimă organizată din Dnipro.

Yermolaiev neagă toate acuzațiile

Vadim Ermolaev, care locuiește în Monaco din 2021, a renunțat la cetățenia ucraineană în 2019 și a obținut cetățenia cipriotă. În decembrie 2023, autoritățile de la Kiev au impus sancțiuni personale împotriva sa.

Reprezentantul său juridic din Monaco, Theo Koshlyakov, a respins acuzațiile formulate în spațiul public.„Până în prezent, nu au fost inițiate proceduri judiciare împotriva domnului Yermolaiev în nicio jurisdicție”, a declarat acesta.

Între timp, autoritățile franceze și cele din Monaco continuă căutările pentru identificarea și capturarea suspectei.

Un consilier al ministrului francez de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că forțele de ordine lucrează „pentru a găsi autorul atacului, care a fugit”.

Potrivit publicației franceze Nice-Matin, Ermolaev urma să susțină în perioada următoare un discurs în Parlamentul European în care intenționa să vorbească despre presupusa corupție din Ucraina.

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