Statul european care se pregătește de orice scenariu cumpărând masiv aur

Un stat european a cumpărat masiv aur în acest an în încercarea de „a se pregăti pentru orice” în contextul situației internaționale și a potențialelor amenințări viitoare la adresa securității economice și militare a țării.

Băncile centrale continuă să investească masiv în aur, iar cifrele sunt șocante. În al treilea trimestru al anului, autoritățile monetare din întreaga lume și-au majorat rezervele cu aproape 220 de tone, o creștere de 10% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 28% mai mult decât în ​​trimestrul precedent.

În total, conform datelor de la Consiliul Mondial al Aurului , achizițiile de la începutul anului sunt în jur de 630 de tone. Deși acest volum este puțin mai mic decât în ​​ultimii ani, rămâne semnificativ mai mare decât media de dinainte de 2022, cuprinsă între 400 și 500 de tone .

În acest context, se conturează o tendință izbitoare: cercul țărilor care cumpără rezerve se extinde. După ani în care economiile emergente au condus acumularea - cu Rusia, China și India de obicei în frunte, și cu suplimentări frecvente ale Turciei, Kazahstanului și Uzbekistanului - mai multe state membre ale Uniunii Europene își măresc acum rezervele.

Motivația rămâne aceeași: stabilizarea monedelor lor, diversificarea rezervelor valutare și reducerea dependenței de dolar, un fenomen cunoscut sub numele de „dedolarizare”. Această mișcare a căpătat un avânt deosebit după invazia Rusiei în Ucraina în 2022 , când puterile occidentale au înghețat rezervele internaționale ale Rusiei.

Polonia conduce achizițiile de aur

Cehia s-a remarcat recent, clasându-se printre primii cinci cumpărători de aur în 2023 și 2024. Anul acesta ocupă locul șase, achiziționând aproape 16 tone.

Cu toate acestea, lumina reflectoarelor este pusă pe Polonia. Țara europeană a cumpărat aproape 67 de tone până în prezent în acest an, mai mult decât orice altă țară din lume, potrivit La Razon. În 2024 , achizițiile sale au ajuns la aproape 90 de tone, aproape dublu față de China, ceea ce i-a adus primul loc la nivel global. În 2023, își asigurase deja locul al doilea, cu 130 de tone.

Ritmul achizițiilor a catapultat rezervele poloneze: din 2023, acestea s-au mai mult decât dublat și se ridică acum la aproximativ 515 tone. Acest lucru plasează Polonia pe locul zece în lume, după Olanda , dar înaintea unor economii precum Regatul Unit și Spania.

În ciuda creșterii accentuate, autoritățile poloneze susțin că mai este mult de parcurs. La începutul lunii septembrie, banca centrală și-a anunțat obiectivul pe termen lung de a deține aproximativ 30% din rezervele sale valutare în aur. În prezent, proporția este de aproximativ 24%, ceea ce ar necesita achiziționarea a aproximativ 150 de tone suplimentare la prețul actual.

„Aurul este singurul activ sigur pentru rezervele de stat”, a declarat președintele băncii centrale, Adam Glapiński, într-un comunicat oficial, justificând strategia de cumpărare într-un scenariu global instabil.

Polonia se pregătește „pentru orice scenariu”

Glapiński a elaborat această strategie într-un articol din 2024, în care a subliniat relevanța geopolitică a aurului. El a explicat că situația internațională și potențialele amenințări viitoare la adresa securității economice și militare a țării, împreună cu propria istorie a Poloniei, necesită pregătire pentru orice scenariu.

Bancherul central a subliniat că, spre deosebire de monedele tradiționale, aurul nu este supus deciziilor de politică monetară ale altor bănci centrale și nici unei expansiuni nelimitate a ofertei sale. În plus, a subliniat că rezervele semnificative de aur consolidează încrederea în moneda națională și în autoritatea monetară.

Deși guvernatorul băncii centrale a Poloniei,, Adam Glapiński nu a menționat în mod explicit Rusia sau nivelul ridicat al datoriei SUA, declarațiile sale sugerează un context geopolitic în schimbare și o căutare activă de protecție împotriva riscurilor sistemice. Într-o lume în care ordinea financiară globală dă semne de transformare, Polonia a decis să investească masiv în acest metal prețios.