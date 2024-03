Aurul real vs. aurul digital: ce este mai atractiv pentru noile generații

Aurul a fost o formă de acumulare a bogăției timp de milenii, dar în ultimii ani atractivitatea sa este amenințată de noi tipuri de active: cripto, punctează analistul eToro Bogdan Maioreanu.

„Pentru generațiile mai tinere de investitori, se pare că activele digitale sunt mai tangibile și mai prețioase decât metalul galben”, susține analistul

Atât aurul, cât și "aurul digital", așa cum numesc acum investitorii în criptomonede Bitcoin-ul (BTC), au atins noi maxime în acest an. Bitcoin a ajuns la un maxim de peste 73.000 de dolari și a crescut cu 70% în acest an. Aurul real aproape că a ajuns la 2.200 dolari/uncie și a crescut cu aproape 5% de la începutul anului până în prezent. Dar aurul are factori care influențează cererea mai divers, de la bijuterii, la bănci centrale și investitori și un istoric mult mai lung decât activele cripto.

Pe de altă parte, aurul se confruntă cu un decalaj demografic în creștere, care ar putea frâna performanța acestuia. Sondajul eToro Retail invest Beat arată că investitorii mai tineri preferă alternativa aurului digital. La nivel global, 52% dintre investitorii cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani dețin criptomonede, în timp ce doar 35% dețin mărfuri, inclusiv aur. Procentele tind să se egalizeze pe măsură ce vârsta investitorilor crește, ajungând ca doar 13% dintre investitorii de peste 55 de ani să dețină cripto, în timp ce 18% dețin mărfuri.

Prețul Bitcoin este mișcat de cererea și oferta clasică. În ceea ce privește cererea de aur, este posibil să asistăm la o schimbare fundamentală. Acest lucru a reieșit din sondajul investitorilor și, de asemenea, din fluxurile mai recente ale ETF-urilor. Fluxurile de intrare ale ETF-urilor Bitcoin spot au fost însoțite de ieșiri de capital din ETF-urile de aur.

Deocamdată acesta nu este un factor care să afecteze extrem de puternic prețul aurului, deoarece cererea din partea investitorilor reprezintă doar aproximativ jumătate din cererea totală de aur. ETF-urile reprezintă o fracțiune infimă din totalul deținerilor de aur, dar evoluțiile recente subminează în mod progresiv argumentele tradiționale ale investițiilor în aur și pun timpul de partea Bitcoin, pe măsură ce investitorii mai tineri acumulează active.

În ultima vreme, prețul aurului a fost stimulat de un dolar american mai slab, ceea ce îl face mai ieftin pentru marii cumpărători indieni și chinezi, precum și de perspectiva unor rate ale dobânzii mai mici în SUA. Rezerva Federală (Fed) a confirmat recent această perspectivă, menționând intenția de a efectua trei scăderi ale ratelor dobânzii cheie în acest an. Acest lucru face ca activele fără randament, precum aurul dar și Bitcoin, să fie comparativ mai atractive, în timp ce factorii geopolitici ce țin de siguranță și achizițiile băncilor centrale rămân în actualitate.

Pe parcursul anului 2023, achizițiile de aur ale băncilor centrale s-au menținut la un ritm ridicat de 1.037 tone net care aproape că au egalat recordul din 2022, fiind mai mici cu doar 45 de tone.

Cele mai mari rezerve de aur se află în SUA - peste 8.100 de tone, Germania - peste 3.300 de tone, Italia și Franța aproape 2.500 de tone și Rusia - peste 2.300 de tone. România este departe de aceste cifre, având doar 104 tone de rezerve de aur.