Ungaria a depășit România la rezervele de aur. Nivelul record la care au ajuns maghiarii în ultimii opt ani

Pentru prima dată în istoria modernă, Ungaria are rezerve de aur mai mari decât ţara vecină România, informează cotidianul financiar Vilaggazdasag.

Potrivit acestei publicaţii, în timp ce rezervele de aur ale României se situează la aproximativ 103,6 tone, un nivel la care stagnează de mai mulţi ani, rezervele de aur ale Ungariei au ajuns la un nivel record de 110 tone, după ce Banca Naţională a Ungariei (MNB) a demarat o strategie agresivă de achiziţii de aur, potrivit Agerpres.

Un alt aspect notabil al rezervelor de aur ale României este locul unde sunt depozitate. 60% (aproximativ 60 de tone) din aurul României se află în seifurile Băncii Angliei din Londra. Pe de altă parte, Ungaria se concentrează din ce în ce mai mult pe prezenţa fizică şi disponibilitatea strategică a rezervelor de aur.

Banca Naţională a Ungariei a deţinut rezerve de aur de la înfiinţarea sa în 1924, dar deţinerile sale au fluctuat foarte mult de-a lungul timpului. Rezervele de aur au crescut până la cel de-al Doilea Război Mondial, iar la sfârşitul războiului, MNB a evacuat aproximativ 30 de tone de lingouri şi monede de aur în Austria. După război, rezervele de aur au fost returnate Ungariei şi au sprijinit stabilizarea economiei şi consolidarea financiară. După schimbarea de regim, rezervele de aur ale Ungariei au fost reduse în mai multe etape la un nivel minim de aproximativ 3,1 tone.

Având în vedere obiectivele strategice naţionale şi economice pe termen lung, MNB a crescut rezervele de aur de peste zece ori în 2018, până la 31,5 tone, şi apoi le-a triplat în 2021, la 94,5 tone. În 2024, anul centenarului înfiinţării sale, Banca Naţională a Ungariei a decis să majoreze rezervele de aur de la 94,5 tone până la 110 tone.

Ca urmare a achiziţiilor recente ale MNB, cantitatea de aur pe cap de locuitor în Ungaria a crescut de la 0,32 uncii la 0,37 uncii, ceea ce face din Ungaria deţinătoarea celor mai mari rezerve de aur pe cap de locuitor din întreaga Europă Centrală şi de Est.

Strategia Ungariei de a-şi creşte rezervele de aur face parte dintr-un fenomen global. În 2025, cererea globală de aur a atins un record istoric de peste 5.000 de tone. Statele Unite au de departe cele mai mari rezerve de aur din lume, cu peste 8.100 de tone, urmate de Germania (3.350 de tone), apoi Italia şi Franţa (ambele cu peste 2.400 de tone).

Deşi volumul achiziţiilor băncilor centrale a scăzut în 2025, acesta a rămas excepţional de ridicat: în total, aproximativ 860 de tone de aur au fost achiziţionate de băncile centrale ale lumii, cu mult peste media din deceniul precedent. Cel mai mare cumpărător a fost Polonia, care a acumulat peste 80 de tone singură, dar Kazahstanul şi Brazilia au rămas, de asemenea, cumpărători semnificativi.