Avionul care schimbă regulile zborurilor lung-curier: mai mult spațiu, ecrane de 19 inch și chiar un bar cu gustări. Companiile aeriene pariază pe noua aeronavă

Mai mare nu înseamnă întotdeauna mai bun. Iar industria aeronautică pare să demonstreze acest lucru printr-un nou tip de avion care începe să transforme zborurile pe distanțe lungi.

Airbus A321XLR este un avion cu un singur culoar/FOTO:X@DjsAviation Foto: X@DjsAviation

Airbus A321XLR este un avion cu un singur culoar, conceput să transporte mai puțini pasageri decât aeronavele tradiționale de cursă lungă, dar să poată zbura mult mai departe. Un fuselaj adaptat și un rezervor suplimentar de combustibil îi permit să opereze zboruri de până la 11 ore.

La bord, accentul este pus pe confort. Aeronava oferă scaune mai late la clasa economică și locuri care se transformă în paturi complet orizontale la clasa business.

Potrivit Airbus, A321XLR consumă cu aproximativ 30% mai puțin combustibil per scaun decât aeronavele din generațiile precedente. Acest lucru înseamnă emisii de CO₂ și un nivel de zgomot mai reduse.

Aeronava este, de asemenea, certificată pentru utilizarea unui amestec care conține până la 50% combustibil sustenabil pentru aviație (SAF), iar obiectivul industriei este ca aeronavele Airbus să poată utiliza până la 100% SAF până în 2030, scrie Daily Mail.

Companiile aeriene pariază pe noul avion

Interesul operatorilor aerieni este în creștere.

United Airlines a anunțat că va introduce A321XLR pe nouă rute transatlantice directe către destinații mai puțin deservite, printre care Marsilia și Ljubljana.

Avionul poate transporta până la 244 de pasageri, însă configurația aleasă de United va avea 150 de locuri.

Compania americană a comandat 50 de aeronave, iar primele rute sunt programate să înceapă la 1 decembrie.

United descrie A321XLR drept cel mai premium avion cu un singur culoar din flota sa.

Aeronava va avea 32 de locuri premium – cu 16 mai multe decât avioanele Boeing 757 pe care le înlocuiește. Printre acestea se numără o nouă suită United Polaris, cu acces direct la culoar pentru fiecare pasager, scaun care se transformă în pat și ușă pentru mai multă intimitate.

Experiența de la bord este completată de ecrane OLED 4K cu conexiune Bluetooth la fiecare loc.

Ecranele au 19 inch la clasa Polaris, 16 inch la United Premium Plus și 13 inch la clasa economică.

Pasagerii vor avea, de asemenea, acces la compartimente de bagaje de deasupra scaunelor cu 60% mai mult spațiu decât în aeronavele pe care le înlocuiesc.

În partea din spate a cabinei economice va exista chiar și o zonă cu gustări, de unde pasagerii își pot lua singuri produse pe durata zborului.

Conectivitatea la internet va fi disponibilă tuturor pasagerilor, iar un nou sistem de iluminare este conceput pentru a îmbunătăți experiența pe durata călătoriei.

Aer Lingus a fost printre primii operatori

United nu este singura companie care a mizat pe noul model Airbus.

Compania aeriană națională a Irlandei, Aer Lingus, a devenit în 2024 al doilea operator din lume care a introdus A321XLR în serviciul comercial.

Aeronava este configurată cu 16 locuri la clasa business și 168 la clasa economică.

În zona economică, fiecare scaun are o lățime de 18 inch, pentru un plus de confort pe zborurile lungi. Pasagerii au la dispoziție și un ecran tactil de 12 inch pentru divertisment.

La clasa business, scaunele se transformă în paturi complet orizontale, iar fiecare pasager beneficiază de un ecran tactil 4K Ultra HD de 18 inch.

Un avion care poate deschide rute noi

Și alte companii aeriene au început să primească primele aeronave A321XLR.

Printre acestea se numără Air Canada și Saudia, compania aeriană națională a Arabiei Saudite.

Qantas, Wizz Air și American Airlines se numără, de asemenea, printre operatorii care intenționează să folosească acest tip de avion.

A321XLR reprezintă o schimbare importantă în modul în care companiile aeriene pot aborda zborurile pe distanțe lungi.

În locul aeronavelor mari, cu sute de pasageri, noul model permite operarea unor curse lung-curier cu o capacitate mai mică, dar cu autonomie suficientă pentru a lega direct orașe care nu justifică folosirea unui avion de mari dimensiuni.

Pentru pasageri, aceasta ar putea însemna mai multe zboruri directe, către destinații care până acum necesitau o escală.

Pentru companiile aeriene, combinația dintre autonomia mare, consumul redus de combustibil și capacitatea mai mică ar putea face viabile rute care nu erau atractive din punct de vedere economic cu aeronavele tradiționale de cursă lungă.