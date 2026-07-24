 Zbor direct de aproape 17.000 km între Franța și Australia. Avionul testat de Qantas | adevarul.ro
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Zbor direct de aproape 17.000 km între Franța și Australia. Avionul testat de Qantas

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Un Airbus A350-1000ULR al companiei Qantas a ajuns pentru prima dată în Australia, după un zbor-test de peste 19 ore și aproape 17.000 de kilometri între Toulouse, Franța, și Melbourne, relatează The Guardian.

Noul Airbus al Qantas a parcurs aproape 17.000 km fără escală până în Australia. FOTO: Arhivă
Noul Airbus al Qantas a parcurs aproape 17.000 km fără escală până în Australia. FOTO: Arhivă

Airbus A350-1000ULR a decolat joi de la fabrica Airbus din Toulouse și a aterizat vineri dimineață la Melbourne. Aeronava a fost proiectată special pentru Qantas și va permite companiei australiene să opereze unele dintre cele mai lungi zboruri comerciale fără escală din lume.

Testul a atras atenția pasionaților de aviație. Peste 67.000 de persoane au urmărit traseul aeronavei pe Flightradar24, aceasta devenind vineri cel mai urmărit zbor la nivel mondial.

Zboruri de până la 22 de ore fără escală

Noua aeronavă este una dintre piesele centrale ale Project Sunrise, programul prin care Qantas intenționează să lege direct Australia de destinații aflate la distanțe foarte mari.

Compania pregătește inclusiv o cursă directă Sydney-Londra, care ar urma să fie lansată în octombrie 2027. Avioanele sunt proiectate să poată zbura până la 22 de ore fără escală.

Aeronava testată a fost operată de patru piloți de încercare Airbus și cinci ingineri. După weekendul petrecut la Melbourne, avionul urmează să plece luni înapoi spre Toulouse, într-un zbor care ar putea dura aproximativ 23 de ore. La bord se vor afla și doi piloți Qantas.

În timpul călătoriei vor fi testate mai multe sisteme ale aeronavei, de la transferul combustibilului până la aerul condiționat.

Rezervor suplimentar de 20.000 de litri

Varianta A350-1000ULR dispune de un rezervor suplimentar cu o capacitate de 20.000 de litri, care îi permite să parcurgă rute de până la aproximativ 18.500 de kilometri.

Qantas a comandat 12 astfel de aeronave, configurate cu numai 238 de locuri, față de cele peste 300 întâlnite pe alte versiuni ale Airbus A350-1000.

Avionul folosit pentru actualele teste nu poartă încă schema clasică alb-roșie a companiei. Prima aeronavă A350-1000ULR în culorile Qantas, denumită „Vega”, se află încă pe linia de asamblare și ar urma să fie livrată în aprilie 2027.

Planurile Project Sunrise au fost amânate de mai multe ori. Qantas a indicat anterior Sydney, Melbourne și Brisbane drept posibile puncte de plecare pentru zboruri directe spre Londra și New York, însă compania spune că viitoarele rute vor fi stabilite și în funcție de cererea pasagerilor.

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