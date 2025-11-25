Polonia cere NATO să accelereze măsurile de protecţie pe flancul estic, după noile incidente cu drone din România

Alianţa Nord-Atlantică se confruntă tot mai des cu provocări în spaţiul aerian de la graniţa cu Ucraina, unde războiul continuă să genereze riscuri pentru statele membre. Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a avertizat că NATO trebuie să grăbească eforturile de consolidare a apărării anti-dronă pe flancul estic, în condiţiile în care România a fost nevoită să ridice avioane de vânătoare după ce drone au pătruns în spaţiul ei aerian în noaptea de 25 noiembrie, pe fondul unui nou atac asupra Ucrainei, relatează Reuters.

„Operaţiunea Eastern Sentinel are nevoie de întăriri. Opt state şi-au anunţat contribuţia, însă procesul trebuie accelerat. Acesta va fi, foarte probabil, unul dintre principalele concluzii dacă încălcarea spaţiului aerian se confirmă”, a declarat Kosiniak-Kamysz, după întâlnirea cu omologul său francez.

Avertismentele vin la scurt timp după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că patru drone ruseşti de atac au traversat teritoriul Republicii Moldova şi al României. La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că operaţiunea „Eastern Sentinel” urmăreşte „întărirea securităţii şi a prezenţei noastre pe flancul estic”, în contextul intensificării incidentelor din proximitatea graniţelor Alianţei.