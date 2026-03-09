Creșterea prețurilor la carburanți pune presiune pe agricultorii europeni. Victor Negrescu cere intervenția Comisiei Europene

Creșterea prețurilor la carburanți riscă să afecteze direct agricultura europeană și veniturile fermierilor, atrage atenția Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

„Creșterea prețurilor la carburanți, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al conflictului care implică Iranul, riscă să afecteze direct agricultura europeană și veniturile fermierilor. Carburanții sunt esențiali nu doar pentru transport ci și pentru lucrările agricole, pentru însămânțare, recoltare, irigații și logistică. Creșterile bruște de preț înseamnă costuri mai mari de producție și presiune suplimentară asupra fermierilor”, a transmis Victor Negrescu, într-o postare pe FB.

Într-o scrisoare adresată comisarului european pentru agricultură, Christophe Hansen, Negrescu solicită activarea unui mecanism compensatoriu la nivel european pentru sprijinirea fermierilor afectați de majorările de preț la carburanți.

„Uniunea Europeană trebuie să reacționeze rapid atunci când crizele geopolitice afectează direct producția agricolă și securitatea alimentară. Sprijinirea fermierilor în astfel de momente este esențială pentru stabilitatea sectorului și protejarea consumatorilor”, a precizat vicepreședintele Parlamentului European.

Negrescu subliniază că există deja precedente în aplicarea unor astfel de mecanisme pentru agricultori și că, în viitor, UE ar putea analiza și sprijinirea altor industrii sau categorii afectate de creșteri bruște de costuri.

„Europa trebuie să își protejeze agricultorii și capacitatea de producție alimentară”, a conchis acesta.