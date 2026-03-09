„Cursa Destinului”, filmul prin care Andrei Borțică păstrează vie amintirea tatălui său, multiplul campion la automobilism Adrian Borțică

Filmul pornește de la o poveste reală și dintr-o pasiune transmisă din generație în generație, motorsportul fiind prezent în viața lui Andrei încă din copilărie, prin activitatea tatălui său, pilot de curse.

→ Imaginea 1/5: undefined

Adrian Borțică a fost un om discret, concentrat pe performanță, nu pe vizibilitate, spune fiul său. După moartea tatălui său, Andrei a simțit nevoia de a-i duce povestea mai departe și de a o face cunoscută, nu din dorința de a o transforma într-un simbol, ci din nevoia și din dorința de a o păstra vie. „Eu am pasiunea pentru artă. Vreau să arăt lumii ce am creat. De exemplu, biografia tatălui meu. Am vrut să o arăt peste tot, să-l vadă. Chiar dacă tata era mai retras, nu voia să iasă în evidență, eu am putut să-l aduc peste tot, să-l vadă publicul”, spune Andrei Borțică.

Această nevoie de a spune povestea tatălui său s-a transformat, treptat, într-un demers cinematografic. „Cursa Destinului” nu este un film despre rezultate sau clasamente, ci despre proces, despre moștenire și despre modul în care o relație continuă dincolo de prezența fizică. După 2021, Andrei a început să se antreneze și să participe la curse, încercând să înțeleagă din interior ceea ce tatăl său trăise ani la rând: presiunea competiției, rigoarea pregătirii și deciziile luate în fracțiuni de secundă pe circuit.

Un element esențial al filmului îl reprezintă dialogurile. Replicile mentorului său, Puiu, din „Cursa Destinului” sunt replicile reale ale tatălui său. Indicațiile despre viraje, trase, controlul mașinii sau intrarea pe interior sunt adaptări fidele ale vorbelor lui Adrian Borțică. Prin aceste dialoguri, tatăl devine o prezență constantă în film, nu ca personaj idealizat, ci ca voce autentică, recognoscibilă, care continuă să ghideze parcursul fiului.

Pentru Andrei Borțică, „Cursa Destinului” este și o formă de asumare artistică. Filmul devine spațiul în care pasiunea pentru artă, iubirea și dorul fiului pentru tatăl său se întâlnesc.

Filmările au avut loc în mare parte în spații personale, iar scenele de curse au fost realizate pe circuitul de la Adâncata, cu mașini din colecția proprie. Producția s-a desfășurat pe parcursul a 22 de zile, cu un buget estimat la aproximativ 500.000 de euro.

„Cursa destinului” spune povestea unui tânăr de 21 de ani, care primește de ziua lui o surpriză neașteptată din partea mamei sale: o mașină de curse identică cu cea a tatălui său, fost campion, alături de combinezonul și casca acestuia. Gestul devine punctul de pornire al unei decizii care îi va schimba parcursul. Hotărât să calce pe urmele tatălui său, personajul care poartă numele regizorului Andrei Borțică își propune să readucă la viață BMW-ul E30 și să intre în lumea curselor.

Cu ajutorul unui mecanic bătrân, fost antrenor al tatălui său, și al lui Dani, un pilot experimentat, Andrei pornește într-o aventură inițiatică plină de provocări, orgolii, prietenie și rivalitate. Într-o lume dominată de viteză, presiune și emoții intense, Andrei trebuie să facă față nu doar obstacolelor tehnice și competiției acerbe, ci și propriilor slăbiciuni. Rivalitatea cu arogantul Salvatore ajunge în punctul în care răzbunarea pare să fie singura soluție. Astfel, acesta pornește un război cu familia lui Salvatore.

În ciuda accidentelor, eșecurilor și certurilor, echipa improvizată formată din Andrei, Dani și mecanicul său luptă contracronometru pentru a dovedi că visul merită fiecare sacrificiu. Inspirată din fapte reale, „Cursa Destinului” este o poveste despre curaj, moștenire și maturizare, în care linia de sosire nu este doar o victorie sportivă, ci și o dovadă de caracter.

Andrei spune că realizarea acestui film este ca un vis împlinit, atât în ceea ce privește relația cu tatăl său, cât și din datorită pasiunii sale pentru cinematografie, care a apărut încă din copilărie. El a studiat Regia de Film și Televiziune (clasa Sabina Pop) și în prezent studiază Actoria (clasa Silvia Ciobanu și Mihaela Triboi) în cadrul Facultății de Arte a Universității Hyperion, care i-a acordat și o diplomă de onoare pentru rezultatele remarcabile obținute cu filmele sale, A Champion’s Story – In Memory of My Father – Adrian Cristian Borțică, A Short Story About Communism, The Bet și Cursa Destinului (Destiny’s Race) care i-au adus lui Andrei Borțică peste 40 de premii internaționale în cadrul unor festivaluri de film studențesc și independente, printre care Accolade Global Film Competition, la festivalul studențesc World Film Festival (din Cannes), European Film Union Gala EFU Cameo (Glasgow), Festigious International Film Festival (Los Angeles), Hollywood Just4Shorts, Best Shorts Competition, Techir Art Fest Film Competition, Remember the Future – World Film Festival in Cannes și Ardelion Film Festival (Graz).