search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Expertul în securitate George Scutaru, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 12:00

„Cursa Destinului”, filmul prin care Andrei Borțică păstrează vie amintirea tatălui său, multiplul campion la automobilism Adrian Borțică

0
0
Publicat:

Filmul pornește de la o poveste reală și dintr-o pasiune transmisă din generație în generație, motorsportul fiind prezent în viața lui Andrei încă din copilărie, prin activitatea tatălui său, pilot de curse.

image
Imaginea 1/5: undefined
image
image
image
image
image

Adrian Borțică a fost un om discret, concentrat pe performanță, nu pe vizibilitate, spune fiul său. După moartea tatălui său, Andrei a simțit nevoia de a-i duce povestea mai departe și de a o face cunoscută, nu din dorința de a o transforma într-un simbol, ci din nevoia și din dorința de a o păstra vie. „Eu am pasiunea pentru artă. Vreau să arăt lumii ce am creat. De exemplu, biografia tatălui meu. Am vrut să o arăt peste tot, să-l vadă. Chiar dacă tata era mai retras, nu voia să iasă în evidență, eu am putut să-l aduc peste tot, să-l vadă publicul”, spune Andrei Borțică.

Această nevoie de a spune povestea tatălui său s-a transformat, treptat, într-un demers cinematografic. „Cursa Destinului” nu este un film despre rezultate sau clasamente, ci despre proces, despre moștenire și despre modul în care o relație continuă dincolo de prezența fizică. După 2021, Andrei a început să se antreneze și să participe la curse, încercând să înțeleagă din interior ceea ce tatăl său trăise ani la rând: presiunea competiției, rigoarea pregătirii și deciziile luate în fracțiuni de secundă pe circuit.

Un element esențial al filmului îl reprezintă dialogurile. Replicile mentorului său, Puiu, din „Cursa Destinului” sunt replicile reale ale tatălui său. Indicațiile despre viraje, trase, controlul mașinii sau intrarea pe interior sunt adaptări fidele ale vorbelor lui Adrian Borțică. Prin aceste dialoguri, tatăl devine o prezență constantă în film, nu ca personaj idealizat, ci ca voce autentică, recognoscibilă, care continuă să ghideze parcursul fiului.

Pentru Andrei Borțică, „Cursa Destinului” este și o formă de asumare artistică. Filmul devine spațiul în care pasiunea pentru artă, iubirea și dorul fiului pentru tatăl său se întâlnesc.

Filmările au avut loc în mare parte în spații personale, iar scenele de curse au fost realizate pe circuitul de la Adâncata, cu mașini din colecția proprie. Producția s-a desfășurat pe parcursul a 22 de zile, cu un buget estimat la aproximativ 500.000 de euro.

„Cursa destinului” spune povestea unui tânăr de 21 de ani, care primește de ziua lui o surpriză neașteptată din partea mamei sale: o mașină de curse identică cu cea a tatălui său, fost campion, alături de combinezonul și casca acestuia. Gestul devine punctul de pornire al unei decizii care îi va schimba parcursul. Hotărât să calce pe urmele tatălui său, personajul care poartă numele regizorului Andrei Borțică își propune să readucă la viață BMW-ul E30 și să intre în lumea curselor.

Cu ajutorul unui mecanic bătrân, fost antrenor al tatălui său, și al lui Dani, un pilot experimentat, Andrei pornește într-o aventură inițiatică plină de provocări, orgolii, prietenie și rivalitate. Într-o lume dominată de viteză, presiune și emoții intense, Andrei trebuie să facă față nu doar obstacolelor tehnice și competiției acerbe, ci și propriilor slăbiciuni. Rivalitatea cu arogantul Salvatore ajunge în punctul în care răzbunarea pare să fie singura soluție. Astfel, acesta pornește un război cu familia lui Salvatore.

În ciuda accidentelor, eșecurilor și certurilor, echipa improvizată formată din Andrei, Dani și mecanicul său luptă contracronometru pentru a dovedi că visul merită fiecare sacrificiu. Inspirată din fapte reale, „Cursa Destinului” este o poveste despre curaj, moștenire și maturizare, în care linia de sosire nu este doar o victorie sportivă, ci și o dovadă de caracter.

Andrei spune că realizarea acestui film este ca un vis împlinit, atât în ceea ce privește relația cu tatăl său, cât și din datorită pasiunii sale pentru cinematografie, care a apărut încă din copilărie. El a studiat Regia de Film și Televiziune (clasa Sabina Pop) și în prezent studiază Actoria (clasa Silvia Ciobanu și Mihaela Triboi) în cadrul Facultății de Arte a Universității Hyperion, care i-a acordat și o diplomă de onoare pentru rezultatele remarcabile obținute cu filmele sale, A Champion’s Story – In Memory of My Father – Adrian Cristian Borțică, A Short Story About Communism, The Bet și Cursa Destinului (Destiny’s Race) care i-au adus lui Andrei Borțică peste 40 de premii internaționale în cadrul unor festivaluri de film studențesc și independente, printre care Accolade Global Film Competition, la festivalul studențesc World Film Festival (din Cannes), European Film Union Gala EFU Cameo (Glasgow), Festigious International Film Festival (Los Angeles), Hollywood Just4Shorts, Best Shorts Competition, Techir Art Fest Film Competition, Remember the Future – World Film Festival in Cannes și Ardelion Film Festival (Graz).

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce se întâmplă cu sancțiunile americane asupra Rusiei după razboiul din Iran. Anunțul guvernului SUA
digi24.ro
image
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
stirileprotv.ro
image
VORTEX POLAR! Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai VĂZUT
gandul.ro
image
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
mediafax.ro
image
„Cum o să puteți trei luni să nu faceți schimbările?”. Răspunsul lui Gigi Becali a făcut senzație în direct. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Diferență mică între locurile trei și patru
libertatea.ro
image
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
Tineri cu boli rare, rămaşi la maturitate ai nimănui: "Nu avem destule centre pentru copiii care devin adulţi"
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Avarie la Casa de Pensii. Pensionarii nu mai au acces la propriul cont online de pensie. Care e cauza?
newsweek.ro
image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
prosport.ro
image
Regula celor trei mișcări în caz de cutremur, explicată de medicul Tudor Ciuhodaru. Cum reacționezi corect
playtech.ro
image
Planul B al FCSB dacă sare în aer varianta cu Mirel Rădoi: „Îl vor toți”. Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație în "telenovela" Rădoi la FCSB
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Ziua 9 de război în Orientul Mijlociu. Drone iraniene au lovit Dubaiul, Kuweitul și Arabia Saudită. Tensiunile s-au extins până în Liban
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Se majorează pensiile! Anunț de la Ministerul Muncii
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă a anului face ca oamenii să iasă din ceea ce nu îi mai reprezintă”
click.ro
image
„Toate obiectele sunt mai valoroase de două ori decât apartamentul în sine”. Cât costă locuința-muzeu scoasă la vânzare într-un oraș din România
click.ro
image
Celebrul consilier spiritual Andrei Diaconu, previziuni-bombă pentru 2026: „Adevăruri ascunse încep să iasă la suprafață”
click.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Bani murdari pentru fetele lui tata! S-a aflat de unde aveau Prințesele Beatrice și Eugenie bani pentru stilul lor de viață luxos
okmagazine.ro
adult meditating with planet view jpg
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate
clickpentrufemei.ro
download jpg
Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cinci lucruri pe care nu le știai despre Iuri Gagarin, primul om care a călătorit în spațiu. Care au fost ultimele sale cuvinte
image
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă a anului face ca oamenii să iasă din ceea ce nu îi mai reprezintă”

OK! Magazine

image
Meghan Markle, imagine adorabilă cu fiica sa, Prințesa Lilibet, de Ziua Internațională a Femeii

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde