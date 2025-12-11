Avertismentul dur al unui general polonez către Putin: „Dacă ne atacați, intrăm în Kaliningrad”

Generalul Jaroslaw Gromadzinski, fost comandant al Eurocorps, spune că NATO ar trebui să fie pregătită să intervină în enclavele rusești dacă Moscova atacă Polonia. Într-un interviu acordat presei poloneze, acesta avertizează că Rusia trebuie să ia în calcul consecințele unui astfel de atac, inclusiv în Kaliningrad.

Generalul Jaroslaw Gromadzinski a declarat că, în cazul unui atac asupra Poloniei, forțele NATO ar trebui să ia în considerare o operațiune în Kaliningrad, enclava rusă situată între Polonia și Lituania.

„Rațiunea noastră de a fi este să arătăm că suntem o țară puternică și hotărâtă. Inclusiv, dacă vom fi atacați, ne lăsăm oportunitatea de a intra și elimina amenințarea din regiunea Königsberg”, a spus Gromadzinski, folosind denumirea istorică a Kaliningradului.

Potrivit acestuia, Polonia ar trebui să prevadă în mod explicit posibilitatea neutralizării amenințării provenite din Kaliningrad. Iar Moscova trebuie să știe că un atac asupra unui stat NATO ar putea duce la repercusiuni directe asupra enclavei ruse.

„Dacă Rusia lansează un atac (asupra Poloniei și NATO - n.r.), atunci avem dreptul să intrăm acolo (în Kaliningrad) și să eliminăm amenințarea. Acum e necesar să spunem clar: dacă ne atacați, putem intra acolo, iar voi trebuie să luați în considerare asta”, a avertizat fostul comandant al Eurocorps într-un interviu acordat presei poloneze.

Rusia, slăbită de războiul din Ucraina

Gromadzinski afirmă că un astfel de mesaj strategic ar crea dileme importante pentru Kremlin. El estimează că armata rusă nu și-ar putea reface capacitatea de a purta un război împotriva NATO în următorii 5-6 ani, și doar în condițiile în care ar avea acces la tehnologii și resurse în prezent restricționate.

Conform analizei sale, Rusia a pierdut „sute de mii de soldați și zeci de mii de vehicule blindate și artilerie”, pierderi care fac imposibilă planificarea unor operațiuni ofensive în afara Ucrainei pe termen mediu.

„Rusia își înțelege slăbiciunile, dar învață rapid”, a spus generalul. „Trăim într-un război hibrid constant și trebuie să recunoaștem asta ca pe o nouă normalitate”.