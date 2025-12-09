„Timpurile liniștite au trecut”. Țara care se pregătește pentru cel mai sumbru scenariu: 400.000 de civili vor fi instruiți până în 2027

În fața celei mai tensionate situații de securitate din ultimele decenii, Polonia își accelerează pregătirile pentru un posibil conflict cu Rusia. Varșovia anunță instruirea a 400.000 de civili până în 2027, investiții record în apărare și întărirea rapidă a granițelor estice.

Programul include instruire practică în adăposturi antiaeriene, utilizarea măștilor de gaz, tehnici de supraviețuire și reacție în caz de atac.

„Suntem în cele mai periculoase vremuri de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Fiecare dintre noi trebuie să aibă abilitățile, cunoștințele și experiența practică necesare pentru a face față unei crize”, a declarat ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, la lansarea inițiativei.

Pentru mulți polonezi mai în vârstă, noile cursuri readuc amintiri din perioada comunistă.

„Generația mea a crescut cu aceste amenințări. Nu trebuia să explici de ce conta. Sper să nu avem nevoie de aceste abilități, dar vreau ca oamenii să știe ce să facă dacă va veni acel moment”, a spus Cezary Pruszko, un bărbat de 60 de ani care a participat la un curs de pregătire la o bază militară de lângă Varșovia, potrivit theguardian.

„Timpurile liniștite, din păcate, au trecut”

Tensiunile de securitate s-au amplificat odată cu invazia rusă din Ucraina și cu incidentele recente din Polonia: incursiuni de drone, acte de sabotaj și explozia unei linii ferate despre care autoritățile susțin că ar fi fost orchestrată de serviciile ruse.

Ca răspuns, guvernul a aprobat un buget de apărare de 4,8% din PIB, unul dintre cele mai ridicate din NATO, și a ordonat modernizarea adăposturilor existente, precum și construirea unui „scut estic” de-a lungul granițelor cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad.

La o bază operațională din apropierea frontierei, generalul de brigadă Roman Brudło afirmă că invazia din 2022 a schimbat fundamental perspectiva de securitate.

„Timpurile liniștite, din păcate, au trecut și trăim într-o perioadă dificilă, foarte dinamică. Citesc ziarele, aud știrile, văd analizele diferitelor comunități de informații, care spun că într-un an, doi, cinci, am putea avea posibilitatea de a ne confrunta cu o invazie pe scară largă din partea Rusiei. Nu știu. Sper că nu”, a declarat Roman Brudło, pentru sursa citată.

Chiar dacă a intrat în armată „pentru că iubea tancurile”, Brudło spune că trebuie să se adapteze la o nouă realitate militară.

„Nu sunt legat de tanc, nu sunt lipit de el, iar toată lumea de aici a trecut prin pregătire pentru noi tipuri de misiuni. Cred că Rusia va pune presiune asupra noastră într-un mod hibrid, sub pragul de război, ca să ne obosească, dar fără a depăși nivelul la care ne-am uni”, a precizat generalul.

Viața la graniță, între acceptare și îngrijorare

Ofițerii din zonă consideră migrația forțată un instrument al acestei presiuni hibride.

„Nu știm cine este acest tip afgan. Poate un spion sau cineva care vrea să distrugă țara din interior. Poate chiar un spion rus”, a spus căpitanul Karol Frankowski, implicat în supravegherea graniței cu Belarus.

În ciuda schimbării guvernului, poziția față de migrația dinspre Belarus a rămas dură, iar activiștii vorbesc despre o dezbatere dominată de teama de securitate.

„Drama celor care vin să caute protecție nu mai interesează pe nimeni”, a afirmat Aleksandra Chrzanowska, membră a unei rețele de organizații de sprijin pentru migranți.

La Gołdap, un oraș de lângă granița cu Kaliningrad, rezidenții spun că trăiesc cu sentimentul unui risc permanent, dar nu dominat de panică.

„Amenințarea îți influențează modul de a gândi, dar sincer aș fi mai îngrijorat dacă aș locui la Varșovia. Strategic, nu ne vor viza pe noi”, a spus directorul colegiului local, Piotr Bartoszuk.

O elevă de 15 ani, Kornelia Brzezińska, aflată pe un traseu educațional militar, declară că nu ar ezita dacă țara ar fi atacată.

„Aș merge pe front. Iubesc cu adevărat Polonia. Nu e ceva ce spun ușor. Nu mi-aș abandona națiunea – aș apăra-o”, a spus adolescenta.

În fața bazei militare de lângă Varșovia, Cezary Pruszko spune că le-a oferit și angajaților săi acces la același curs de supraviețuire.

„Mulți tineri au crescut în UE, într-o perioadă de pace, cu puțin simț al pericolelor pe care noi, generațiile mai în vârstă, ni le amintim. Vreau să fie pregătiți”, a precizat Cezary Pruszko, pentru publicația citată.