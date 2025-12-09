search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

„Timpurile liniștite au trecut”. Țara care se pregătește pentru cel mai sumbru scenariu: 400.000 de civili vor fi instruiți până în 2027

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

În fața celei mai tensionate situații de securitate din ultimele decenii, Polonia își accelerează pregătirile pentru un posibil conflict cu Rusia. Varșovia anunță instruirea a 400.000 de civili până în 2027, investiții record în apărare și întărirea rapidă a granițelor estice. 

Soldați la granița Poloniei cu Belarus FOTO: AFP
Soldați la granița Poloniei cu Belarus FOTO: AFP

Programul include instruire practică în adăposturi antiaeriene, utilizarea măștilor de gaz, tehnici de supraviețuire și reacție în caz de atac.

„Suntem în cele mai periculoase vremuri de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Fiecare dintre noi trebuie să aibă abilitățile, cunoștințele și experiența practică necesare pentru a face față unei crize”, a declarat ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, la lansarea inițiativei.

Pentru mulți polonezi mai în vârstă, noile cursuri readuc amintiri din perioada comunistă.

„Generația mea a crescut cu aceste amenințări. Nu trebuia să explici de ce conta. Sper să nu avem nevoie de aceste abilități, dar vreau ca oamenii să știe ce să facă dacă va veni acel moment”, a spus Cezary Pruszko, un bărbat de 60 de ani care a participat la un curs de pregătire la o bază militară de lângă Varșovia, potrivit theguardian.

„Timpurile liniștite, din păcate, au trecut”

Tensiunile de securitate s-au amplificat odată cu invazia rusă din Ucraina și cu incidentele recente din Polonia: incursiuni de drone, acte de sabotaj și explozia unei linii ferate despre care autoritățile susțin că ar fi fost orchestrată de serviciile ruse.

Ca răspuns, guvernul a aprobat un buget de apărare de 4,8% din PIB, unul dintre cele mai ridicate din NATO, și a ordonat modernizarea adăposturilor existente, precum și construirea unui „scut estic” de-a lungul granițelor cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad.

La o bază operațională din apropierea frontierei, generalul de brigadă Roman Brudło afirmă că invazia din 2022 a schimbat fundamental perspectiva de securitate.

„Timpurile liniștite, din păcate, au trecut și trăim într-o perioadă dificilă, foarte dinamică. Citesc ziarele, aud știrile, văd analizele diferitelor comunități de informații, care spun că într-un an, doi, cinci, am putea avea posibilitatea de a ne confrunta cu o invazie pe scară largă din partea Rusiei. Nu știu. Sper că nu”, a declarat Roman Brudło, pentru sursa citată. 

Chiar dacă a intrat în armată „pentru că iubea tancurile”, Brudło spune că trebuie să se adapteze la o nouă realitate militară.

„Nu sunt legat de tanc, nu sunt lipit de el, iar toată lumea de aici a trecut prin pregătire pentru noi tipuri de misiuni. Cred că Rusia va pune presiune asupra noastră într-un mod hibrid, sub pragul de război, ca să ne obosească, dar fără a depăși nivelul la care ne-am uni”, a precizat generalul. 

Viața la graniță, între acceptare și îngrijorare

Ofițerii din zonă consideră migrația forțată un instrument al acestei presiuni hibride.

„Nu știm cine este acest tip afgan. Poate un spion sau cineva care vrea să distrugă țara din interior. Poate chiar un spion rus”, a spus căpitanul Karol Frankowski, implicat în supravegherea graniței cu Belarus. 

În ciuda schimbării guvernului, poziția față de migrația dinspre Belarus a rămas dură, iar activiștii vorbesc despre o dezbatere dominată de teama de securitate.

„Drama celor care vin să caute protecție nu mai interesează pe nimeni”, a afirmat Aleksandra Chrzanowska, membră a unei rețele de organizații de sprijin pentru migranți.

La Gołdap, un oraș de lângă granița cu Kaliningrad, rezidenții spun că trăiesc cu sentimentul unui risc permanent, dar nu dominat de panică. 

„Amenințarea îți influențează modul de a gândi, dar sincer aș fi mai îngrijorat dacă aș locui la Varșovia. Strategic, nu ne vor viza pe noi”, a spus directorul colegiului local, Piotr Bartoszuk.

O elevă de 15 ani, Kornelia Brzezińska, aflată pe un traseu educațional militar, declară că nu ar ezita dacă țara ar fi atacată.

„Aș merge pe front. Iubesc cu adevărat Polonia. Nu e ceva ce spun ușor. Nu mi-aș abandona națiunea – aș apăra-o”, a spus adolescenta.

În fața bazei militare de lângă Varșovia, Cezary Pruszko spune că le-a oferit și angajaților săi acces la același curs de supraviețuire.

Mulți tineri au crescut în UE, într-o perioadă de pace, cu puțin simț al pericolelor pe care noi, generațiile mai în vârstă, ni le amintim. Vreau să fie pregătiți”, a precizat Cezary Pruszko, pentru publicația citată. 

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
digi24.ro
image
Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală
stirileprotv.ro
image
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
gandul.ro
image
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
mediafax.ro
image
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei la CNAS
fanatik.ro
image
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
libertatea.ro
image
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
În Franța au fost scoase la vânzare mai multe castele și conace istorice în zone pitorești. Costă cât un apartament în București
antena3.ro
image
400.000 de români vor plăti rate mai mici din ianuarie. IRCC scade la 5,67%
observatornews.ro
image
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Ce analize trebuie făcute obligatoriu la carnea de porc înainte de consum. Lista completă recomandată de medicii veterinari
playtech.ro
image
Proiectul grandios pe care Ciprian Ciucu vrea să îl facă în București. Edilul pare să se inspire din munca lui Bolojan de la Oradea
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul fotbalist
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Salariul minim ar urma să fie înghețat în 2026. Ordonanța de urgență pregătită de Executiv
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Vestea bună pentru părinţi venită la final de an. Legea a trecut TACIT de Senat
romaniatv.net
image
536 de lei la pensie. Anunțul Casei Naționale de Pensii pentru aproape un milion de români
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
Charlene, Albert și copiii, felicitarea de Crăciun 2025, Foto Vanessa von Zitzewitz, Palatul Princiar jpg
Felicitarea regală a anului: Familia Princiară din Monaco strălucește în atmosfera de Crăciun
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Pilotul Lonnie Moseley și fermierul Lucien Lestang, în fața resturilor avionului prăbușit (© IWM Duxford)
Povestea pilotului care s-a deghizat în fermier surdo-mut pentru a scăpa de naziști
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă

OK! Magazine

image
Momentul superb mamă-fiică dintre Kate Middleton și Prințesa Charlotte! Au strălucit la concertul special de colinde

Click! Pentru femei

image
Nu numai că arată ca un copil, dar se și poartă ca unul! Ce imaturitate a comis logodnicul lui Miley Cyrus

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă