Grupul celor mai dezvoltate șapte state va discuta eliberarea rezervelor petroliere de urgență

Miniștrii de finanțe ai statelor G7 urmează să discute o posibilă eliberare coordonată a rezervelor de petrol, potrivit unor relatări publicate luni de Reuters și Financial Times, care citează surse guvernamentale anonime.

Conform Financial Times, miniștrii vor avea o convorbire cu Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, instituție care coordonează rezerve strategice de petrol în cadrul unui sistem de urgență destinat gestionării crizelor provocate de creșterea prețurilor la energie.

Reuters a citat, la rândul său, o sursă din guvernul francez potrivit căreia reuniunea ar urma să aibă loc chiar luni.

Italia analizează reducerea accizelor la combustibil

Italia ia în calcul reducerea accizelor la combustibili, folosind veniturile mai mari decât cele estimate din taxa pe valoarea adăugată, generate de creşterea preţurilor la pompă, a declarat premierul Giorgia Meloni, în timp ce mediul de afaceri avertizează că războiul din Orientul Mijlociu ar putea provoca o creştere puternică a costurilor energetice, transmite Reuters.

Accizele reprezintă o parte importantă din preţul final al combustibililor în Italia şi sunt aplicate pe litru, nu ca procent din preţul total, aşa cum se întâmplă în cazul TVA.

Meloni a declarat că guvernul analizează activarea aşa-numitelor ”accize mobile”, un mecanism care permite statului să utilizeze veniturile suplimentare din TVA, generate de scumpirea combustibililor, pentru a reduce accizele la benzină şi motorină.

”Activarea acestui mecanism este analizată de câteva zile de ministerul economiei”, a spus premierul într-un mesaj video publicat sâmbătă seară.

Organizaţia patronală CGIA Mestre, care reprezintă artizanii şi întreprinderile mici şi foarte mici, estimează că majorarea facturilor la energie legată de conflict ar putea costa companiile italiene aproape 10 miliarde de euro.

Grupul de protecţie a consumatorilor Unione Nazionale Consumatori a cerut reducerea imediată cu 10% a accizelor la combustibili.

De asemenea, organizaţia transportatorilor mici Ruote Libere a avertizat că o creştere de 37% a preţului pe litru ar putea adăuga peste 11.000 de euro pe an la costurile de operare ale fiecărui camion.

Grupul fermierilor Confederazione Italiana Agricoltori a atras atenţia că scumpirile nejustificate ale combustibililor, în condiţiile în care motorina agricolă s-a scumpit deja cu 30–35%, riscă să îi împingă pe fermieri să lucreze în pierdere dacă nu primesc sprijin din partea guvernului italian şi a Uniunii Europene.

Coreea de Sud introduce primul plafon al prețului combustibililor din ultimii 30 de ani

Coreea de Sud introduce primul plafon al prețului combustibililor din ultimii 30 de ani, pe fondul scumpirii petrolului peste 100 de dolari

Coreea de Sud va introduce primul plafon al prețurilor la combustibili din aproape trei decenii, în contextul intensificării îngrijorărilor globale legate de creșterea accelerată a prețului petrolului.

Președintele Lee Jae Myung a anunțat luni această măsură, convocând o reuniune de urgență ca reacție la conflictul în desfășurare din Orientul Mijlociu, despre care a spus că reprezintă o povară semnificativă pentru economia Coreei de Sud, puternic dependentă de importurile de energie.

Ministerul Industriei intenționează să implementeze plafonul de preț chiar în cursul acestei săptămâni, a declarat șeful politicilor prezidențiale.

Decizia este considerată un pas major, având în vedere statutul Coreei de Sud ca economie importantă la nivel global, unul dintre principalii exportatori ai lumii și membru-cheie al G20.

„Pentru produsele petroliere ale căror prețuri au crescut excesiv în ultima perioadă, sistemul de preț maxim trebuie introdus rapid și aplicat ferm”, a declarat Lee.

Președintele a cerut, de asemenea, autorităților să intensifice controalele asupra companiilor de rafinare și a stațiilor de carburanți, pentru a preveni manipularea pieței. În același timp, guvernul caută să asigure rute alternative de aprovizionare cu petrol care să nu treacă prin Strâmtoarea Hormuz.

Săptămâna trecută, guvernul sud-coreean a anunțat că va primi peste șase milioane de barili de petrol brut din Emiratele Arabe Unite.

Prețul petrolului a depășit duminică pragul de 100 de dolari pe baril, pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Piețele asiatice au înregistrat pierderi abrupte, pe fondul escaladării conflictului cu Iranul și al scumpirii petrolului peste 100 de dolari pe baril, nivel neatins din 2022.

Conflictul din Orientul Mijlociu, care nu dă semne de detensionare, ar putea alimenta inflația și ar putea afecta creșterea economică a țărilor din Asia de Est, puternic dependente de importurile de energie din regiune.

Indicele japonez Nikkei 225 a scăzut cu 7% în primele ore de tranzacționare, înainte de a recupera parțial și a încheia ziua cu un minus de 5,2%. În Coreea de Sud, indicele Kospi a coborât cu 6%. În același timp, indicele Taiex din Taiwan a pierdut 4,4%, iar Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 1,4%.