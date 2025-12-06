Video Aeroportul din capitala Lituaniei a fost închis din nou după apariția unor baloane suspecte

Aeroportul din Vilnius, capitala Lituaniei, a anunţat sâmbătă, 6 decembrie, că a suspendat din nou operaţiunile, ca urmare a apariţiei unor baloane suspecte în spaţiul aerian lituanian.

Este mai recent dintre incidentele de acest fel înregistrate în ultimele luni, informează agenția Reuters, citată de Agerpres.

Membră a NATO şi a Uniunii Europene, țara baltică acuză de mult timp statul vecin Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, că poartă un război hibrid.

Incidentele cu baloane suspecte, care s-au înmulţit în octombrie, au determinat Lituania să închidă temporar cele două puncte de trecere a frontierei cu Belarus la sfârşitul acelei luni.

Ca răspuns, autorităţile de la Minsk au împiedicat camioanele lituaniene să circule în Belarus şi le-au interzis să părăsească ţara fără a plăti mai întâi o taxă, ceea ce Vilnius a denunţat ca fiind „un act de luare de ostatici” de către Belarus.

Amintim că până la 25 de baloane cu aer cald de mici dimensiuni, au intrat în spațiul aerian al Lituaniei la începutul lunii octombrie, ducând la închiderea aeroportului din Vilnius și întârziind zborurile cu mai multe ore, potrivit CNN.

Incidentul a dus la amânarea a 30 de curse afectând aproximativ 6.000 de pasageri, potrivit Centrului Național de gestionare a crizelor din Lituania. Zborurile au fost reluate duminică la ora locală 4:50.

.

Două baloane au zburat deasupra aeroportului din Vilnius, potrivit purtătorului de cuvânt Darius Buta. Peste două duzini au ajuns în zona mai largă Vilnius. Baloanele au fost observate în seara și noaptea între sâmbătă și duminică, în intervalul 20:45 - 4:30.

Poliția de frontieră a recuperat 11 baloane și aproximativ 18.000 de pachete de țigări de contrabandă în diverse locații, a declarat Buta pentru Associated Press.

Capitala Lituaniei este situată la aproximativ 40 de kilometri vest de granița cu aliatul apropiat al Rusiei, Belarus. Traficanții belaruși folosesc din ce în ce mai mult baloanele, care sunt mult mai ieftine decât dronele, pentru a introduce ilegal țigări în Uniunea Europeană, a declarat Buta.

Incidente similare, dar implicând un număr mai mic de baloane, au fost raportate și în august. Anul trecut, 966 de baloane cu aer cald din Belarus au fost interceptate de autoritățile lituaniene. Anul acesta au fost documentate 544.

„Atât contrabanda cu baloane, cât și cu drone sunt activități criminale, dar nu provocări sau acte de sabotaj”, a spus Buta.

În data de 10 iulie, o dronă identificată drept o Gerbera de fabricație rusească a intrat în Lituania din Belarus și s-a prăbușit în comitatul Vilnius, scrie CNN.