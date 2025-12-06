search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Video Aeroportul din capitala Lituaniei a fost închis din nou după apariția unor baloane suspecte

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Aeroportul din Vilnius, capitala Lituaniei, a anunţat sâmbătă, 6 decembrie, că a suspendat din nou operaţiunile, ca urmare a apariţiei unor baloane suspecte în spaţiul aerian lituanian.

Aeroportul din Vilnius a fost închis din nou. FOTO Shutterstock
Aeroportul din Vilnius a fost închis din nou. FOTO Shutterstock

Este mai recent dintre incidentele de acest fel înregistrate în ultimele luni, informează agenția Reuters, citată de Agerpres.

Membră a NATO şi a Uniunii Europene, țara baltică acuză de mult timp statul vecin Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, că poartă un război hibrid.

Incidentele cu baloane suspecte, care s-au înmulţit în octombrie, au determinat Lituania să închidă temporar cele două puncte de trecere a frontierei cu Belarus la sfârşitul acelei luni.

Ca răspuns, autorităţile de la Minsk au împiedicat camioanele lituaniene să circule în Belarus şi le-au interzis să părăsească ţara fără a plăti mai întâi o taxă, ceea ce Vilnius a denunţat ca fiind „un act de luare de ostatici” de către Belarus.

Amintim că până la 25 de baloane cu aer cald de mici dimensiuni, au intrat în spațiul aerian al Lituaniei la începutul lunii octombrie, ducând la închiderea aeroportului din Vilnius și întârziind zborurile cu mai multe ore, potrivit CNN.

Incidentul a dus la amânarea a 30 de curse afectând aproximativ 6.000 de pasageri, potrivit Centrului Național de gestionare a crizelor din Lituania. Zborurile au fost reluate duminică la ora locală 4:50.

.

Două baloane au zburat deasupra aeroportului din Vilnius, potrivit purtătorului de cuvânt Darius Buta. Peste două duzini au ajuns în zona mai largă Vilnius. Baloanele au fost observate în seara și noaptea între sâmbătă și duminică, în intervalul 20:45 - 4:30.

Poliția de frontieră a recuperat 11 baloane și aproximativ 18.000 de pachete de țigări de contrabandă în diverse locații, a declarat Buta pentru Associated Press.

Capitala Lituaniei este situată la aproximativ 40 de kilometri vest de granița cu aliatul apropiat al Rusiei, Belarus. Traficanții belaruși folosesc din ce în ce mai mult baloanele, care sunt mult mai ieftine decât dronele, pentru a introduce ilegal țigări în Uniunea Europeană, a declarat Buta.

Incidente similare, dar implicând un număr mai mic de baloane, au fost raportate și în august. Anul trecut, 966 de baloane cu aer cald din Belarus au fost interceptate de autoritățile lituaniene. Anul acesta au fost documentate 544.

„Atât contrabanda cu baloane, cât și cu drone sunt activități criminale, dar nu provocări sau acte de sabotaj”, a spus Buta.

În data de 10 iulie, o dronă identificată drept o Gerbera de fabricație rusească a intrat în Lituania din Belarus și s-a prăbușit în comitatul Vilnius, scrie CNN.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
digi24.ro
image
La 91 de ani, un pensionar care a moștenit aproape un milion de euro a donat toți banii. I-a lăsat pe toți fără cuvinte
stirileprotv.ro
image
Rugăciune de Sfântul Nicolae. Se rostește în seara de 6 decembrie
gandul.ro
image
Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare
mediafax.ro
image
Alegeri locale București 2025. Cum arată sondajele pe ultimele săptămâni, cum stau PSD, PNL, AUR și USR
fanatik.ro
image
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova: „Am ajuns să stăm cu mâna-ntinsă pentru greșelile unor incompetenți!”
libertatea.ro
image
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
digisport.ro
image
Apar informații că liderii mondiali sunt deja în alertă: obiectul misterios '3I/ATLAS' pare că emite un puls identic cu cel al unei nave extraterestre
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Comuna unde tot mai mulți părinți din oraș își trimit copiii la școală. Mulţi aleg să se mute aici definitiv
observatornews.ro
image
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
cancan.ro
image
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
prosport.ro
image
Concediul medical și pensia: câte puncte se acordă în perioadele de boală și cum influențează calculul
playtech.ro
image
De ce nu a fost tras acoperișul pe Arena Națională la FCSB – Dinamo! Desfășurarea derby-ului ar fi fost pusă în pericol. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”Dezastru” istoric și OUT de la Mondialul de handbal
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, după lovitura dată de Înalta Curte pe pensiile speciale: 'Problemele de procedură nu se mai pun. Să se judece pe fond'
stiripesurse.ro
image
România a fost zguduită de un CUTREMUR, în această dimineață. Unde s-au produs seismul
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
romaniatv.net
image
Horoscop Spiritual. Ritualuri simple de făcut între 6 și 12 decembrie pentru liniște și claritate
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Războiul dintre Gabriela Cristea și Cristina Șișcanu. Cele două, fină și nașă, acuzații grave în mediul online
actualitate.net
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri
click.ro
image
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
Rulada braziliana Sursa foto shutterstock 192814724 jpg
Ruladă braziliană din numai 5 ingrediente
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă