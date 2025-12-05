Avertisment rusesc pentru UE. Folosirea activelor rusești înghețate pentru a finanța Ucraina, considerată furt de oamenii lui Putin

Recurgerea la activele rusești înghețate în Europa pentru a finanța nevoile financiare ale Ucrainei va avea „consecințe considerabile” pentru Uniunea Europeană, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaiev.

"Orice operaţiune care implică activele suverane ale Rusiei fără consimţământul Rusiei ar reprezenta un furt. Şi este clar că furtul fondurilor statului rus va avea consecinţe de amploare", a declarat ambasadorul rus, într-un comunicat transmis AFP, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, reputaţia UE în lumea afacerilor "ar putea fi distrusă", menţionând totodată "proceduri judiciare interminabile" şi o "cale către anarhia juridică şi distrugerea fundamentelor sistemului financiar global", a cărei primă victimă ar fi Europa.

"Suntem încrezători că Bruxellesul şi Berlinul înţeleg acest lucru", a spus el.

Cancelarul german Friedrich Merz efectuează vineri o vizită în Belgia pentru a-l convinge pe omologul său belgian, Bart De Wever, de legitimitatea planului Comisiei Europene de a recurge la activele ruseşti îngheţate pentru a sprijini Kievul.

Ucraina suferă atât pe frontul de luptă, cât şi pe cel diplomatic, în condiţiile în care preşedintele american Donald Trump face presiuni asupra ţării să pună capăt războiului, fiind în acelaşi timp bănuit că favorizează Rusia, care a invadat Ucraina în urmă cu aproape patru ani.

Comisia Europeană a prezentat miercuri un plan care prevede recurgerea la activele ruseşti îngheţate în Europa, însă planul se loveşte în continuare de ostilitatea Belgiei, deoarece în această ţară îşi are sediul societatea Euroclear, care deţine circa 210 miliarde de euro din aceste active, din cele 235 de miliarde de euro în total în UE.

Europenii s-au angajat la sfârşitul lui octombrie să găsească soluţii pentru a finanţa Ucraina în cursul următorilor doi ani, pentru a garanta că Kievul nu se confruntă cu un deficit de resurse în pofida retragerii progresive a americanilor.

În opinia ambasadorului rus la Berlin, faptul că UE doreşte să utilizeze aceste active arată că europenii nu dispun de "resursele considerabile" de care Ucraina are nevoie pentru a putea continua luptele.