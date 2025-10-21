search
Marți, 21 Octombrie 2025
UE a ajuns la un acord privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei pentru finanțarea Ucrainei

Război în Ucraina
Publicat:

Liderii țărilor din UE vor cere Comisiei Europene să elaboreze un cadru legal pentru utilizarea a 140 de miliarde de euro din activele înghețate ale Rusiei pentru a finanța un împrumut masiv acordat Ucrainei, după ce Belgia a semnalat că nu se va opune acestui demers, relatează Politico.

FOTO SHUTTERSTOCK
FOTO SHUTTERSTOCK

Comisia Europeană, care deține puterea executivă în UE, a avansat această idee în septembrie, dar a așteptat unda verde a șefilor de stat și de guvern europeni înainte de a veni cu o propunere concretă. Aceasta va fi prezentată probabil joi, când cei 27 de lideri ai UE vor avea reuniunea trimestrială a Consiliului European la Bruxelles.

Ambasadorii la UE au convenit informal asupra unei propuneri care invită Comisia să prezinte o propunere „bazată pe o solidaritate europeană adecvată și o partajare a riscurilor”.

Acest text reprezintă „undă verde politică” pentru ca Comisia să elaboreze o propunere după reuniunea de joi, a declarat un diplomat belgian.

„Nu sunt îngrijorat că Belgia” ar putea crea probleme în Consiliul European, a declarat la rândul său un diplomat UE dintr-o altă țară.

Belgia are o abordare prudentă deoarece găzduiește Euroclear, organismul financiar care gestionează activele, și se teme că o instanță ar putea să o oblige să ramburseze acești bani.

Pentru Ucraina, care se confruntă cu un deficit bugetar de 60 de miliarde de dolari în următorii doi ani, acest sprijin i-ar putea asigura supraviețuirea.

Oficialii europeni descriu în privat această inițiativă drept „ultima lovitură” pentru a consolida poziția Kievului în discuțiile de pace cu Rusia.

„Rușii pariază pe oboseala noastră din cauza războiului, dar împrumutul pentru reparații poate arăta Rusiei că Ucraina va fi viabilă financiar pentru următorii doi sau trei ani”, a declarat un diplomat UE.

Liniile roșii ale Belgiei

Comisia este încrezătoare că poate concepe un plan solid din punct de vedere juridic, care să ocolească acuzațiile de expropriere a activelor rusești, potrivit oficialilor informați cu privire la această chestiune.

Activele deținute de Euroclear sunt investite în obligațiuni guvernamentale occidentale care au ajuns la scadență și s-au transformat în numerar. Acesta se află acum într-un depozit la Banca Centrală Europeană.

Bruxellesul susține că împrumutul nu echivalează cu o confiscare, deoarece Rusia ar avea posibilitatea să recupereze activele blocate prin plata unor despăgubiri postbelice către Ucraina.

Belgia se teme că s-ar putea vedea nevoită să ramburseze împrumutul dacă o hotărâre judecătorească obligă UE să returneze banii Rusiei. Comisia a descris acest scenariu ca fiind foarte improbabil, dat fiind că hotărârile instanțelor rusești nu ar fi aplicabile în Europa.

Separat, Comisia a propus o serie de concesii pentru a calma preocupările Belgiei într-un document informal emis joi. Însă aceste garanții sunt „prea ample și nu răspund la toate întrebările”, a adăugat diplomatul belgian.

Comisia a declarat că va analiza și posibilitatea de a utiliza 25 de miliarde de euro din active rusești deținute de conturi bancare și depozite din alte țări ale blocului comunitar, dar a admis că operațiunea ar fi dificilă din punct de vedere juridic.

Într-o altă concesie, executivul UE a sugerat o plasă de siguranță care să permită Comisiei să acorde instantaneu împrumuturi țărilor în cazul în care acestea ar fi vreodată obligate să ramburseze împrumutul.

Europa

