„E ingenios și va funcționa”. Președintele Finlandei, optimist cu privire la planul UE de a folosi activele rusești înghețate

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că observă o schimbare în stilul de negociere al președintelui american Donald Trump — de la încercări de persuasiune la măsuri de presiune — și a salutat ideea de a folosi activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina. Stubb a calificat această soluție drept „ingenioasă” și a estimat că are șanse reale de succes.

Într-o discuție cu mai multe publicații europene, inclusiv Kyiv Independent, la reședința sa din Helsinki, Stubb a subliniat că Trump „lucrează — dacă nu non-stop, atunci aproape zilnic — pentru a pune capăt războiului”. Observând că „morcovul” rareori funcționează cu Moscova, el a spus că administrația americană a trecut la „băț”: „Acum e doar o chestiune cât de mare va fi bățul”. Metafora a fost completată cu umor: „Are 14 crose în geantă”, a spus Stubb, aluzie la multitudinea de opțiuni diplomatice și economice — de la sancțiuni secundare și tarife mai ridicate la utilizarea creativă a activelor înghețate și furnizarea de arme capabile să lovească în profunzimea teritoriului rus.

„Nu trebuie să citești <<The Art of the Deal>> ca să înțelegi felul în care negociază președintele Trump. E neconvențional, dar orientat spre rezultate”, a adăugat șeful statului finlandez, avertizând că, în cazul în care Rusia va continua să atace civili, Trump va reacționa pe măsură.

Optimism prudent și apel la răbdare

Stubb s-a descris drept „optimist realist” în privința perspectivelor Ucrainei și i-a îndemnat pe aliați la răbdare. Vizita sa recentă la Kiev i-ar fi întărit impresia că: „Ucraina este probabil într-un loc mai bun decât a fost în orice moment al acestui conflict”.

Referindu‑se la recentele incursiuni cu drone, el a apreciat că reacțiile europene au fost „destul de măsurate”, menționând că blocul dispune de un „playbook” adecvat pentru a răspunde pe uscat, mare și în aer — nici exagerat, nici insuficient.

Totodată, Stubb a declarat că sprijinul pentru Ucraina nu trebuie privit ca un drum cu sens unic: forțele ucrainene, acumulând experiență și echipamente moderne, contribuie la consolidarea securității europene, instruind aliații în tactici relevante, inclusiv contra-dronă.

Două faze pentru o soluție durabilă

Președintele finlandez a reiterat propunerea sa pentru o abordare în două etape: mai întâi un armistițiu în toate dimensiunile — aer, mare și uscat — urmat de negocieri asupra unui cadru de pace. În privința închiderii spațiului aerian deasupra vestului Ucrainei, Stubb s-a arătat precaut: „Dacă obținem un armistițiu, atunci discutăm altfel”, a explicat el, adăugând că „americanii au cele mai bune echipamente” pentru implementarea unor astfel de măsuri, dacă se va ajunge la ele.

În avertismentul său pentru iarnă, Stubb a apreciat că Rusia ar putea viza infrastructura energetică ucraineană înaintea sezonului rece, ceea ce subliniază necesitatea unor pregătiri și protecții urgente.

Planul de utilizare a activelor înghețate: soluție colectivă și condiționări

Stubb a elogiat planul european de a mobiliza activele rusești înghețate sub forma unui împrumut pentru Ucraina, estimat la aproximativ 140 de miliarde de euro, operațiune ce ar urma să implice un partaj al riscurilor între state, proporțional cu venitul național brut. În viziunea sa, mecanismul nu ar fi un „cec în alb”, ci ar fi conceput ca o compensație de război — un împrumut fără dobândă, rambursabil doar în cazul în care Rusia plătește despăgubiri.

Propunerea urmează să fie discutată la summitul informal al UE de la Copenhaga, pe 1 octombrie. Belgia, unde sunt custodiați o parte importantă din acele active, și-a exprimat îngrijorarea că o astfel de operațiune i-ar putea afecta credibilitatea financiară. Stubb a încercat să tempereze temerile: „Nu doar Belgia ar rămâne responsabilă, pentru că împrumutul s-ar da pe seama statelor membre. Ideea e ingenioasă și cred că va funcționa”, a conchis el.

Alexander Stubb pledează pentru o combinație de presiuni economice, solidaritate împărțită la nivel european și răbdare strategică. Mesajul liderului finlandez e unul de încurajare: soluțiile propuse — inclusiv utilizarea creativă a activelor înghețate — pot oferi Ucrainei resurse esențiale, dar succesul depinde de unitatea și curajul decidenților europeni.