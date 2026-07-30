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De la obuziere la Patriot: testul pe care Ucraina trebuie să-l treacă pentru a produce armament occidental

Război în Ucraina
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Ucraina a semnat un acord pentru producerea unui obuzier proiectat de gigantul britanic al industriei de apărare BAE Systems, o înțelegere care ar putea deveni model pentru planurile Kievului de a fabrica și alte arme occidentale sofisticate, inclusiv rachete Patriot, scrie The Wall Street Journal.

Sistem antirachetă Patriot
Interceptoarele pentru sistemele antirachetă Patriot ar putea fi produse în Ucraina/FOTO:X

Un obuzier ușor, testat deja pe front

Un producător ucrainean de armament va demara producția modelului L119 al BAE Systems, un obuzier ușor care poate fi tractat sau transportat cu elicopterul și care are o rază de acțiune de până la 17 kilometri. Astfel de tunuri mobile, cu țeavă lungă, au reprezentat o componentă esențială a arsenalului ucrainean în războiul cu Rusia.

Mai multe companii occidentale din domeniul apărării au purtat discuții despre producerea de armament pe teritoriul ucrainean, dar până acum doar câțiva producători străini mai mici de drone au reușit să demareze efectiv producția. Președintele american Donald Trump a declarat că va acorda Ucrainei o licență pentru fabricarea rachetelor destinate sistemului de apărare antiaeriană Patriot. Săptămâna trecută, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, la rândul său, că Ucraina ar putea produce și racheta interceptoare Aster, alături de alte muniții europene.

Deși Ucraina a dezvoltat sisteme de drone și de război electronic de nivel mondial, ea are încă nevoie de expertiza americană și europeană pentru alte tipuri de armament, inclusiv radare, rachete și tehnologie satelitară.

„Ucraina își dorește capacitatea de a-și produce și întreține propriile sisteme, de a construi o capacitate suverană în jurul acestora", a explicat Giles Ambrose, director de inginerie, tehnologie și strategie la BAE Systems.

Președintele Volodimir Zelenski a discutat pentru prima dată cu BAE Systems despre producerea obuzierului în Ucraina încă din 2023. Potrivit lui Ambrose, o companie ucraineană de inginerie va începe fabricarea sub licență BAE, pornind de la un model de test.

Precedente dificile pentru alți producători occidentali

Încercările companiilor occidentale de a produce armament pe teritoriul ucrainean s-au dovedit anevoioase, din cauza temerilor legate de siguranță, a lipsei de investiții și a îngrijorărilor privind pierderea proprietății intelectuale.

Compania germană Rheinmetall a discutat despre înființarea a trei fabrici diferite, inclusiv una care, potrivit directorului executiv Armin Papperger, urma să aibă capacitatea de a produce 400 de tancuri noi pe an. Papperger a precizat ulterior că Ucraina nu a asigurat investițiile și comenzile necesare pentru acest proiect.

În 2022, producătorul turc de drone Baykar anunțase construirea unei fabrici în Ucraina, care urma să devină funcțională în doi ani. Aceasta nu a fost încă inaugurată și a fost lovită de mai multe ori în atacuri rusești, potrivit presei ucrainene.

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De ce contează în continuare artileria clasică

Dronele sunt responsabile pentru mai multe pierderi de vieți omenești în războiul din Ucraina decât artileria. Totuși, tunurile grele rămân o armă puternică, capabilă să satureze o zonă cu explozibili și să distrugă clădiri într-un mod pe care dronele încă nu îl pot egala.

Succesul obuzierului L119, dar și al modelului mult mai mare M777, ambele produse de BAE Systems, a demonstrat utilitatea continuă a sistemelor de artilerie tractată în războiul modern, prin comparație cu obuzierele autopropulsate, mai populare, care se pot deplasa rapid din poziție și ale căror operatori beneficiază de protecția unui vehicul blindat.

Artileria tractată este mai ușor de camuflat printre copaci, nu emite aceeași semnătură termică și este, astfel, mai greu de detectat de către drone. De asemenea, potrivit artileriștilor ucraineni, este considerată mai ușor de reparat și mai fiabilă. (Armata americană folosește un model similar, cunoscut sub denumirea M119.)

Un test pentru capacitatea industrială a Ucrainei

Punerea în funcțiune a producției de obuziere va reprezenta un test pentru capacitatea Ucrainei de a servi drept bază de producție pentru echipamente occidentale de vârf, noteză WSJ.

Obuzierele sunt asamblate din subsisteme metalice complexe — precum țeava, mecanismul de încărcare a proiectilului și sistemele hidraulice care reduc reculul la tragere — iar Ucraina va trebui să forjeze multe dintre aceste componente pe plan intern. Spre deosebire de majoritatea dronelor, asamblate adesea din componente disponibile pe piață, obuzierele sunt atât mai voluminoase, cât și considerabil mai complexe de fabricat.

„Vine la pachet cu o complexitate aparte, legată de materiale, forjare și prelucrare mecanică", a explicat Ambrose.

Zelenski a încercat de multă vreme să obțină o licență pentru fabricarea rachetelor interceptoare Patriot, singura metodă fiabilă a Ucrainei de a opri rachetele balistice. În ultimele săptămâni, lipsa acestor interceptoare a permis rachetelor balistice rusești să străpungă apărarea antiaeriană ucraineană.

Însă fabricarea unei rachete interceptoare Patriot în Ucraina presupune un nivel de complexitate cu totul diferit față de obuziere. Statele Unite rămân extrem de precaute în privința celor cărora le permit să producă armamentul lor de vârf, de teamă ca tehnologia să nu ajungă pe mâini nedorite. Rheinmetall, de exemplu, și-a dorit să producă rachete interceptoare PAC-3 — cea mai avansată versiune a sistemului Patriot — dar nu a primit încă permisiunea necesară.

„A trece de la un anunț la o linie de producție funcțională nu este deloc simplu... iar realizarea acestui lucru în Ucraina nu ușurează procesul", a explicat, pentru The Wall Street Journal, Ralph Savelsberg, expert în rachete la Academia de Apărare a Țărilor de Jos, institut de cercetare și formare al Ministerului Apărării olandez.

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