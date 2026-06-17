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Ucraina cere aliaților încă 20 de miliarde de dolari pentru armament. Kievul vrea să accelereze achizițiile de sisteme Patriot și drone

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Război în Ucraina
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Ucraina solicită aliaților săi o finanțare suplimentară de 20 de miliarde de dolari pentru achiziții militare, pe lângă cele 40 de miliarde de dolari deja promise pentru sprijinirea efortului de război împotriva Rusiei, a anunțat miercuri ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov.

Ucraina solicită aliaților săi o finanțare suplimentară de 20 de miliarde. FOTO: Ukrinform/Mediafax
Ucraina solicită aliaților săi o finanțare suplimentară de 20 de miliarde. FOTO: Ukrinform/Mediafax

Solicitarea urmează să fie prezentată oficial în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, cunoscut și sub numele de Grupul Ramstein, care reunește aproximativ 50 de state ce oferă sprijin militar și financiar Kievului.

Potrivit ministrului ucrainean, autoritățile de la Kiev încearcă să îmbunătățească eficiența ajutorului militar primit, concentrându-se pe domeniile considerate prioritare de armata ucraineană: artileria cu rază lungă de acțiune, dronele, sistemele de apărare antiaeriană și programul PURL, prin care state europene membre NATO și Canada achiziționează armament american destinat Ucrainei, relatează Reuters.

„Lucrăm la îmbunătăţirea calităţii acestui ajutor şi la asigurarea a încă 20 de miliarde de dolari, în plus faţă de cele 40 de miliarde de dolari care au fost deja anunţate”, a declarat Fedorov.

Oficialul ucrainean a subliniat că există în prezent o „fereastră de oportunitate” pentru consolidarea capacităților militare ale Ucrainei și pentru creșterea presiunii asupra Rusiei.

Kievul cere urgent sisteme Patriot

Anterior, președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina are nevoie de fonduri suplimentare pentru a accelera achiziția de noi sisteme americane Patriot și de rachete interceptoare, în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești.

Autoritățile ucrainene consideră că întărirea apărării antiaeriene rămâne una dintre cele mai importante priorități pentru protejarea infrastructurii critice și a marilor orașe.

Kievul vede o oportunitate pe front

Solicitarea de noi fonduri vine într-un moment în care oficialii ucraineni apreciază că ritmul înaintării trupelor ruse pe front a încetinit comparativ cu perioadele anterioare.

Potrivit Kievului, atacurile cu drone asupra infrastructurii logistice și energetice ruse au afectat capacitatea Moscovei de a susține operațiunile militare, iar acest lucru ar putea influența evoluția conflictului în perioada următoare.

În acest context, tot mai mulți lideri europeni și comandanți militari ucraineni susțin că dinamica actuală de pe câmpul de luptă ar putea crea condiții favorabile pentru eventuale negocieri între Ucraina și Rusia.

Reuniunea Grupului Ramstein de joi, 18 iunie, este așteptată să clarifice nivelul de sprijin pe care aliații sunt dispuși să îl ofere Kievului în următoarele luni.

Târguială geopolitică la G7. Trump e de acord să sprijine Ucraina, dar cu un preț

Summitul G7 desfășurat la Évian-les-Bains, în Franța, a adus o surpriză pentru liderii occidentali: în locul unor tensiuni așteptate cu Donald Trump în privința Ucrainei și Iranului, discuțiile s-au încheiat într-o notă mai optimistă privind relațiile transatlantice.

Trump ar susține mai puternic Ucraina, în schimbul implicării europene în securizarea Strâmtorii Ormuz, zonă strategică pentru transportul global de energie, afectată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Decizia a fost interpretată de participanți drept un semnal de deschidere către pozițiile europene privind Ucraina.

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