 Atentatul de la Cracovia: Trei persoane, posibil membri ai familiei atacatorului, au fost găsite moarte în locuința acestuia | adevarul.ro
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Atentatul de la Cracovia: Trei persoane, posibil membri ai familiei atacatorului, au fost găsite moarte în locuința acestuia

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Două femei și un bărbat, despre care se crede că sunt membri ai familiei autorului atacului armat din Cracovia, au fost găsiți morți în locuința acestuia, a declarat sâmbătă, 7 noiembrie, premierul polonez Donald Tusk.

Autorul atacului armat din Cracovia
Autorul atacului armat din Cracovia Foto: X

Tusk a mai precizat că imaginile filmate cu o dronă par să arate cadavrele din casa bărbatului responsabil de atacul armat în masă, scrie News.ro.

„Se pare că sunt membri ai familiei sale apropiate”, a precizat el.

Autorităţile nu au anunţat încă identitatea autorului atacului, dar afirmă că este vorba de un bărbat polonez în vârstă de 25 de ani cu opinii „ultranaţionaliste”.

Printre victime se numără și un cetățean britanic. În total, șase persoane au fost ucise, potrivit șefului Poliției poloneze, Marek Boron: trei femei poloneze, un cetățean britanic și alte două persoane a căror identitate nu a fost încă stabilită.

În ceea ce îi priveşte pe răniţi, cinci dintre ei sunt străini, a declarat ministrul de interne Marcin Kierwinski. Şaisprezece persoane au fost spitalizate în urma incidentului, „dintre acestea, cinci nu sunt cetăţeni polonezi”.

Atacul armat a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul istoric al Cracoviei, unul dintre cele mai importante centre turistice din Polonia.

Atacatorul, aflat în prezent internat în spital după ce a fost împușcat în timpul intervenției, purta „îmbrăcăminte de tip militar” și folosea „arme de tip militar”. Autoritățile au precizat că nu există indicii că un al doilea suspect s-ar afla în libertate și au făcut apel la populație să nu răspândească speculații.

În autoturismul acestuia au fost descoperite și alte arme, care au fost ridicate de anchetatori. Autoritățile au precizat că situația este sub control și că nu există alți suspecți căutați în legătură cu atacul.

În timpul intervenției, forțele de ordine au deschis focul, însă atacatorul a tras la rândul său asupra agenților. În urma schimbului de focuri, doi polițiști au fost răniți.

Președintele polonez Karol Nawrocki, s-a declarat „profund îngrijorat de informațiile privind evenimentele tragice” din Cracovia și a anunțat că urmărește îndeaproape evoluția situației. Liderul de la Varșovia a precizat că se află în contact permanent cu autoritățile și că așteaptă „o explicație completă a circumstanțelor acestor evenimente tragice”.  

Łukasz Gibała, primarul orașului Cracovia, a decretat o perioadă de doliu care va dura până miercuri. 

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