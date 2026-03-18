Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Autoritățile moldovene semnalează prezența ilegală a unei drone în sudul țării

Autoritățile moldovene semnalează prezența ilegală a unei drone în sudul țării

O dronă de tip Shahed a survolat sudul Republicii Moldova în noaptea de marți spre miercuri, fiind observată, inclusiv în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca de la granița cu Ucraina, potrivit Poliției de Frontieră.

O dronă a pătruns ilegal în Republica Moldova. FOTO: Telegram.org/ Poliția Republicii Moldova
Angajații Poliției de Frontieră au menționat că drona a fost observată de mai multe ori după miezul nopții pe teritoriul Republicii Moldova.

,,În jurul orei 01:46, polițiștii de frontieră vizual au observat prezența aparatului, care a traversat spațiul aerian și s-a deplasat în direcția orașului Belgorod-Dnestrovsk. Ulterior, între orele 02:14 și 02:25, același aparat a fost observat temporar deasupra zonei PTF Palanca, după care s-a retras”, au menționat reprezentanții structurii.

Polițiștii de frontieră precizează că aparatul de zbor nu a fost confirmat de responsabilii Serviciului Operațiuni Aeriene al Armatei Naționale, adăugând că ,,aparatul nu este vizibil pe radare”.

,,Potrivit informațiilor autorităților, aparatul de zbor în toate cazurile a fost același, iar ulterior acesta a fost distrus deasupra limanului, în afara teritoriului Republicii Moldova. Situația a fost monitorizată constant, nu au fost înregistrate incidente la sol, iar siguranța cetățenilor nu a fost afectată”, au conchis angajații instituției.

Distrugerea dronei

Cu o zi înainte, o altă dronă a fost găsită în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă din sudul Republicii Moldova, situat în apropiere de Ucraina. Aceasta era de tip ,,Gheran-2” și conținea o cantitate de 50 kg de explozibil, fiind ulterior detonată de specialiști.

,,Experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției au evacuat partea de luptă, fiind nimicitǎ prin explozie controlată.La moment este exclus orice pericol pentru cetățeni. Acțiunile au avut loc în comun cu geniștii Armatei Naționale”, au subliniat angajații Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău a reacționat, condamnând ,,depistarea unei drone cu potențială încărcătură explozivă în apropierea satului Tudora, raionul Ștefan Vodă, în proximitatea frontierei de stat. Republica Moldova reafirmă importanța respectării suveranității și integrității sale teritoriale, iar autoritățile competente întreprind toate măsurile necesare pentru neutralizarea pericolului și asigurarea siguranței populației”.

Maia Sandu a reacționat

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a subliniat că pătrunderea dronei în țara sa reprezintă ,,o violare gravă a spațiului nostru aerian și o amenințare la adresa cetățenilor noștri. Rusia încalcă repetat suveranitatea noastră și pune în pericol viețile cetățenilor noștri”.

Iar la sfârșitul săptămânii trecute, autoritățile moldovene au anunțat că spațiul aerian al țării a fost survolat neautorizat de o altă dronă de tip Shahed.

De la începutul războiului din Ucraina și până acum, mai multe bucăți de rachete sau de drone au fost găsite pe teritoriul statului vecin.

Top articole

image
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele rusești de interceptare a semnalelor din timpul Războiului Rece
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. Cum a murit strivită pe trotuar o tânără gravidă, într-un accident provocat de un șofer neatent, în Cluj-Napoca
stirileprotv.ro
image
Vlad Ciurea nominalizează desertul de post care ne face mai inteligenți. Este singurul!
gandul.ro
image
Țara din UE cu cei mai scumpi carburanți: de ce plătesc șoferii prețuri record la pompă
mediafax.ro
image
„Transferul” care poate decide titlul în acest sezon de SuperLiga: „Varga îi face campioni. Cea mai mare greșeală a vieții”
fanatik.ro
image
Reabilitarea mareșalului Ion Antonescu, pe masa judecătorilor în 2026. Cererea de exonerare a dictatorului pentru crime de război a fost depusă de o entitate recent constituită
libertatea.ro
image
Cele patru motive pentru care Europa nu-i oferă sprijin lui Trump în Strâmtoarea Ormuz. Scenariul de coșmar privind Iranul
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink al lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă să informații
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Cel mai mare angajator din Teleorman, cu peste 800 de angajaţi, plănuiește închiderea treptată a fabricii
observatornews.ro
image
'Prințesa cu volănașe', dată afară de la Desafio. Câți bani a primit Luiza Condrea, de la Pro TV, pentru cele 11 săptămâni în Thailanda
cancan.ro
image
Ajutoarele la pensie încaieră doi miniștri din Guvern. Pensionarii riscă să rămână cu buza umflată în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce reprezintă triunghiul de pe bluzele de bumbac. Nu este decorativ, a fost realizat în 1926 pentru a rezolva o mare problemă
playtech.ro
image
Dezastru pe datoria României. Războiul și criza politică scumpesc împrumuturile statului. „Țara este într-un moment foarte prost”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ Dan Petrescu a suferit o intervenție de urgență. În ce stare se află fostul antrenor al CFR Cluj
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
Andreea Popescu, DEVASTATĂ după divorț. Cum a fost surprinsă în miezul zilei. PRIMELE declarații despre amantlâcul cu Dan Alexa!
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund! Prânz romantic în oraș ziua în amiaza mare FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Dan Alexa, mărul discordiei în divorțul lui Rareș Cojoc de Andreea Popescu?
actualitate.net
image
De ce plantele tale de interior nu mor, dar nici nu cresc. Sfaturile unui expert
click.ro
image
Zodiile care vor blestema astrele în această primăvară. Doi nativii vor avea o perioadă apăsătoare în aprilie și mai
click.ro
image
Cafeaua din capsule. Ce conține cu adevărat și ce efecte are asupra sănătății
click.ro
WhatsApp Image 2026 03 17 at 13 41 22 (3) jpeg
S-a decis moștenirea! Ce surpriză a pregătit Andra împreună cu cei doi copii ai săi, Eva și David?
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în unităţile agricole ale județului Constanţa, la 1 iulie 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 73/1972)
O „minune” a zootehniei comuniste: porcul de o tonă
historia.ro
Click!

image
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
image
De ce plantele tale de interior nu mor, dar nici nu cresc. Sfaturile unui expert

OK! Magazine

image
Atras de partea întunecată încă de mic? Bona lui Andrew rupe tăcerea despre „Diavolul” din el

Click! Pentru femei

image
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte