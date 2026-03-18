O dronă de tip Shahed a survolat sudul Republicii Moldova în noaptea de marți spre miercuri, fiind observată, inclusiv în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca de la granița cu Ucraina, potrivit Poliției de Frontieră.

Angajații Poliției de Frontieră au menționat că drona a fost observată de mai multe ori după miezul nopții pe teritoriul Republicii Moldova.

,,În jurul orei 01:46, polițiștii de frontieră vizual au observat prezența aparatului, care a traversat spațiul aerian și s-a deplasat în direcția orașului Belgorod-Dnestrovsk. Ulterior, între orele 02:14 și 02:25, același aparat a fost observat temporar deasupra zonei PTF Palanca, după care s-a retras”, au menționat reprezentanții structurii.

Polițiștii de frontieră precizează că aparatul de zbor nu a fost confirmat de responsabilii Serviciului Operațiuni Aeriene al Armatei Naționale, adăugând că ,,aparatul nu este vizibil pe radare”.

,,Potrivit informațiilor autorităților, aparatul de zbor în toate cazurile a fost același, iar ulterior acesta a fost distrus deasupra limanului, în afara teritoriului Republicii Moldova. Situația a fost monitorizată constant, nu au fost înregistrate incidente la sol, iar siguranța cetățenilor nu a fost afectată”, au conchis angajații instituției.

Distrugerea dronei

Cu o zi înainte, o altă dronă a fost găsită în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă din sudul Republicii Moldova, situat în apropiere de Ucraina. Aceasta era de tip ,,Gheran-2” și conținea o cantitate de 50 kg de explozibil, fiind ulterior detonată de specialiști.

,,Experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției au evacuat partea de luptă, fiind nimicitǎ prin explozie controlată.La moment este exclus orice pericol pentru cetățeni. Acțiunile au avut loc în comun cu geniștii Armatei Naționale”, au subliniat angajații Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău a reacționat, condamnând ,,depistarea unei drone cu potențială încărcătură explozivă în apropierea satului Tudora, raionul Ștefan Vodă, în proximitatea frontierei de stat. Republica Moldova reafirmă importanța respectării suveranității și integrității sale teritoriale, iar autoritățile competente întreprind toate măsurile necesare pentru neutralizarea pericolului și asigurarea siguranței populației”.

Maia Sandu a reacționat

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a subliniat că pătrunderea dronei în țara sa reprezintă ,,o violare gravă a spațiului nostru aerian și o amenințare la adresa cetățenilor noștri. Rusia încalcă repetat suveranitatea noastră și pune în pericol viețile cetățenilor noștri”.

Iar la sfârșitul săptămânii trecute, autoritățile moldovene au anunțat că spațiul aerian al țării a fost survolat neautorizat de o altă dronă de tip Shahed.

De la începutul războiului din Ucraina și până acum, mai multe bucăți de rachete sau de drone au fost găsite pe teritoriul statului vecin.