Slovacia închide graniţa cu Ucraina. Măsuri de securitate după bombardamentele ruseşti din apropierea frontierei

Autorităţile slovace au anunţat miercuri închiderea tuturor punctelor de trecere a frontierei cu Ucraina, invocând motive de securitate, după bombardamentele ruseşti asupra oraşului ucrainean Ujgorod, aflat în apropierea graniţei.

Anunţul a fost făcut miercuri, 13 mai, de administraţia vamală de la Bratislava, care a transmis că toate punctele de control de la frontiera cu Ucraina vor rămâne închise „până la noi ordine”.

„Din motive de securitate, toate posturile de control de la frontiera cu Ucraina vor fi închise (…) până la noi ordine”, se arată în comunicatul citat de The Guardian.

Potrivit autorităţilor slovace, măsura a fost luată după bombardamentele lansate de Rusia asupra oraşului Ujgorod, aflat în vestul Ucrainei, foarte aproape de graniţa cu Slovacia. Zona este considerată una strategică, fiind un important punct de tranzit între Ucraina şi statele Uniunii Europene.

Deocamdată, autorităţile de la Bratislava nu au precizat cât timp va rămâne închisă frontiera şi nici dacă decizia afectează integral traficul de persoane şi de mărfuri.