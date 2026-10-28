Cinci persoane, printre care și un copil în vârstă de patru ani, au fost rănite în urma unui atac cu dronă lansat de Rusia asupra orașului ucrainean Harkov, în noaptea de marți spre miercuri, potrivit autorităților ucrainene.

Atac nocturn devastator în Harkov. Foto: captură YouTube No Comment TV

Atacul a vizat districtul Osnovianski, unde o dronă cu reacție a lovit o zonă rezidențială, provocând incendii de amploare la mai multe clădiri de locuințe și obiective industriale. potrivit Euronews.

Flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 2.500 de metri pătrați, afectând un bloc de apartamente, mai multe case, anexe gospodărești și trei clădiri industriale. De asemenea, au fost avariate blocuri din apropiere, garaje și automobile.

Imaginile surprinse la locul atacului arată intervenția pompierilor și a echipelor de salvare, care au evacuat locuitorii din zona afectată în timp ce coloane dense de fum se ridicau deasupra cartierului.

Trei dintre răniți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. În ciuda riscului unor noi atacuri, echipele de intervenție au reușit să țină incendiul sub control, în timp ce psihologi au fost mobilizați pentru a acorda sprijin persoanelor afectate de bombardament.

Săptămâna trecută, o femeie și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite în urma unui nou atac rusesc asupra capitalei Ucrainei, Kiev.

Amintim că, în noaptea de duminică spre luni, Ucraina a lansat un atac masiv cu drone orașul rusesc Voronej. Dronele ucrainene au lovit o fabrică de avioane și un pod din oraș. Guvernatorul regiunii, Alexander Gusev, a precizat că 113 drone au fost detectate deasupra regiunii și peste 70 deasupra Voronejului.