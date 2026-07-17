 Atac masiv în Crimeea: Ucraina a lovit un nod feroviar strategic din Crimeea și a vizat șase petroliere rusești | adevarul.ro
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Video Atac masiv în Crimeea: Ucraina a lovit un nod feroviar strategic din Crimeea și a vizat șase petroliere rusești

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Război în Ucraina
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Ucraina ar fi lovit un important nod feroviar din Kerci, în Crimeea ocupată, și ar fi vizat șase petroliere rusești în timpul unor atacuri nocturne.

Atacul a vizat un important nod feroviar din FOTO X / @wogoa1
Atacul a vizat un important nod feroviar din FOTO X / @wogoa1

Ucraina a lovit un nod feroviar din Kerci, în teritoriul ocupat al Crimeei, și a vizat mai multe petroliere rusești în Marea Neagră în timpul nopții, potrivit unor canale ucrainene de monitorizare. Atacul cu drone desfășurat în timpul nopții, relatat de proiectul ucrainean de monitorizare Krymskiy Veter, ar fi provocat mai multe incendii în apropierea gării din Kerci, în estul Crimeei, regiune anexată de Rusia în 2014, potrivit Kyiv Post.

În jurul orei 01:00, locuitorii din zonă au raportat o serie de explozii, urmate de un incendiu de amploare în apropierea gării, situată în apropierea Podului Crimeei. Imaginile satelitare au identificat ulterior mai multe puncte fierbinți în zonă.

Sursa: X / @CrimeaUA1
Sursa: X / @CrimeaUA1

Potrivit informațiilor preliminare, ar fi fost afectate depozite, infrastructura feroviară și, posibil, depozitul de petrol din Kerci. Informații neverificate indicau, de asemenea, că ar fi fost lovită stația electrică Kercienskaia din apropiere.

Sursa: X / @CrimeaUA1

Canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+ a publicat imagini despre care susține că ar arăta drone zburând deasupra orașului Kerci. Sistemul de monitorizare a incendiilor prin satelit FIRMS al NASA a detectat, de asemenea, un incendiu în apropierea gării, despre care surse ucrainene afirmă că a devenit un punct logistic esențial după ce atacurile repetate ale Ucrainei au perturbat infrastructura feroviară din alte zone ale Crimeei ocupate.

Separat, proiectul ucrainean de monitorizare Supernova a relatat că dronele ucrainene ar fi lovit șase petroliere rusești în Marea Neagră în timpul nopții.

Sursa: X / @CrimeaUA1
Sursa: X / @CrimeaUA1

Atacurile raportate au avut loc la o zi după ce Forțele Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei (USF) au anunțat că au lovit 147 de nave maritime rusești care operau în Mările Neagră și Azov între 6 și 16 iulie.

De asemenea, dronele ucrainene ar fi vizat o stație de pompare și stația electrică Koktebel de 110/35/6 kV, situată în apropierea satului Koktebel din Crimeea ocupată, unde a fost raportat un incendiu.

Sursa: X / @CrimeaUA1

La începutul acestei săptămâni, autoritățile instalate de Rusia în nordul Crimeei au introdus restricții zilnice asupra internetului mobil în Dzhankoi, după mai multe atacuri cu drone și rachete care au afectat infrastructura energetică.

Orașul Kerci din estul Crimeei s-a confruntat miercuri cu pene extinse de curent în urma unui nou val de atacuri ucrainene.

Întreruperile de energie au loc în contextul în care cei aproximativ 2,3 milioane de locuitori ai Crimeei, alături de turiștii aflați pe litoralul sudic al peninsulei, continuă să se confrunte cu penurii severe de combustibil, provocate de săptămâni de atacuri ucrainene cu drone asupra depozitelor de carburanți și de perturbarea livrărilor de combustibil și mărfuri din Rusia continentală.

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