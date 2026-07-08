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Kievul vizează petrolierele fantomă ale Kremlinului, în timp ce atacurile rusești continuă în capitala ucraineană

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Război în Ucraina
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Ucraina își intensifică strategia de strangulare logistică a peninsulei Crimeea, lansând unul dintre cele mai ample atacuri cu drone de la începutul invaziei asupra infrastructurii maritime de transport de combustibil a Rusiei. În paralel, Moscova continuă teroarea aeriană asupra Kievului, unde atacurile cu rachete balistice de tip „Iskander” au provocat distrugeri semnificative, inclusiv asupra transportului public din capitală.

Incendiu în Kiev după atacurile Rusiei/FOTO:X
Incendiu în Kiev după atacurile Rusiei/FOTO:X

Bătălia pentru combustibil: 12 petroliere rusești, lovite în doar 48 de ore

Forțele pentru Sisteme Neasistate (SBS) din cadrul armatei ucrainene, sub coordonarea comandantului Robert „Madyar” Brovdi, au executat o operațiune complexă în Marea Azov, vizând direct aprovizionarea cu carburant a trupelor ruse din Crimeea.

Conform datelor oficiale, dronele ucrainene au lovit în total 12 petroliere din așa-numita „flotă fantomă” a Kremlinului (nave aflate sub sancțiuni internaționale), care transportau benzină pe ruta Taganrog–Crimeea. Fiecare navă avea o capacitate de aproximativ 7.000 de tone. Pe lângă petroliere, au fost avariate un cargobot și un feribot.

Această campanie marchează o schimbare de paradigmă în strategia Kievului: în loc să se concentreze exclusiv pe linia frontului, ucrainenii vizează degradarea infrastructurii critice – depozite de petrol, substații electrice și rute de transport – pentru a face menținerea ocupației din Crimeea extrem de costisitoare pentru Moscova. Pe lângă nave, atacurile din ultimele zile au scos din uz două lansatoare de sisteme antiaeriene S-400 (unul în Crimeea, altul în regiunea rusă Breansk, folosit pentru a ataca Kievul), un radar de supraveghere Nebo-U și 44 de facilități energetice.

Noapte de coșmar la Kiev: atac masiv cu drone și rachete balistice nedeconectate

În timp ce Kievul lovește logistica rusă, Moscova continuă să își descarce arsenalul asupra civililor și infrastructurii urbane. În noaptea de miercuri, o alertă aeriană violentă a zguduit din nou capitala Ucrainei. Deși forțele de apărare aeriană au reușit să neutralizeze sau să bruieze 139 dintr-un total record de 169 de drone (de tip Shahed, dar și noile modele folosite pentru distragerea atenției, precum Gerbera, Italmas și Parodia), apărarea nu a putut intercepta rachetele balistice.

Cele cinci rachete balistice de tip Iskander-M/S-400, lansate din regiunea Breansk, au lovit patru locații diferite, provocând incendii de proporții în raioanele Deșnianski și Sveatoșinski. Cel puțin o persoană a murit și două au fost rănite.

Bilanțul atacului asupra Capitalei: Deflagrațiile au afectat grav rețeaua electrică în anumite zone ale orașului, lăsând cartiere întregi în întuneric înainte ca sirenele de alarmă să apuce să sune, din cauza vitezei rachetelor balistice.

Infrastructura de transport, pusă la pământ: 42 de tramvaie europene moderne, distruse în depou

Una dintre cele mai dureroase lovituri pentru logistica civilă a Kievului a fost înregistrată la un depou de tramvaie din capitală. În urma atacului cu rachete balistice, 42 de tramvaie moderne produse de compania poloneză PESA au fost grav avariate.

Administrația Militară de Stat a orașului Kiev (KMDA) a anunțat formarea unui grup de lucru de urgență pentru evaluarea pagubelor, estimând că transportul afectat va putea fi remediat parțial în termen de o săptămână. Până la finalizarea reparațiilor, rutele de tramvai au fost înlocuite temporar cu linii de autobuz suplimentare.

Acest nou val de atacuri vine la doar 48 de ore după ce un alt raid masiv cu rachete rusești a ucis peste 30 de persoane în întreaga Ucraină, demonstrând că intensitatea confruntărilor a atins un nou prag critic.

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