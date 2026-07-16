Incendiu la baza aeriană strategică Engels din Rusia, după un atac masiv cu drone. Aici sunt staționate bombardierele capabile să transporte arme nucleare

Baza aeriană Engels-2, una dintre cele mai importante instalații militare ale Rusiei, ar fi fost lovită în noaptea de miercuri spre joi într-un atac cu drone atribuit Ucrainei. Imagini publicate pe rețelele sociale și analizate de presa rusă indică izbucnirea unui incendiu în perimetrul bazei, însă autoritățile de la Moscova nu au confirmat, deocamdată, informația.

Mai multe explozii au fost auzite în timpul nopții în regiunile Saratov și Engels, unde locuitorii au semnalat prezența unor drone care au survolat zona la joasă altitudine.

Înregistrări distribuite pe canalele locale de Telegram surprind zgomotul motoarelor dronelor, urmat de explozii produse în apropierea bazei aeriene Engels-2, unul dintre cele mai importante obiective militare ale Federației Ruse.

Presa rusă: un incendiu a izbucnit în incinta bazei

Publicația rusă Astra susține că, în urma analizei imaginilor publicate de canalul Exilenova+, a fost confirmată izbucnirea unui incendiu în interiorul bazei aeriene.

Deocamdată, nu este clar dacă atacul a provocat pagube asupra bombardierelor strategice, depozitelor de muniții sau altor obiective militare din incintă.

Până la momentul publicării informației, autoritățile ruse nu anunțaseră oficial că baza ar fi fost lovită.

Una dintre cele mai importante baze ale aviației strategice ruse

Baza Engels-2 reprezintă unul dintre principalele centre ale aviației strategice ruse. Aici sunt dislocate bombardierele Tu-160 și Tu-95, aeronave cu capacitate nucleară folosite frecvent pentru lansarea rachetelor de croazieră Kh-101 și a altor tipuri de armament asupra unor ținte din Ucraina.

Din acest motiv, obiectivul militar a devenit în ultimii ani o țintă constantă a atacurilor cu drone lansate de Ucraina.

În martie 2025, baza Engels a fost lovită într-un atac de amploare care a provocat incendii și explozii secundare. La acea vreme, autoritățile ucrainene au afirmat că fusese distrus un depozit de muniții.

Atacurile asupra infrastructurii din interiorul Rusiei se intensifică

Lovitura raportată asupra bazei Engels face parte dintr-o campanie mai amplă prin care Ucraina încearcă să lovească infrastructura militară și energetică aflată în adâncul teritoriului rus.

La începutul acestei luni, un alt atac cu drone a avariat rafinăria de petrol Saratov, situată în apropiere, obligând instalația să își suspende temporar activitatea, potrivit unor surse din industrie citate de Reuters.

În lipsa unui comunicat oficial din partea Ministerului rus al Apărării, amploarea pagubelor produse la baza Engels-2 nu poate fi verificată independent.