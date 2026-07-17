 Rusia a bombardat din nou Ucraina: cinci bombe ghidate au lovit Sumî, iar un atac asupra Odesei a ucis două persoane | adevarul.ro
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Rusia a bombardat din nou Ucraina: cinci bombe ghidate au lovit Sumî, iar un atac asupra Odesei a ucis două persoane

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Război în Ucraina
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Forțele ruse au lansat vineri, 17 iulie, cinci bombe aeriene ghidate asupra orașului Sumîi, lovind infrastructură civilă în mai multe zone ale orașului.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Sumî este reședința regiunii cu același nume din nord-estul Ucrainei, situată la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Rusia, ceea ce o face vulnerabilă la atacurile aeriene frecvente ale forțelor ruse, scrie Kyiv Post.

Șeful Administrației Militare Regionale Sumî, Oleh Hrihorov, a declarat că două dintre bombe au lovit centrul orașului.

„Conform informațiilor preliminare, au fost înregistrate cinci lovituri cu bombe ghidate. Trecuseră mai puțin de șase ore de la precedentul atac cu bombă ghidată asupra periferiei orașului Sumî”, a scris Hrihorov pe rețelele de socializare.

Una dintre explozii a avariat o clădire cu mai multe etaje care nu era folosită în scop rezidențial, iar sute de ferestre ale clădirilor din apropiere au fost sparte.

Echipele de intervenție se află în continuare la locul impactului, unde desfășoară verificări. Autoritățile nu au anunțat încă un bilanț al victimelor și continuă să evalueze amploarea pagubelor.

Anterior, joi, șapte persoane, inclusiv un copil în vârstă de 4 ani, au fost rănite în urma atacurilor rusești din districtul Sumî.

De asemenea, publicația citată transmite că, în noaptea de joi spre vineri, Rusia a lansat un atac cu rachetă asupra orașului Odesa, care s-a soldat cu moartea a cel puțin două persoane și rănirea altor opt, printre care doi copii.

Șeful Administrației Militare a orașului Odesa, Serhii Lisak, a confirmat bilanțul actualizat al victimelor într-o postare pe rețelele de socializare, în timp ce operațiunile de salvare continuau.

Atacul a avariat clădiri de locuințe, o grădiniță, un lăcaș de cult, mai multe vehicule și alte obiective de infrastructură civilă.

Echipele de intervenție și serviciile municipale rămân la fața locului, unde autoritățile au înființat un comandament operativ pentru coordonarea intervenției și acordarea de sprijin persoanelor afectate.

Toată asistența necesară este oferită celor afectați”, a transmis Serhii Lisak.

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