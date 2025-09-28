Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: sute de rachete și drone au lovit Kievul și Zaporojie

Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac aerian de amploare asupra mai multor orașe ucrainene, soldat cu cel puțin zece răniți, au anunțat autoritățile de la Kiev. Sute de drone și rachete au lovit capitala și orașul Zaporojie, provocând distrugeri semnificative și întreruperi de electricitate, notează AFP.

„Rusia a lansat un nou atac aerian masiv asupra orașelor ucrainene în timp ce oamenii dormeau. Din nou, sute de drone și rachete au distrus clădiri rezidențiale și au provocat victime civile”, a transmis ministrul ucrainean de externe, Andriï Sîbiga, pe platforma X.

La Kiev, primarul Vitali Klitschko a raportat șase răniți, dintre care cinci au fost spitalizați, în timp ce guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a declarat că orașul a fost lovit „de cel puțin patru ori”, atacurile soldându-se cu patru persoane rănite.

În timpul atacului aerian masiv asupra Kievului, rușii au lovit clădirea Institutului de Cardiologie, ucigând două persoane, potrivit Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei.

În districtul Solomianski, care a suferit cele mai mari pierderi, ruții au lovit o clădire cu cinci etaje. Aici, trupul unei fetițe de 12 ani a fost scos de sub dărâmături, trei persoane au fost salvate, o persoană a fost rănită. Și o clădire nerezidențială cu două etaje a luat foc aici.

Ucraina acuză Moscova că atacurile au vizat și infrastructura energetică, întrerupând alimentarea cu electricitate a centralei nucleare de la Energodar – cea mai mare din Europa – și încercând conectarea acesteia la rețeaua rusă. Centrala se află sub controlul trupelor ruse din martie 2022, iar autoritățile de la Kiev avertizează asupra riscurilor majore de securitate.

În replică, Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică dimineață că apărarea antiaeriană a doborât 41 de drone ucrainene în timpul nopții.

Escaladarea tensiunilor a determinat Polonia să își mobilizeze aviația militară „în mod preventiv”. Măsura vine după ce, în ultimele două săptămâni, aproximativ douăzeci de drone rusești și trei avioane de luptă au încălcat spațiul aerian eston, crescând îngrijorările privind extinderea conflictului.