Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
Ucraina înființează o nouă ramură a armatei. Care va fi misiunea acesteia

Război în Ucraina
Publicat:

Ucraina înființează o nouă ramură a armatei, Forțele sistemelor fără pilot de apărare aeriană, subordonate Forțelor Aeriene, a anunțat vineri șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, în cadrul unei conferințe de presă, a relatat publicația de specialitate Militarnyi.

Soldați ruși lansează drone pe frontul din Ucraina FOTO profimedia
Soldați ruși lansează drone pe frontul din Ucraina FOTO profimedia

Noua ramură vine în completarea Forțele Sistemelor fără Pilot, care se concentrează pe atacuri ofensive de pe linia frontului pe teritoriul rus. În schimb noua formațiune se află sub comanda Forțelor Aeriene și are sarcina exclusivă de apărare aeriană cu ajutorul dronelor interceptoare.

Potrivit Militarnyi, noua formațiune are ca scop consolidarea apărării aeriene prin sprijinirea aviației tactice și a echipajelor de rachete sol-aer, protejarea orașelor și a infrastructurii critice. Un comandament a fost deja format, iar subunități echipate cu drone interceptoare urmează să fie desfășurate.

Sîrski a explicat că sistemele sunt deja în uz, personalul fiind instruit în continuare, iar acoperirea radar este extinsă.

„Procesul este în plină desfășurare, dacă pot să o spun așa”, a precizat el.

El a dezvăluit și că dronele interceptoare fabricate în Ucraina, dar și peste hotare au dovedit un succes de peste 70% în distrugerea dronelor de atac Shahed ale Rusiei.

Echipe mobile de drone interceptoare 

Șeful armatei ucrainene a explicat că sistemul de apărare aeriană format din drone este eșalonat. Prima linie de interceptare se întinde de-a lungul frontului, pe unde dronele rusești cu rază lungă de acțiune pătrund în spațiul aerian ucrainean.

Un rol cheie îl joacă radarele tactice ușoare cu trei coordonate. Aceste sisteme pot fi transportate de mai mulți soldați, sunt ușor de camuflat și îngăduie grupurilor mici vehicule să creeze linii de apărare mobile și autonome.

În iunie, Sîrski făcea observația că lipsa radarelor tactice constituie un obstacol major pentru forțele ucrainene: „Avem doar câteva. Ne trebuie sute. ”

Militarnyi a relatat anterior că Ucraina a început producția internă a unor radare de acest tip, capabile să detecteze ținte aeriene la o distanță de peste 10 kilometri, dar care sunt mai simple și mai stabile decât sistemele occidentale complexe, fiind proiectate special pentru misiuni de interceptare a dronelor.

