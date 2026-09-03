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Atac incendiar asupra unei companii germane din industria apărării. Doi bulgari, reținuți la München

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O femeie și un bărbat, ambii cetățeni bulgari, au fost reținuți la München după ce dispozitive incendiare au fost aruncate asupra unui șantier din fața sediului companiei Rohde & Schwarz. Poliția investighează circumstanțele și posibilul motiv al atacului.

sediului central al companiei de tehnologie apărării Rohde & Schwarz din München
Sediului central al companiei de tehnologie apărării Rohde & Schwarz din München Foto: X/@InsiderGeo

Poliția germană investighează un presupus atac incendiar cu motivații politice, comis la un șantier din fața sediului central al companiei de tehnologie apărării Rohde & Schwarz din München, au anunțat joi autoritățile.

Un purtător de cuvânt al poliției bavareze a confirmat o anchetă privind presupusul incendiu provocat, dar a declarat că în prezent nu există dovezi că atacul ar fi fost îndreptat în mod specific asupra Rohde & Schwarz.

Purtătorul de cuvânt al poliției a declarat că o femeie în vârstă de 28 de ani și un bărbat în vârstă de 38 de ani, ambii cetățeni bulgari, au fost arestați în legătură cu incidentul.

Incendiul nu a provocat pagube semnificative și a fost stins rapid. Nimeni nu a fost rănit, a declarat poliția.

Rohde & Schwarz a confirmat că a avut loc un incident pe un șantier din apropierea sediului său central.

Incidentul a avut loc în jurul miezului nopții, în cartierul Berg am Laim. Potrivit postului public BR, dispozitive incendiare au fost aruncate dintr-o mașină asupra unui șantier aflat în fața sediului companiei tehnologice Rohde & Schwarz.

Compania dezvoltă sisteme de comunicații și tehnologii de securitate utilizate de instituții guvernamentale și de forțele armate germane.

Doi cetățeni bulgari, reținuți

Poliția a arestat ulterior o femeie de 28 de ani și un bărbat de 38 de ani, ambii cetățeni bulgari. Cei doi au fost găsiți la o benzinărie din apropiere.

Legătura lor cu atacul face în prezent obiectul unei anchete. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre un posibil motiv.

Un martor a alertat poliția în jurul miezului nopții, după ce a observat că două dispozitive incendiare au fost aruncate dintr-un autoturism aflat în deplasare.

Unul dintre dispozitive a luat foc în apropierea unor containere de construcție. O patrulă de poliție ajunsă rapid la fața locului a stins incendiul. Pagubele materiale au fost minore și nu au fost raportate victime.

Un al doilea dispozitiv incendiar a fost găsit în apropiere, fără să fi explodat. Membri ai forțelor speciale din cadrul Poliției Criminale a landului Bavaria l-au neutralizat, iar zona a fost izolată pe durata intervenției.

Un incident similar, în 2021

Rohde & Schwarz a mai fost vizată de un incident de sabotaj în 2021.

Atunci, persoane neidentificate au incendiat o linie electrică din apropierea uneia dintre facilitățile companiei. Cablul fusese lăsat expus într-o zonă în care se efectuau lucrări de excavare.

O scrisoare publicată ulterior pe internet revendica atacul și descria compania drept un „contractant din domeniul apărării”.

Incidentul din 2021 nu a fost elucidat. Sabotajul a provocat o pană de curent care a afectat aproximativ 20.000 de gospodării din estul Münchenului, deși Rohde & Schwarz a transmis la acea vreme că activitatea companiei nu fusese afectată.

O serie de incidente de sabotaj în Germania

Atacul de la München a avut loc la doar câteva ore după alte incidente investigate ca posibile acte de sabotaj.

Miercuri, aproximativ 20 de dispozitive explozive artizanale au fost descoperite la o stație electrică din landul Brandenburg. Potrivit autorităților, acestea erau concepute pentru a arunca fire de cupru peste liniile de înaltă tensiune și pentru a provoca un scurtcircuit.

Un incident similar a fost raportat la o stație electrică din apropierea orașului Bergheim, lângă Köln. Localnicii au relatat că au văzut lumini puternice și au auzit explozii.

Ambele cazuri sunt investigate de autorități, inclusiv sub ipoteza unor acte de terorism.

Tensiuni tot mai mari între Berlin și Moscova

Incidentele au loc într-un context de tensiuni sporite între Germania și Rusia. Autoritățile germane sunt în alertă maximă pentru atacuri asupra infrastructurii, după ce guvernul a declarat săptămâna aceasta că Rusia se află în spatele unei tentative de atac cu dronă asupra unui avion cargo ucrainean pe aeroportul Leipzig/Halle, luna trecută.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că puterile străine, în special Rusia, ar putea folosi grupuri extremiste de stânga ca intermediari pentru sabotaj, avertizând că unele dintre acestea repetă din ce în ce mai mult discursurile rusești despre războiul din Ucraina.

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