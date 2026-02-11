Atac devastator în regiunea Harkov: trei copii și un adult, uciși într-un bombardament rusesc

Un atac aerian rusesc asupra orașului Bogoduhiv, din regiunea Harkov, a ucis trei copii mici și un adult, potrivit declarațiilor făcute miercuri dimineață de șeful administrației militare locale, Oleg Sinegubov.

→ Imaginea 1/5: Atac aerian rusesc asupra orașului Bogoduhiv, din regiunea Harkov FOTO: Telegram/ DSNS Ucraina

„Doi băieți de un an și o fetiță de doi ani au murit” în atacul care a lovit o casă din Bogoduhiv, situat aproape de frontiera cu Rusia, a precizat Sinegubov, citat de Agerpres. În același atac, un bărbat de 34 de ani care se afla împreună cu copiii a fost, de asemenea, ucis, fără ca sursa să clarifice dacă era tatăl lor.

Sursa video: Telegram/ DSNS Ucraina

Anterior, oficialul ucrainean menționase că o femeie însărcinată în vârstă de 35 de ani a fost rănită și salvată în urma atacului. Luni, aceeași localitate a fost vizată de un alt atac aerian în care o femeie și un copil de 10 ani și-au pierdut viața.

Sursa video: Telegram/ Ukraine fights

Atacurile Moscovei și impactul asupra civililor Moscova efectuează zilnic atacuri aeriene asupra Ucrainei, ucigând în mod regulat civili, potrivit autorităților ucrainene. Conform unui raport al Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMMU), publicat la începutul lunii ianuarie, aproape 15.000 de civili ucraineni au fost uciși și 40.600 răniți de la începutul invaziei rusești, pe 24 februarie 2022. Anul 2025 a fost cel mai sângeros după 2022, cu peste 2.500 de civili uciși, se arată în raport.