search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Atac devastator în regiunea Harkov: trei copii și un adult, uciși într-un bombardament rusesc

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Un atac aerian rusesc asupra orașului Bogoduhiv, din regiunea Harkov, a ucis trei copii mici și un adult, potrivit declarațiilor făcute miercuri dimineață de șeful administrației militare locale, Oleg Sinegubov.

Atac aerian rusesc asupra orașului Bogoduhiv, din regiunea Harkov FOTO: Telegram/ DSNS Ucraina
Imaginea 1/5: Atac aerian rusesc asupra orașului Bogoduhiv, din regiunea Harkov FOTO: Telegram/ DSNS Ucraina
Atac aerian rusesc asupra orașului Bogoduhiv, din regiunea Harkov FOTO: Telegram/ DSNS Ucraina
Atac aerian rusesc asupra orașului Bogoduhiv, din regiunea Harkov FOTO: Telegram/ DSNS Ucraina
Atac aerian rusesc asupra orașului Bogoduhiv, din regiunea Harkov FOTO: Telegram/ DSNS Ucraina
Atac aerian rusesc asupra orașului Bogoduhiv, din regiunea Harkov FOTO: Telegram/ DSNS Ucraina
Atac aerian rusesc asupra orașului Bogoduhiv, din regiunea Harkov FOTO: Telegram/ DSNS Ucraina

Doi băieți de un an și o fetiță de doi ani au murit” în atacul care a lovit o casă din Bogoduhiv, situat aproape de frontiera cu Rusia, a precizat Sinegubov, citat de Agerpres. În același atac, un bărbat de 34 de ani care se afla împreună cu copiii a fost, de asemenea, ucis, fără ca sursa să clarifice dacă era tatăl lor.

Sursa video: Telegram/ DSNS Ucraina

Anterior, oficialul ucrainean menționase că o femeie însărcinată în vârstă de 35 de ani a fost rănită și salvată în urma atacului. Luni, aceeași localitate a fost vizată de un alt atac aerian în care o femeie și un copil de 10 ani și-au pierdut viața.

Sursa video: Telegram/ Ukraine fights

Atacurile Moscovei și impactul asupra civililor Moscova efectuează zilnic atacuri aeriene asupra Ucrainei, ucigând în mod regulat civili, potrivit autorităților ucrainene. Conform unui raport al Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMMU), publicat la începutul lunii ianuarie, aproape 15.000 de civili ucraineni au fost uciși și 40.600 răniți de la începutul invaziei rusești, pe 24 februarie 2022. Anul 2025 a fost cel mai sângeros după 2022, cu peste 2.500 de civili uciși, se arată în raport.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
digi24.ro
image
„Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap
stirileprotv.ro
image
TABEL | Ce se mănânci la micul dejun, prânz și cină, în funcție de bugetul zilnic: de la 10 lei la 200 lei de persoană
gandul.ro
image
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
mediafax.ro
image
Surpriză de proporții! Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau acțiunile lui Hagi la Farul. De ce renunță „Regele”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
libertatea.ro
image
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
digi24.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
Surse: CCR ar putea suspenda dezbaterile pe pensiile magistraților până se pronunță CJUE. Zegrean: Va dura doi ani
antena3.ro
image
Alimentul preferat al românilor, mai ieftin ca oricând. Producătorii se plâng că preţul a scăzut "dramatic"
observatornews.ro
image
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: 'Nu credeam!'
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
De ce nu consumăm ouă de curcă: au mulţi nutrienţi, însă nu ajung niciodată în tigaie
playtech.ro
image
Vânzarea blocului din calea avioanelor, în vizorul Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor. Proprietarul care a plătit cash 1,2 milioane de euro, afaceri neștiute cu o rețea rusească
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții! Ce i se pregătește lui Cristiano Bergodi, după scandalul de la Cluj
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se taie pensia, avertisment de ultimă oră pentru seniori!
romaniatv.net
image
Trump nu cedează! Amenință că trimite întăriri militare și un portavion
mediaflux.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Mamă singură, cu studii și fără loc de muncă. De ce nu o angajează nimeni deși a trimis sute de CV-uri
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
Sarah Ferguson, Regina Elisabeta, Profimedia (2) jpg
Nora Reginei Elisabeta a II-a a făcut sex cu Epstein și îl iubea! Încrengătura devine din ce în ce mai greu de digerat
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Cum arată acum fiica lui Nicolae al României născută înaintea căsătoriei cu Alina? Fetița tocmai a împlinit 10 ani

Click! Pentru femei

image
Cum se trăiește cu inima pe partea cealaltă a corpului. Asta i-a adus sfârșitul lui Catherine O’Hara din „Singur acasă”?

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal