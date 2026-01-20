search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia a testat „Zircon” pe teritoriul Ucrainei. Cât de periculoasă este racheta hipersonică 3M22

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Atacul masiv lansat de Rusia pe 20 ianuarie împotriva Ucrainei a avut o miză dublă: lovirea infrastructurii energetice și testarea unor sisteme de armament încă nevalidate pe deplin în luptă. Printre acestea se numără și racheta hipersonică „Zircon”, folosită alături de rachete de instrucție menite să suprasolicite apărarea antiaeriană ucraineană.

Racheta hipersonica rusească Zirkon/FOTO:Arhiva
Racheta hipersonica rusească Zirkon/FOTO:Arhiva

Potrivit expertului militar Andrii Kramarov, ofițer în rezervă al Forțelor Armate ale Ucrainei, principalul obiectiv al atacului a rămas neschimbat: infrastructura energetică a Kievului și a regiunii înconjurătoare. De mai bine de o lună, Rusia încearcă sistematic să lovească centralele termice TET-5 și TET-6, precum și marile stații de transformare, într-o tentativă de a provoca o criză energetică prelungită în capitală.

„Nu vorbim despre o tactică fundamental nouă, ci despre o concentrare clară pe distrugerea infrastructurii critice”, a explicat Kramarov, într-o intervenție la Radio NV.

Atacurile au fost realizate în principal cu rachete – atât de croazieră, precum H-101, cât și balistice. Dronele de atac, inclusiv „Shahed”, au avut un rol secundar: au crescut presiunea asupra sistemelor de apărare antiaeriană și au afectat populația civilă, însă nu reprezintă o amenințare decisivă pentru obiectivele bine protejate.

Elementul distinctiv al acestui val de lovituri a fost însă folosirea rachetei RM-48U – o așa-numită „țintă falsă”.

„RM-48U este, de fapt, o rachetă de instrucție obținută prin conversia rachetelor antiaeriene S-300 și S-400. Este o practică moștenită din perioada sovietică, când rachete scoase din uz erau transformate în ținte pentru testarea apărării antiaeriene”, a explicat expertul.

Aceste rachete, cărora li se elimină încărcătura de luptă și li se modifică alimentarea, nu urmează o traiectorie balistică completă. Totuși, resturi ale lor au fost deja identificate pe teritoriul Ucrainei. Lansate simultan cu rachete balistice reale, precum „Iskander-M”, ele au rolul de a obliga apărarea ucraineană să reacționeze la un număr mai mare de ținte și să consume muniție prețioasă, în special pentru sistemele Patriot.

Această tactică trădează, susține Kramarov, și o problemă structurală a arsenalului rus: o parte din rachetele S-300 și-au epuizat resursa de funcționare și nu mai pot fi readuse în stare de luptă.

În același timp, Ucraina a reușit recent să-și completeze stocurile de rachete pentru apărarea antiaeriană, fapt care a fost decisiv în respingerea atacului.

„Tocmai pentru a ne epuiza rezervele, rușii folosesc aceste ținte balistice false. Muniția pentru Patriot este extrem de valoroasă, iar scopul lor este să ne forțeze să o consumăm”, a subliniat expertul.

Ce este, de fapt, racheta hipersonică „Zircon”

În ceea ce privește „Zircon”, Kramarov a precizat că este vorba despre o rachetă navală, lansată de pe aceleași platforme ca și „Kalibr”. În timpul ultimului atac a fost înregistrat un singur lansament, pe direcția Vinnița, la o distanță considerabilă.

„Zircon” se află încă într-o fază de producție limitată și nu a fost introdusă pe deplin în dotarea armatei ruse. În realitate, aceste lansări sunt mai degrabă teste de luptă – menite să verifice precizia și comportamentul rachetei la distanțe mari, de până la 800–1.000 de kilometri.

Spre deosebire de „Kinjal”, racheta hipersonică utilizată mai frecvent de Rusia, „Zircon” nu este produsă în serie la scară largă, ceea ce limitează folosirea ei sistematică în atacuri.

„Rusia încearcă să-i testeze capacitățile reale. Dar nu vorbim despre o armă produsă masiv sau complet integrată în arsenal”, a explicat Kramarov.

La rândul lor, analiștii Defence Express au confirmat că Rusia a lansat recent o rachetă „Zircon” din Crimeea, cu traiectorie spre Vinnița – un eveniment rar în ultimele luni.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în timpul acestui atac, Ucraina a cheltuit aproximativ 80 de milioane de euro pentru interceptarea rachetelor rusești, o cifră care ilustrează nu doar intensitatea loviturii, ci și costul uriaș al apărării într-un război de uzură tot mai sofisticat.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
digi24.ro
image
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
stirileprotv.ro
image
Zodia stigmatizată de rune pe final de ianuarie 2026. Mihai Voropchievici: „Capul sus, nu vă descurajați”
gandul.ro
image
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
mediafax.ro
image
Ce avere are, de fapt, Floyd Mayweather. Deși se afișază ca un milionar, adevărul ar fi altul
fanatik.ro
image
Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental
libertatea.ro
image
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi
digi24.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce deficitul bugetar a fost cu 15 miliarde de lei mai mic decât se anticipa
observatornews.ro
image
Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă ora la ANAF
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Pedepse mai dure pentru şoferii care nu plătesc parcarea! Noutăţile din 2026 pentru proprietarii de maşini
playtech.ro
image
România, pe ultimul loc din UE la numărul tinerilor care muncesc în timpul studiilor. Experții contrazic datele Eurostat: care este, de fapt, realitatea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Jurgen Hardt sugerează retragerea Germaniei, pentru a pune presiune pe Donald Trump: ”Ar fi ultima soluție”
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Vortexul se întoarce! EXCLUSIV Florinela Georgescu: "Vine un episod dur de iarnă, cu ger şi strat de zăpadă mare"
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu TVA și alte taxe în 2026. Ministrul Finanțelor face anunțul
mediaflux.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Kate, William și Harry, Foto Getty (5) jpg
Mesajul clar transmis de Prințul William și Prințesa Kate Prințului Harry, proaspăt reîntors în UK
okmagazine.ro
Valentino foto Profimedia jpg
Superstiția pe care o avea creatorul de modă Valentino Garavani l-a făcut celebru în toată lumea
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026

OK! Magazine

image
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate