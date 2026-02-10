Rușii denunță un atac ucrainean la centrala Zaporojie. O linie de alimentare a fost deconectată

Conducerea instalată de Rusia la centrala nucleară Zaporojie din Ucraina ocupată a anunțat marți că un atac ucrainean a dus la deconectarea uneia dintre liniile de alimentare cu energie ale instalației, dar a precizat că situația este „sub control”.

Nivelurile de radiații de la centrală se încadrează în limitele normale, au transmis ocupanții ruși, relatează agenția AFP, preluată de site-ul spacewar.com.

Moscova a mai raportat anterior avarii la centrală, iar de-a lungul conflictului cele două părți aflate în război s-au acuzat reciproc că riscă o catastrofă nucleară prin atacuri în apropierea instalației.

Centrala de la Zaporojie, situată la marginea orașului ucrainean ocupat Enerhodar, este cea mai mare centrală nucleară din Europa. Aceasta a fost capturată de forțele ruse în primele zile ale ofensivei din 2022.

„În urma atacului Forțelor Armate ale Ucrainei asupra zonei industriale din Enerhodar, infrastructura critică a orașului și Centrala Nucleară Zaporojie au fost avariate”, a transmis conducerea rusă a centralei într-un mesaj publicat pe Telegram.

Potrivit acesteia, una dintre „cele două linii externe de alimentare cu energie” a fost deconectată, iar „conducta principală de termoficare a fost avariată”.

„Furnizarea agentului termic către clădirile rezidențiale și instituțiile sociale din Enerhodar a fost suspendată temporar”, se mai arată în mesaj.

Reprezentanții centralei au precizat că specialiștii evaluează pagubele, subliniind însă că „situația de la Centrala Nucleară Zaporojie este sub control” și că „nu există nicio amenințare la adresa siguranței radiologice”.