Atac ucrainean de amploare: baza de testare a rachetelor Oreșnik din Rusia, avariată

Forțele ucrainene au lovit hangarele bazei de testare Kapustin Yar din Rusia, afectând infrastructura pregătită pentru lansarea rachetelor, inclusiv temutele arme hipersonice Oreșnik. Operațiunea a fost desfășurată pe parcursul întregii luni ianuarie și a implicat coordonarea cu o mișcare insurgentă din Rusia.

Forțele de apărare ale Ucrainei au efectuat în ianuarie o serie de atacuri la distanță mare asupra hangarelor utilizate de ruși pentru pregătirea lansării rachetelor la baza de testare Kapustin Yar, a anunțat joi Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de Kyiv Post.

„Mai multe clădiri de tip hangar din cadrul bazei au suferit daune, unul dintre hangare fiind lovit în mod semnificativ, iar personalul a fost evacuat din zonă”, se arată în comunicat.

Atacurile au vizat infrastructura unde Rusia efectuează pregătirile premergătoare lansării rachetelor balistice cu rază medie și intercontinentală. Ele au fost realizate cu rachete cu rază lungă de acțiune fabricate în Ucraina, inclusiv FP-5 Flamingo – o rachetă de croazieră subsonică, concepută pentru a transporta focoase mari și a lovi în profunzime. Aceasta are o rază de acțiune de până la 3.000 de kilometri.

Sprijin din interior

Forțele de Operațiuni Speciale (SSO) ale Ucrainei au confirmat că, împreună cu alte componente ale Forțelor de Apărare, au desfășurat o operațiune complexă și de succes împotriva poligonului Kapustin Yar. „Dronele cu rază lungă de acțiune ale unităților SSO Deep Strike au provocat pagube prin incendiu infrastructurii instalației militare ruse”, se precizează în comunicat.

Potrivit SSO, operațiunea s-a desfășurat pe tot parcursul lunii ianuarie 2026. Pentru succesul acesteia, Forțele Speciale au colaborat cu Cernaia Iskra, o mișcare insurgentă din Rusia, care a oferit informații și sprijin tactic. Printre contribuțiile acesteia s-au numărat monitorizarea răspunsului Rusiei la atacuri, detectarea modificărilor în logistică și comandă, și evaluarea adaptării inamicului după pagubele suferite.

Despre baza Kapustin Yar

Poligonul de testare Kapustin Yar, situat în regiunea Astrahan, în sud-vestul Rusiei, este unul dintre principalele locuri de testare și lansare a rachetelor rusești. Baza este folosită pentru testarea armelor balistice și a altor sisteme strategice, inclusiv lansarea rachetelor cu rază scurtă și medie de acțiune.

De la Kapustin Yar, Rusia a efectuat lansări experimentale ale rachetei balistice hipersonice Oreșnik, bazată pe modelul RS-26 Rubej, cu o rază de acțiune de câteva mii de kilometri. Această armă a fost folosită pentru prima dată împotriva Ucrainei în noiembrie 2024, când o rachetă lansată din Kapustin Yar a vizat orașul Dnipro. Ulterior, atacuri atribuite rachetelor Oreșnik din această bază au inclus un atac asupra infrastructurii din apropierea orașului Liov, în ianuarie 2026. Poligonul a fost vizat și de atacuri cu drone ucrainene, datorită rolului său strategic în testarea și lansarea sistemului Oreșnik.