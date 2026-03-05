search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Demonstrația de forță a lui Trump în Orientul Mijlociu riscă să vulnerabilizeze SUA în raport cu China

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Cea mai recentă escaladare din Orientul Mijlociu, declanșată de acțiunile militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului, creează riscuri pe termen lung pentru Beijing, dar oportunități pe termen lung, permițându-i să profite din nou de pârghia mineralelor critice în raport cu Washingtonul, se arată într-o analiză The Guardian.

FOTO SHUTTERSTOCK
FOTO SHUTTERSTOCK

Deși China a condamnat oficial atacurile, extinderea conflictului ar putea servi pe termen lung intereselor sale geopolitice, prin tensionarea resurselor militare americane și deturnarea atenției Washingtonului de la Asia, în special de la Taiwan.

Demonstrația de forță a SUA în Orientul Mijlociu ar putea juca în beneficiul Chinei, care ar fi în poziția de a juca din nou cartea dominației în materie de minerale critice, mai ales în domeniul apărării, în măsura în care acestea sunt necesare pentru armele americane.

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a denunțat atacurile ca fiind „inacceptabile” și a cerut încetarea focului - un limbaj consecvent cu poziția mai largă a Beijingului față de ceea ce descrie drept o politică externă americană tot mai imprevizibilă sub Donald Trump. Declarații similare au urmat și în cazul acțiunii Washingtonului împotriva președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

China s-a poziționat constant ca apărătoare a suveranității și stabilității internaționale. Totuși, Beijingul oferă rareori sprijin material substanțial partenerilor mai mici aflați sub presiunea Washingtonului.

Șocul petrolului: un risc gestionabil, dar real

Cea mai imediată vulnerabilitate a Chinei este legată de piața energetică. Aproximativ 80% din petrolul exportat de Iran ar ajunge în China, reprezentând circa 13% din importurile sale maritime de țiței. Din cauza sancțiunilor americane, o mare parte din acest petrol este redirecționată prin intermediari precum Indonezia sau Malaezia, ceea ce face dificilă estimarea exactă a volumelor.

O întrerupere a livrărilor iraniene ar afecta China, dar nu ar fi devastatoare. Totuși, momentul este delicat. SUA au consolidat recent controlul asupra sectorului petrolier din Venezuela - o altă sursă de petrol ieftin pentru China, deși mai redusă ca volum.

Potrivit unei analize a Centrului pentru Politici Energetice Globale al Universității Columbia, peste 20% din importurile de petrol ale Chinei în 2025 provin din state aflate sub sancțiuni, inclusiv Iran, Venezuela și Rusia. Or două dintre aceste lanțuri de aprovizionare se află acum sub presiune. Prețul petrolului a crescut deja, țițeiul Brent atingând un maxim al ultimelor 14 luni, de 82 de dolari pe baril.

Creșterea prețurilor vine într-un moment sensibil pentru economia chineză. Extinderea rapidă a infrastructurii pentru inteligență artificială și a centrelor de date a dus la o creștere accentuată a cererii de energie. Potrivit economistei Alicia García-Herrero de la Natixis, perioada petrolului semnificativ sub prețul pieței este în declin, complicând calculele energetice  pe termen lung ale Beijingului .

 „Nu vine într-un moment potrivit pentru China”, a apreciat ea.

Rezerve strategice și măsuri preventive

China nu a stat însă pasivă. Acordul strategic de 400 de miliarde de dolari semnat cu Iranul în 2021 a fost implementat doar parțial, limitând expunerea financiară a Beijingului în cazul unei schimbări a regimului de la Teheran. În același timp, China și-a majorat semnificativ stocurile de țiței anul trecut.

Importurile au crescut cu 4,4%, iar peste 80% din această creștere ar fi fost direcționată către constituirea de rezerve. Această strategie, probabil anticipând șocuri geopolitice, oferă Chinei un tampon care ar putea susține aprovizionarea timp de câteva luni, chiar și în cazul unor perturbări în strâmtoarea Hormuz.

Paradoxal, unii analiști consideră că prețurile ridicate ale petrolului ar putea afecta mai mult Washingtonul decât Beijingul. Trump se confruntă cu presiuni interne pentru a controla inflația înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, iar prețul energiei rămâne un subiect politic sensibil.

Un moment critic în plan militar

Cea mai importantă oportunitate pentru Beijing ar putea apărea în domeniul industrial-militar.

Ofensiva asupra Iranului riscă să epuizeze stocurile de armament ale SUA și Israelului. Pentagonul și-a exprimat deja în trecut îngrijorarea privind diminuarea rezervelor, suspendând temporar livrările către Ucraina. Rapoarte recente indică faptul că SUA dețin doar aproximativ 25% din sistemele Patriot necesare planificării militare.

Totuși, operațiunea din Orientul Mijlociu implică desfășurarea unor sisteme avansate precum Patriot și THAAD, avioane F-35 și alte echipamente de ultimă generație. Toate depind de semiconductori și sisteme radar care utilizează galiu - un mineral critic a cărui producție este dominată de China.

În timpul precedentului conflict comercial sino-american, Beijingul a restricționat exporturile de galiu, perturbând lanțurile globale de aprovizionare și forțând mâna Washingtonului în negocierile comerciale. În condițiile în care alternativele sunt încă în fază incipientă, dependența americană rămâne semnificativă.

Un conflict prelungit ar reduce resursele disponibile pentru un eventual scenariu legat de Taiwan și ar putea oferi Chinei un avantaj suplimentar prin controlul asupra materiilor prime esențiale pentru refacerea stocurilor militare.

Unii analiști sunt de părere că decizia lui Trump de a deschide un nou front militar într-un moment în care SUA încă depinde de China pentru materie primă crucială pentru industria de apărare va întări poziția Chinei în cadrul viitoarei întâlniri Trump-Xi de la Beijing.

„Beijingul va fi încântat să vadă că SUA cheltuiește muniții și interceptori rari într-un teatru secundar. Reducerea stocurilor existente de arme nu numai că va diminua resursele disponibile pentru o eventuală situație de urgență în Taiwan, ci dominația Chinei în domeniul mineralelor critice i-ar putea conferi un avantaj în ceea ce privește producția de arme noi”, apreciază Joseph Webster, cercetător principal la think-tank-ul Atlantic Council.

Matthew P Funaiole, cercetător principal la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, observă că galiul este utilizat în principal în senzori, mai degrabă decât în componentele consumabile ale majorității munițiilor. „Vulnerabilitatea pe termen lung nu constă în lansarea acestora, ci în capacitatea de a fabrica, moderniza și repara ecosistemul mai larg al sistemelor bazate pe galiu.”

Taiwan, tot mai jos pe lista priorităților

Poate cea mai importantă consecință pentru Beijing este distragerea atenției strategice a SUA. Un conflict prelungit consumă resurse militare, politice și logistice. Pentru China,  fragmentarea atenției americane reprezintă avantaje strategice.

Deși Washingtonul susține că poate gestiona simultan mai multe teatre de operațiuni, implicarea într-un conflict imprevizibil și extins pune inevitabil presiune pe capacitățile sale, creând mai degrabă avantaje decât pericole pentru Beijing.

Cu toate acestea, se întrevăd riscuri pentru China. Unii analiști consideră că eliminarea unui alt lider al unui partener strategic al Chinei în doar câteva luni va afecta atractivitatea Chinei pentru țările din Sudul Global. În ultimii trei ani, Iranul a aderat la Organizația de Cooperare de la Shanghai și la BRICS, două organizații multilaterale conduse de China. 

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Vortexul Polar SE RUPE în martie! Vremea o ia razna în România
gandul.ro
image
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
mediafax.ro
image
După ce a divorțat de fotbalistul italian, Viktoria Varga a uimit cu o apariție inedită. Fosta soție a lui Graziano Pelle arată superb la 33 de ani
fanatik.ro
image
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
libertatea.ro
image
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
Reacția Rusiei după ce România ia în calcul posibilitatea de a găzdui arme nucleare de la Franța
observatornews.ro
image
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
cancan.ro
image
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce este mecanismul de protecție civilă activat de România pentru aducerea românilor din Orientul Mijlociu
playtech.ro
image
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Alertă nucleară! S-a aflat ce viza racheta iraniană trasă asupra Turciei
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026. Cu ce piesă va urca pe scena internațională
actualitate.net
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Zodii care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul îi răsplătește pe nativi
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria