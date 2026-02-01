Atac rusesc cu drone la Dnipro: doi morți și mai multe locuințe distruse

Două persoane au fost ucise în noaptea de sâmbătă spre duminică, în urma unui atac cu drone lansat de forțele ruse asupra orașului Dnipro, din estul Ucrainei, a anunțat administrația regională.

→ Imaginea 1/8: Două persoane au murit, după un atac rusesc la Dnipro FOTO: Telegram/ Astra

Potrivit autorităților locale, atacul a provocat distrugeri semnificative în zone rezidențiale și a dus la izbucnirea unui incendiu.

„Atacul a avut loc noaptea. A izbucnit un incendiu, o casă privată a fost distrusă, iar alte două au fost avariate”, a transmis duminică dimineață, pe Telegram, șeful administrației regionale din Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja, potrivit News.ro.

Acesta a precizat că victimele sunt un bărbat și o femeie. Atacul are loc în contextul în care pauza atacurilor ruse asupra capitalei Kiev, acceptată de președintele rus Vladimir Putin la solicitarea omologului său american, Donald Trump, urmează să se încheie duminică.

Atacuri anterioare și criză energetică majoră

La finalul lunii ianuarie, Ucraina s-a confruntat și cu o gravă criză energetică, în urma unor defecțiuni extinse ale rețelei electrice. Ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, a raportat în dimineața zilei de 31 ianuarie „o oprire în cascadă” a rețelei electrice, după perturbări ale liniilor de transport dintre România și Moldova, precum și între vestul și centrul Ucrainei.

„Deficitul de energie din sistem rămâne foarte ridicat”, a transmis operatorul de stat Ukrenergo într-un comunicat.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că „toate măsurile necesare” au fost luate pentru a restabili rețeaua electrică și a stabiliza situația pe termen scurt.

Kiev, afectat grav de pana de curent

În Kiev, locuitorii s-au confruntat cu lipsa curentului electric, a căldurii și a apei, în condițiile unor temperaturi extrem de scăzute. Administrația militară a capitalei a raportat, la ora 11:00, ora locală, că metroul a fost temporar suspendat din cauza penei de curent.

Alimentarea cu apă a fost, de asemenea, întreruptă în Kiev din cauza problemelor din sistemul energetic, a anunțat compania de utilități Kyivvodokanal, pe 31 ianuarie.