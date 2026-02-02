Asalturi masive rusești sub acoperirea ceții, zdrobite în apropiere de Pokrovsk

Forțele ucrainene au respins două atacuri rusești majore în apropiere de Pokrovsk într-o singură zi, distrugând mai multe plutoane, vehicule și aproape toate trupele rusești angajate în asalt, potrivit rapoartelor oficiale, citate de Kyiv Post.

Brigada Spartan din Garda Națională a anunțat sâmbătă pe Telegram că a respins o ofensivă rusească alături de unitatea „Ptakhy Madyara”, Moscova angajând circa 90 de soldați în asalt.

„Inamicul a încercat să lanseze o ofensivă în direcția Pokrovsk. Sub acoperirea ceții, inamicul a încercat să înainteze cu mașini, motociclete și ATV-uri”, se arată în raport.

Unitățile ucrainene au blocat asaltul, eliminând cea mai mare parte a efectivelor, precum și echipamentele rusești.

„Spartan, împreună cu unitățile adiacente, a respins asaltul inamic - aproape patru plutoane de ruși au fost distruse într-o singură zi”, a declarat brigada.

Conform raportului, forțele ucrainene au eliminat 80 de soldați ruși, au rănit doi și au capturat alți doi. De asemenea, au distrus 10 ATV-uri, patru motociclete și șase vehicule.

Tentative de asalt mecanizat, oprite de ucraineni

Separat, sâmbătă, Corpul 7 de Asalt Aerian al Ucrainei a raportat că forțele rusești au lansat un asalt mecanizat asupra satului Hryshine, în direcția Pokrovsk.

„Trupele rusești au încercat să lanseze un asalt mecanizat folosind trei vehicule blindate. Inamicul a decis să accelereze ofensiva din cauza eșecului tacticilor de infiltrare”, a declarat corpul de armată..

Asaltul a avut un succes limitat înainte ca forțele ucrainene să lanseze un contraatac. Brigada 155 Mecanizată Separată,, împreună cu unitățile adiacente, au ripostat.

„Inamicul a fost distrus atât pe căile de acces către sat, cât și la periferia acestuia”, se arată în raport, care a precizat că două vehicule blindate și peste 10 soldați ruși au fost eliminați.

Soldații din brigadă a adăugat că unele trupe ruse au fugit de pe câmpul de luptă, iar operațiunile de curățare a frontului sunt în desfășurare în Hryshyne și în împrejurimi. De asemenea, au fost publicate imagini din drone ale luptelor, dar acestea nu au putut fi verificate independent.

Potrivit Statului Major General al Ucrainei, până la 1 februarie, forțele ucrainene au respins 80 de acțiuni de atac rusești în direcția Pokrovsk, în apropierea mai multor așezări, inclusiv Pokrovsk, Myrnograd și Hryshyne.

La începutul lunii ianuarie, forțele ucrainene au respins două atacuri rusești cu vehicule de teren (ATV-uri) în regiunea Donețk, oprind avansul în apropiere de Yampil și Pokrovsk, în pofida condițiilor de vreme.

Pe 6 ianuarie, Forțele Terestre au declarat că trupele ruse au încercat să profite de ninsorile abundente și de vizibilitatea redusă pentru a ataca Yampil, un sat important din punct de vedere strategic din nordul regiunii Donețk.

În ciuda recunoașterii aeriene limitate, forțele ucrainene au detectat asaltul și au desfășurat echipe de drone ale batalionului SIGNUM, distrugând efectivele și echipamentele rusești.

Un atac similar cu ATV-uri a fost dejucat lângă Pokrovsk pe 4 ianuarie de Brigada Aeropurtată Separată Siceslav din Ucraina, documentat și prin imagini din dronă. Oficialii ucraineni au declarat că Yampil rămâne sub controlul AFU, respingând afirmațiile rusești privind avansurile drept dezinformare.

Forțele ucrainene nu au forțele necesare pentru a lua înapoi Pokrovsk

Comandantul Corpului 7 de Asalt Aerian, generalul Yevhen Lasyichuk, a declarat pentru BBC că Forțele de Apărare Ucrainene continuă să dețină părțile nordice ale orașelor Pokrovsk și Myrnohrad.

Potrivit generalului, forțele rusești sunt cele mai active în Pokrovsk, punând presiune dinspre nord-vest pentru a ajunge la așezarea Hrișîne.

Lasyichuk a explicat că unități rusești individuale încearcă să se „infiltreze” printre formațiunile defensive ucrainene din partea de nord a orașului pentru a ocoli zonele rezidențiale.

Comandantul Forțelor Aeropurtate, generalul de brigadă Oleh Apostol, a declarat publicației Novynarnia că trupele ucrainene au alungat forțele rusești din anumite părți ale orașului, dar nu au suficiente resurse pentru a elibera complet orașul Pokrovsk.

„Pentru a restabili complet controlul asupra Pokrovskului, sunt necesare resurse enorme. Nu ni le putem permite în acest moment”, a spus el.

Forțele rusești au concentrat aproximativ 100.000 de soldați în direcția Pokrovsk. Pe lângă efectivele umane, Moscova mizează și pe avantaje tehnologice, desfășurând în zonă unități specializate de sisteme fără pilot.