Cum se pregătește Europa după ce Iran a amenințat cu atacuri

Guvernele europene își consolidează măsurile de securitate după ce regimul iranian a avertizat că ar putea viza orașe europene în cazul în care statele de pe continent se alătură operațiunilor militare conduse de Donald Trump în Orientul Mijlociu.

Teheranul a transmis că orice implicare a țărilor europene ar fi considerată un „act de război”. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat pentru presa de stat că sprijinul acordat adversarilor Iranului ar echivala cu o agresiune directă.

Între timp, drone iraniene au vizat deja Cipru. Una a lovit baza RAF Akrotiri, aparținând Royal Air Force, iar altele au fost interceptate. Ca reacție, Marea Britanie, Franța și Grecia au trimis avioane, nave și elicoptere pentru a consolida apărarea insulei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că amenințarea iraniană depășește granițele Orientului Mijlociu. El a susținut că dezvoltarea capacităților balistice și nucleare de către Iran reprezintă un risc nu doar pentru regiune, ci și pentru Europa.

Rachete cu rază medie și lungă de acțiune

Potrivit experților, Iranul dispune de rachete balistice cu rază medie de aproximativ 2.000 de kilometri, capabile să atingă părți din sud-estul Europei, în funcție de locul lansării. Sistemele Sejjil și Khorramshahr sunt considerate printre cele mai avansate din arsenalul său.

Baza de la Deveselu, din sudul Romania, unde este amplasat un sistem american de apărare antirachetă, și-a sporit nivelul de securitate în această săptămână, potrivit autorităților române.

Există, de asemenea, informații potrivit cărora Iranul ar dezvolta o rachetă balistică intercontinentală cu o rază de până la 10.000 de kilometri, ceea ce ar putea aduce teritorii europene — și chiar americane — în raza de acțiune. Totuși, analiștii subliniază că nu este clar dacă, în condițiile actuale, Teheranul ar putea produce și desfășura un astfel de sistem la scară operațională.

Drone „Shahed” și riscul atacurilor indirecte

Iranul a investit semnificativ în dezvoltarea dronelor, iar aparatele din seria „Shahed” au fost utilizate anterior și în alte conflicte. Aceste drone de atac unidirecțional pot avea o rază de până la 2.500 de kilometri.

Pentru a lovi ținte din interiorul Europei, ar trebui să traverseze spațiul aerian al altor state, însă Cipru se află deja în raza lor de acțiune. Analiștii consideră că drona care a lovit baza RAF din Cipru ar fi putut fi lansată din Liban de către Hezbollah, grupare susținută de Iran.

Experții avertizează că, dincolo de mijloacele militare convenționale, Iranul ar putea recurge la metode mai puțin sofisticate, inclusiv utilizarea dronelor comerciale pentru a perturba traficul aerian sau pentru a viza obiective militare. Astfel de acțiuni ar putea fi desfășurate prin intermediul unor rețele clandestine sau grupări criminale, potrivit unor evaluări occidentale.

Atacuri țintite și operațiuni clandestine

Serviciile de informații europene au documentat, în ultimul deceniu, mai multe comploturi atribuite Iranului, inclusiv tentative de asasinat și atentate împotriva opozanților regimului.

În 2018, un diplomat iranian a fost arestat și ulterior condamnat pentru implicarea într-un complot vizând un miting al opoziției iraniene în Europa. Alte incidente au fost raportate în țări precum Belgia, Franța, Germania, Olanda, Suedia și Regatul Unit.

În 2022, Albania a rupt relațiile diplomatice cu Iranul după acuzații privind atacuri cibernetice asupra infrastructurii sale.

Risc cibernetic în creștere

Pe lângă amenințările fizice, oficialii europeni subliniază și riscul unor atacuri cibernetice. Iranul este considerat unul dintre principalii actori statali în domeniul războiului informatic, alături de Rusia, China și Coreea de Nord.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen, a declarat că statele membre trebuie să monitorizeze cu atenție securitatea cibernetică și protecția infrastructurii critice.

Deși, potrivit unor oficiali europeni, activitatea cibernetică iraniană a scăzut temporar de la începutul bombardamentelor americane, experții avertizează că situația s-ar putea schimba rapid, în special dacă statele europene își exprimă mai clar sprijinul pentru Washington sau pentru Israel.

Capacitățile Iranului în domeniul cibernetic rămân semnificative, spun analiștii, iar o eventuală escaladare ar putea transforma Europa într-un teatru secundar al confruntării dintre Teheran și adversarii săi.