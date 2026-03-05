search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum se pregătește Europa după ce Iran a amenințat cu atacuri

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Guvernele europene își consolidează măsurile de securitate după ce regimul iranian a avertizat că ar putea viza orașe europene în cazul în care statele de pe continent se alătură operațiunilor militare conduse de Donald Trump în Orientul Mijlociu.

Racheta iraniană interceptată în Turcia
Racheta iraniană interceptată în Turcia

Teheranul a transmis că orice implicare a țărilor europene ar fi considerată un „act de război”. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat pentru presa de stat că sprijinul acordat adversarilor Iranului ar echivala cu o agresiune directă.

Între timp, drone iraniene au vizat deja Cipru. Una a lovit baza RAF Akrotiri, aparținând Royal Air Force, iar altele au fost interceptate. Ca reacție, Marea Britanie, Franța și Grecia au trimis avioane, nave și elicoptere pentru a consolida apărarea insulei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că amenințarea iraniană depășește granițele Orientului Mijlociu. El a susținut că dezvoltarea capacităților balistice și nucleare de către Iran reprezintă un risc nu doar pentru regiune, ci și pentru Europa.

Rachete cu rază medie și lungă de acțiune

Potrivit experților, Iranul dispune de rachete balistice cu rază medie de aproximativ 2.000 de kilometri, capabile să atingă părți din sud-estul Europei, în funcție de locul lansării. Sistemele Sejjil și Khorramshahr sunt considerate printre cele mai avansate din arsenalul său.

Baza de la Deveselu, din sudul Romania, unde este amplasat un sistem american de apărare antirachetă, și-a sporit nivelul de securitate în această săptămână, potrivit autorităților române.

Există, de asemenea, informații potrivit cărora Iranul ar dezvolta o rachetă balistică intercontinentală cu o rază de până la 10.000 de kilometri, ceea ce ar putea aduce teritorii europene — și chiar americane — în raza de acțiune. Totuși, analiștii subliniază că nu este clar dacă, în condițiile actuale, Teheranul ar putea produce și desfășura un astfel de sistem la scară operațională.

Drone „Shahed” și riscul atacurilor indirecte

Iranul a investit semnificativ în dezvoltarea dronelor, iar aparatele din seria „Shahed” au fost utilizate anterior și în alte conflicte. Aceste drone de atac unidirecțional pot avea o rază de până la 2.500 de kilometri.

Pentru a lovi ținte din interiorul Europei, ar trebui să traverseze spațiul aerian al altor state, însă Cipru se află deja în raza lor de acțiune. Analiștii consideră că drona care a lovit baza RAF din Cipru ar fi putut fi lansată din Liban de către Hezbollah, grupare susținută de Iran.

Experții avertizează că, dincolo de mijloacele militare convenționale, Iranul ar putea recurge la metode mai puțin sofisticate, inclusiv utilizarea dronelor comerciale pentru a perturba traficul aerian sau pentru a viza obiective militare. Astfel de acțiuni ar putea fi desfășurate prin intermediul unor rețele clandestine sau grupări criminale, potrivit unor evaluări occidentale.

Atacuri țintite și operațiuni clandestine

Serviciile de informații europene au documentat, în ultimul deceniu, mai multe comploturi atribuite Iranului, inclusiv tentative de asasinat și atentate împotriva opozanților regimului.

În 2018, un diplomat iranian a fost arestat și ulterior condamnat pentru implicarea într-un complot vizând un miting al opoziției iraniene în Europa. Alte incidente au fost raportate în țări precum Belgia, Franța, Germania, Olanda, Suedia și Regatul Unit.

În 2022, Albania a rupt relațiile diplomatice cu Iranul după acuzații privind atacuri cibernetice asupra infrastructurii sale.

Risc cibernetic în creștere

Pe lângă amenințările fizice, oficialii europeni subliniază și riscul unor atacuri cibernetice. Iranul este considerat unul dintre principalii actori statali în domeniul războiului informatic, alături de Rusia, China și Coreea de Nord.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen, a declarat că statele membre trebuie să monitorizeze cu atenție securitatea cibernetică și protecția infrastructurii critice.

Deși, potrivit unor oficiali europeni, activitatea cibernetică iraniană a scăzut temporar de la începutul bombardamentelor americane, experții avertizează că situația s-ar putea schimba rapid, în special dacă statele europene își exprimă mai clar sprijinul pentru Washington sau pentru Israel.

Capacitățile Iranului în domeniul cibernetic rămân semnificative, spun analiștii, iar o eventuală escaladare ar putea transforma Europa într-un teatru secundar al confruntării dintre Teheran și adversarii săi.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Vortexul Polar SE RUPE în martie! Vremea o ia razna în România
gandul.ro
image
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
mediafax.ro
image
După ce a divorțat de fotbalistul italian, Viktoria Varga a uimit cu o apariție inedită. Fosta soție a lui Graziano Pelle arată superb la 33 de ani
fanatik.ro
image
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
libertatea.ro
image
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
Reacția Rusiei după ce România ia în calcul posibilitatea de a găzdui arme nucleare de la Franța
observatornews.ro
image
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
cancan.ro
image
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce este mecanismul de protecție civilă activat de România pentru aducerea românilor din Orientul Mijlociu
playtech.ro
image
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Alertă nucleară! S-a aflat ce viza racheta iraniană trasă asupra Turciei
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026. Cu ce piesă va urca pe scena internațională
actualitate.net
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Zodii care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul îi răsplătește pe nativi
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria