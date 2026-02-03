Putin exploatează deficitul de muniție al apărării antiaeriene din Ucraina. „În loc de 6 rachete interceptoare, sunt doar două”, spun militarii ucraineni

Forțele aeriene ale Ucrainei afirmă că lipsa rachetelor pentru sistemele de apărare antiaeriană a redus semnificativ capacitatea țării de a respinge atacurile rusești, în contextul intensificării bombardamentelor asupra infrastructurii energetice în plină iarnă.

Iurii Ihnat, purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, a declarat într-un interviu acordat RBC Ukraine că unele sisteme antiaeriene au rămas temporar fără muniție, pe fondul atacurilor masive lansate de Rusia.

„Există situații în care un sistem NASAMS, care ar trebui să aibă șase rachete în lansator, are doar două”, a spus el, adăugând că aceste informații sunt cunoscute și recunoscute public de autoritățile de la Kiev, inclusiv de președintele Volodîmîr Zelenski.

Atacuri mai concentrate și mai greu de respins

Potrivit Forțelor Aeriene, Rusia și-a modificat tactica față de anii anteriori, concentrând atacuri simultane asupra unor regiuni specifice. În astfel de condiții, unele sisteme antiaeriene, precum NASAMS sau IRIS-T, nu reușesc să fie realimentate suficient de rapid pentru a face față valurilor succesive de rachete.

Ihnat a mai spus că Rusia utilizează tot mai frecvent rachete balistice, care pot fi interceptate eficient doar de sistemele americane Patriot — un tip de armament de care Ucraina dispune în număr limitat și pentru care există un deficit sever de rachete interceptoare.

„Chiar dacă doborâm 80% dintre ținte, cele 20% care trec provoacă pagube majore”, a declarat el.

Impact major asupra populației civile

Atacurile rusești din lunile ianuarie și începutul lui februarie au provocat avarii extinse rețelei energetice a Ucrainei, determinând întreruperi de curent de urgență în numeroase regiuni. Alimentarea cu apă și încălzirea au fost, de asemenea, afectate, în condițiile în care temperaturile au coborât sub minus 20 de grade Celsius.

Kievul și zonele din jurul capitalei se numără printre cele mai grav afectate. În unele cartiere, locuitorii au rămas fără încălzire timp de mai multe săptămâni.

Datele indică o scădere a eficienței apărării aeriene

O analiză realizată de Kyiv Post pe baza datelor publicate de Forțele Aeriene ucrainene arată că, în ianuarie 2026, Ucraina a reușit să intercepteze aproximativ o treime dintre rachetele rusești lansate, comparativ cu rate mult mai ridicate în vara anului 2025, în special în cazul rachetelor de croazieră.

Deși majoritatea dronelor de tip Shahed continuă să fie doborâte, capacitatea Ucrainei de a intercepta rachete de croazieră a scăzut semnificativ, pe fondul epuizării stocurilor de muniție.

Președintele Zelenski a declarat în repetate rânduri că întârzierea livrărilor de rachete occidentale — în special a interceptoarelor PAC-3 pentru sistemele Patriot — a lăsat unele unități de apărare antiaeriană complet fără muniție.

Presiune continuă asupra aliaților occidentali

Kievul a cerut partenerilor săi occidentali să accelereze livrările de rachete și sisteme de apărare, avertizând că Rusia urmărește să creeze condiții de trai imposibile pentru populația civilă, în special în timpul iernii.

„Obiectivul este clar: să afecteze direct populația și să slăbească rezistența țării”, a spus Ihnat.

Atacuri în cea mai geroasă noapte

În noaptea de luni spre marți, 2 spre 3 februarie, pe fondul unui ger tăios, când termometrele au coborât spre minus 24 de grade, Rusia a reluat atacurile masive asupra Ucrainei. Kievul a fost ținta unui val de rachete balistice și drone, care au lovit clădiri rezidențiale și infrastructură critică, rănind cel puțin cinci persoane, potrivit autorităților.

Atacul asupra Kievului s-a înscris într-o ofensivă de amploare desfășurată pe întreg teritoriul Ucrainei, cu zeci de rachete și sute de drone semnalate pe cerul țării, inclusiv în orașe aflate la sute de kilometri de linia frontului.

Loviturile marchează sfârșitul unei scurte pauze în atacurile asupra infrastructurii energetice, perioadă în care Moscova anunțase că va suspenda bombardamentele asupra obiectivelor critice. Reluarea asaltului asupra capitalei vine la doar câteva zile după ce președintele SUA, Donald Trump, declara că i-a cerut personal lui Vladimir Putin să evite atacarea Kievului. Kremlinul precizase anterior că pauza va dura doar până la 1 februarie.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat peste noapte 71 de rachete și aproximativ 450 de drone, dintre care aproape 300 de tip Shahed. Armata rusă a folosit rachete antinavă Zircon și Onix, rachete balistice Iskander și S-300, precum și rachete de croazieră H-22, H-32 și H-101.

Apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 38 de rachete și 412 drone, însă cel puțin 27 de rachete și 31 de drone au lovit ținte din 27 de locații. Căderi de resturi au fost raportate în alte 17 puncte din oraș.

La Kiev, sistemele de apărare au fost activate în jurul orei 00:30. Exploziile s-au succedat timp de mai bine de o oră, în timp ce Forțele Aeriene avertizau asupra unui atac balistic iminent. Jurnaliști aflați la fața locului au relatat despre zgomote puternice și vibrații resimțite în mai multe cartiere. Peste 1.000 de locuințe din Kiev fără încălzire.

Rușii au atacat termocentrale și centralele de cogenerare

Au fost lovite centrale termice operate de DTEK, cel mai mare furnizor privat de energie din Ucraina, acesta fiind al nouălea atac major asupra facilităților sale din octombrie 2025. Compania a anunțat avarii serioase ale echipamentelor, iar autoritățile au introdus pene de curent de urgență în estul orașului, pe malul stâng al Niprului.

Ministrul Energiei, Denis Șmîhal, a declarat că Rusia a atacat opt regiuni, vizând atât blocuri de locuințe, cât și centrale termice și unități de cogenerare care asigură încălzirea pentru Kiev, Harkov și Dnipro.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat distrugeri la o clădire nerezidențială din raionul Darnițki și la o clădire care adăpostește o grădiniță în raionul Dniprovskîi. Administrația militară a orașului a raportat avarii la mai multe blocuri înalte, depozite și clădiri administrative, precum și un incendiu la o benzinărie din cartierul Pecersk.

„Rușii au ales o noapte de februarie înghețată pentru a lansa un nou atac masiv asupra Kievului. Rămâneți în adăposturi. Va fi o noapte dificilă”, a transmis șeful administrației militare a capitalei.

Atacurile au continuat pe parcursul nopții, iar dimineața, noi alerte au vizat rachete de croazieră și balistice. Explozii au fost auzite la Vinnița și în localitatea Tripillia din regiunea Kiev.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a acuzat Moscova că a așteptat scăderea temperaturilor pentru a-și intensifica „atacurile genocidare” asupra populației civile, în pofida eforturilor diplomatice și a promisiunilor făcute Statelor Unite.

Pe fondul escaladării, Polonia și-a ridicat avioanele de luptă pentru a proteja spațiul aerian național.

În apropierea frontului, au fost raportate atacuri în Sumî, Pavlohrad, Harkov, Dnipro și Zaporojie, precum și explozii în Odesa. La Harkov, o rachetă balistică a lovit un cartier rezidențial, rănind două persoane și lăsând peste 800 de clădiri fără încălzire, în condiții de ger extrem.

În Odesa, aproximativ 50.000 de locuitori au rămas temporar fără electricitate, iar în Dnipro și Sumî au fost avariate sau distruse mai multe locuințe.

Președintele Volodimir Zelenski avertizase anterior, pe baza informațiilor serviciilor de informații, că Rusia pregătește un atac masiv, profitând de valul de frig care a adus temperaturi sub minus 20 de grade în Ucraina.