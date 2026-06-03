Foto Atac cu dronă asupra unui autobuz care circula între Moscova și Crimeea: 7 morți și 11 răniți

Un atac cu o dronă ucraineană asupra unui autobuz care făcea legătura între Moscova și Simferopol, în Crimeea anexată de Rusia, s-a soldat cu șapte morți și 11 răniți, au anunțat miercuri autoritățile din regiunea Donețk aflată sub controlul Moscovei.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile instalate de Rusia în teritoriul ocupat, atacul a avut loc în orașul Ienakievo.

„La Ienakievo, o dronă a lovit un autobuz Moscova–Simferopol; potrivit informațiilor preliminare, șapte civili au fost uciși. Alte unsprezece persoane au suferit răni de gravitate variabilă și toate primesc îngrijirile necesare”, a transmis pe Telegram Denis Pushilin, șeful administrației locale instituite de Rusia în regiunea Donețk, notează Reuters.

Autoritățile nu au oferit deocamdată informații suplimentare despre identitatea victimelor sau despre circumstanțele exacte în care s-a produs atacul.

Incidentul are loc în contextul intensificării atacurilor cu drone de ambele părți ale conflictului.

Potrivit Ministry of Defence of the Russian Federation, sistemele de apărare antiaeriană ruse au doborât 354 de drone ucrainene în noaptea de marți spre miercuri, deasupra mai multor regiuni ale Rusiei, relatează BBC.

La rândul său, Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, a declarat că 50 de drone au fost interceptate și distruse doar în această regiune.

În același timp, autoritățile ucrainene au raportat noi victime în urma atacurilor rusești.

În orașul Kherson, din sudul Ucrainei, o femeie în vârstă de 86 de ani a fost ucisă într-un atac cu drone lansat de forțele ruse, potrivit lui Yaroslav Shanko, șeful administrației militare locale.

Atacurile cu drone au devenit una dintre principalele caracteristici ale războiului dintre Rusia și Ucraina, ambele părți utilizând tot mai frecvent astfel de aparate pentru lovirea infrastructurii, a pozițiilor militare și, în unele cazuri, a zonelor aflate la mare distanță de linia frontului.

În ultimele luni, atât Moscova, cât și Kievul au raportat aproape zilnic atacuri aeriene și interceptări de drone, pe fondul unei intensificări a operațiunilor militare și al lipsei unor perspective imediate pentru o încetare a conflictului.