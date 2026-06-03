Video Explozii la uzina Progress din Michurinsk, furnizor pentru industria de avioane și rachete din Rusia. Atac cu drone în timpul nopții

În cursul nopții, locuitorii din Michurinsk au semnalat explozii puternice, după ce mai multe drone ar fi lovit o fabrică din regiunea Tambov. Este vorba despre uzina „Progress”, o unitate industrială din sectorul aeronautic și de echipamente pentru rachete din Rusia.

Guvernatorul regiunii, Evgheni Pervîșov, a confirmat că în zonă a avut loc un atac cu drone asupra unor „instalații strategice”, precizând că anexele unei întreprinderi industriale au fost avariate. Oficialul nu a indicat numele companiei afectate.

Potrivit surselor citate de publicații ucrainene, a fost vizată uzina „Progress” din Michurinsk, un obiectiv industrial despre care se afirmă că produce echipamente utilizate în industria aeronautică și în sectorul energetic. Aceste informații nu au fost confirmate independent de autoritățile ruse.

Locuitori din zonă au relatat pe rețelele sociale că au auzit explozii în jurul orei 1:50, iar ulterior în regiune a fost declanșată o alertă de raid aerian.

Autoritățile ruse nu au oferit, până la acest moment, detalii complete privind amploarea pagubelor sau posibilele victime.