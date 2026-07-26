Un bărbat a sfidat orice măsură de securitate și s-a urcat pe cupola Cazinoului din Constanța pentru un selfie, purtând o mască. El a fost filmat de trecători, iar imaginile au devenit virale pe internet.

În imaginile apărute în mediul online se poate observa cum tânărul, îmbrăcat în haine de culoare închisă și purtând o cagulă roșie pe cap pentru a-și ascunde identitatea, stă urcat direct pe domul uneia dintre structurile arhitecturale.

Unii dintre utilizatori l-au supranumit în glumă „Spiderman”, în timp ce alții s-au arătat de-a dreptul uimiți de modul în care a reușit să ajungă într-un punct atât de greu accesibil: „Cum a reușit să se urce acolo fără să-l vadă nimeni?”, s-a întrebat un internaut.

De asemenea, mulți s-au întrebat ce măsuri au luat autoritățile și dacă bărbatul a fost așteptat de polițiști la coborâre: „Oare ce amendă a luat când a coborât?” sau „L-a primit poliția cu brațele deschise jos?” au fost doar câteva dintre curiozitățile celor care au urmărit imaginile.

Acesta nu este un incident izolat. În februarie anul trecut, un alt tânăr a devenit faimos după ce a fost filmat agățat de vagonul unui metrou în mers, în timp ce era costumat în Spiderman.